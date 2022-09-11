Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 50
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как как, разделить
Это то понятно. Куча индикаторов ловит движение... а потом флэт и вся прибыль тю тю. Вот как сделать, чтобы и на тренде + и на флэте +
Первое что надо сделать, это определиться, что такое тренд или флет.
Для меня существуют три состояния поведения цены.
1. Тренд вверх.
2. Тренд вниз.
3. ! Тренд не выражен. !
За тренд "не выражен" многие принимают как флет, но это не совсем верно.
Тренд это последовательное изменение импульсных волн на коррекционные.
Тренд "не выражен" это нарушение последовательности волн. Могут следовать импульсная волна за импульсной и другие комбинации, которые уже образуют треугольники, вымпелы и др. фиги.
Как как, разделить
Алексей, извините, но это не профессиональный подход к определению тренд/флет.
Должны быть четкие критерии определения состояния цены, иначе это рисунок вилами по воде. Торговля будет такая же.)
Первое что надо сделать, это определиться, что такое тренд или флет.
Для меня существуют три состояния поведения цены.
1. Тренд вверх.
2. Тренд вниз.
3. ! Тренд не выражен. !
За тренд "не выражен" многие принимают как флет, но это не совсем верно.
Тренд это последовательное изменение импульсных волн на коррекционные.
Тренд "не выражен" это нарушение последовательности волн. Могут следовать импульсная волна за импульсной и другие комбинации, которые уже образуют треугольники, вымпелы и др. фиги.
Я считаю, что тренд - это канал, у которого есть наклон от горизонтали, а флэт, это соответственно горизонтальный канал.
Цену двигают крупные игроки, а не куда и когда цена захочет.
Обстоятельства заставляют крупных игроков поступать именно так.
не выдумывай
вот правда-матка:
цену двигает толпа
причем эту толпу наторговывают во флете, а потом снимают с нее бабосы, образуя тренд против толпы
так что,
хоть торгуй, хоть не торгуй, все равно получишь ....
Я считаю, что тренд - это канал, у которого есть наклон от горизонтали, а флэт, это соответственно горизонтальный канал.
ИДЕЯ верная, но исполнение отвратительное...
Вы же сами знаете , что КАНАЛ запаздывает и ОЧЕНЬ сильно...
Неужели нет ни одной вменяемой мысли по решению данной проблемы?...
А если применить ТРЕНДОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ?...
Один из возможных вариантов с трендовыми индикаторами:
Анализ ТЕКУЩЕЙ ситуации:
Пока тренд вверх - инд. 4 и 7 в плюсе..., но инд. 3 в минусе - и значит идет откат...
Оптимальное решение - пока вне рынка, ждем разворот ВСЕХ инд. в ОДНУ СТОРОНУ...
Естественно , это решение не единственное, но вполне логичное, позволяющее получать прибыль...
Все в руках творчески мыслящего трейдера...
Цену двигают крупные игроки, а не куда и когда цена захочет.
Обстоятельства заставляют крупных игроков поступать именно так.
не выдумывай
вот правда-матка:
цену двигает толпа
причем эту толпу наторговывают во флете, а потом снимают с нее бабосы, образуя тренд против толпы
так что,
хоть торгуй, хоть не торгуй, все равно получишь ....
Добрый день! Вы оба правы и если вместе сложить два Ваших ответа, то получится полный ответ на вопрос "Куда движется цена?", правда, с небольшими моими дополнениями:
Цену двигают крупные игроки, а не куда и когда цена захочет. Кроме того, ещё цену двигает толпа (выставляя отложенные ордера и открывая позиции) причем эту толпу наторговывают во флете, а потом снимают с нее бабосы, образуя (временный) тренд против толпы. Но в конечном итоге цена придёт туда, куда её двигают крупные игроки!
С уважением, Владимир.
ИДЕЯ верная, но исполнение отвратительное...
Вы же сами знаете , что КАНАЛ запаздывает и ОЧЕНЬ сильно...
Неужели нет ни одной вменяемой мысли по решению данной проблемы?...
А если применить ТРЕНДОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ?...
Один из возможных вариантов с трендовыми индикаторами:
Анализ ТЕКУЩЕЙ ситуации:
Пока тренд вверх - инд. 4 и 7 в плюсе..., но инд. 3 в минусе - и значит идет откат...
Оптимальное решение - пока вне рынка, ждем разворот ВСЕХ инд. в ОДНУ СТОРОНУ...
Естественно , это решение не единственное, но вполне логичное, позволяющее получать прибыль...
Все в руках творчески мыслящего трейдера...
Вот такой флэт и съест всю прибыльИ таких там три )))
Вот такой флэт и съест всю прибыльИ таких там три )))
Смешно!
Чего Вы такой заторможенный, и не думаете как решить элементарную ситуацию?...
Ну перейдите на больший таймфрейм и все Ваши флэты растворятся как детский сон...