Торговля руками в тестере
Давно как то задавался этим вопросом, но тогда вроде не срослось, может появилось что на пятерку чтоб можно было руками в тестере торговать, панель какая или ещё чего, может кто встречал? Поиск ничего внятного не выдает
IvanIvanov:Пока графические объекты в тестере не будут нормально работать и не появится OnChartEvent на графике визуального режима, того чего Вы хотите не появится...
Wahoo:Печалька, скорей бы... а то кони застоялись....
Я это делал по другому для своего советника, все отлично работало и в реале, и в тестере. Вот такая простенькая панель в виде отдельной программы, позволяет устанавливать направление торговли для совы и размер лота. Можно переделать под ручную торговлю в тестере.
А для четвёрки такая есть?
ValeraY:Если вопрос мне, то именно под МТ4 и сделано. Хотя, переделать под 5 нетрудно.
Когда-то делал. Отыскал. Ручная установка отложек. Работает и в тестере. Посмотрите, может пригодится....
Уровни (ценовые метки) нужно выделить двойным щелчком мыши и перетащить правее текущего бара.
Включатели разрешения на направления выделить и перетащить влево. Поменяют цвет.
Уровни задают цену открытия и СЛ.
В настройках задаётся соотношение ТП к СЛ.
Думаю разберётесь. Будут вопросы - в личку.
Файлы:
Assistant_exp_v01.ex4 24 kb
ValeraY:Для четверки в кодобазе видел, поищите.
Спасибо всем откликнувшимся.
