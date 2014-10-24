Торговля руками в тестере

Давно как то задавался этим вопросом, но тогда вроде не срослось, может появилось что на пятерку чтоб можно было руками в тестере торговать, панель какая или ещё чего, может кто встречал? Поиск ничего внятного не выдает
 
Пока графические объекты в тестере не будут нормально работать и не появится OnChartEvent на графике визуального режима, того чего Вы хотите не появится...
Печалька, скорей бы... а то кони застоялись....
 
Я это делал по другому для своего советника, все отлично работало и в реале, и в тестере. Вот такая простенькая панель в виде отдельной программы, позволяет устанавливать направление торговли для совы и размер лота. Можно переделать под ручную торговлю в тестере.

Панель 

 
А для четвёрки такая есть?
 
Если вопрос мне, то именно под МТ4 и сделано. Хотя, переделать под 5 нетрудно.
 
Когда-то делал. Отыскал. Ручная установка отложек. Работает и в тестере. Посмотрите, может пригодится....

Уровни (ценовые метки) нужно выделить двойным щелчком мыши и перетащить правее текущего бара.

Включатели разрешения на направления выделить и перетащить влево. Поменяют цвет.

Уровни задают цену открытия и СЛ.

В настройках задаётся соотношение ТП к СЛ.

Думаю разберётесь. Будут вопросы - в личку. 

Файлы:
Assistant_exp_v01.ex4  24 kb
 
Для четверки в кодобазе видел, поищите.
 
Спасибо всем откликнувшимся.
