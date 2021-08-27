Если пробуешь шортить
Решила попробовать пошортить. Как-то все странно... Есть какая-то акция на определенном уровне цены, допустим 3000руб. И есть 2 кнопочки: Купить LMT, Продать LMT. И?) Допустим считаешь, что цена будет падать. Жмешь - Продать LMT, далее идет в "Заявки", затем заявка исполняется и акция попадает в "Позиции"...
Результат - есть акция на 3к, есть долг на 3к (количество акций -1)
В итоге есть "Исполненная заявка", и?) Как дальше действовать?) Сразу оформить заявку "Купить LMT" на том уровне, на котором считаешь, что цена начнет расти? ...
И далее получаешь разницу между "Продать" и "Купить"?
Данная акция (уже купленная)... Ммм... Она Имеет какой-то уникальный номер\форму\пометку? Как продать именно ее? Я просто в мобильном приложении увидела кнопочку "Закрыть позицию", а вот в приложении не могу найти.
Подскажите логику...
По идее продать то что у вас нет нельзя. И не все акции можно шортить. Если у вас нет акции но вы ее продали то вам ее брокер дает взаймы. Естественно что бы закрыть шорт надо купить эту акцию и вернуть ее назад брокеру. Получается у вас была нулевая позиция, вы продали стало минус 1, потом купили плюс 1. В итоге минус 1 плюс 1 равно ноль. Скорее всего чисто логически нажатие кнопочки "закрыть позицию" в вашем приложении для шорт позиции подразумевает покупку акции.
Если у вас акция уже есть в портфеле (ранее была куплена), то продажа ее это уже не шорт, а просто продажа или закрытие длинной позиции. Было плюс 1 продали минус 1 стало ноль.
Если у вас куплено несколько акций в разное время по разной цене (например 5 штук) и вы продаете 1-ну акцию. То тут используется правило FIFO, то есть будет продана та акция которую вы купили первой.
На Форексе все как-то очевидно и понятно))))
А здесь.............. Х_х
В софте акций почему-то маловато, на мобилке видно больше, это почему так?
На Форексе все как-то очевидно и понятно))))
А здесь.............. Х_х
В софте акций почему-то маловато, на мобилке видно больше, это почему так?
Про форекс вы ошибаетесь, что все так очевидно и понятно.
....
Про какой софт идет речь?
Про форекс вы ошибаетесь, что все так очевидно и понятно.
....
Про какой софт идет речь?
На форексе у меня получается торговать.
***. У меня насчет этого софта сразу были огромные сомнения, но в втб был какой-то глюк. Поэтому пока тут, набраться хоть какого-то опыта и выходить на более профессиональное ПО. Там софт жуткий. А какую прогу вы порекомендуете для торгов на бирже?
На форексе у меня получается торговать.
***. У меня насчет этого софта сразу были огромные сомнения, но в втб был какой-то глюк. Поэтому пока тут, набраться хоть какого-то опыта и выходить на более профессиональное ПО. Там софт жуткий. А какую прогу вы порекомендуете для торгов на бирже?
На форексе нет реального стакана и объемов.
.....
Название софта видимо модератор заменил на звездочки. Если речь шла про квик то его настраивать надо что бы показывал нужные вам инструменты, и он намного сложнее в освоении чем мт5. В мт5 намного проще разобраться и начать торговать. С квиком придется повозиться.
.....
Для трейдинга - mt5 или квик. Но не все брокеры дают торговать через мт5. Для инвестора подойдет любой софт через который можно открыть сделку или закрыть позицию.
Если собирайтесь трейдить на бирже то для этих целей больше подходит срочный рынок, а не рынок акций.
Если собирайтесь трейдить на бирже то для этих целей больше подходит срочный рынок, а не рынок акций.
Видимо шортить желание пропало ;)
Видимо шортить желание пропало ;)
Вероятно.
заметки для форксистов:
Шорт на фондовом рынке и SELL на форексе - сильно отличаются.
Поскольку у форексистов - обычно вырабатывается привычка продавать инструмент который хорошо пошел вверх , повторение на фондовом обычно вызывает печальные последсвия. Акции не ходят как валюта и это форексиста пришедшего на фондовый губит.
Наблюдал в интернете регулярные посты парня , который шортил TESLA где то c уровней 160-200 , сначала посты были очень бодрые полные надежды - потом стали появляться реже - потом совсем редко и где то у уровня 500 он затих.
Да , Акции не ходят как валюты, форексистам на заметку. Могут тупо месяцами идти в одну сторону без каких либо откатов.
Что бы понять о чем идет речь достаточно посмотреть на эту акцию на месячном графике.
Напомню - Вы пишите в Биржевом разделе. Это не форекс.
Так я про биржу и писал. Если Вы читали внимательно то там можно понять, что я писал об отличии торговли акциями на форексе и торговли акциями на бирже. Правда в моем сообщении слова биржа не было, но знающий человек поймет, что на форексе акциями не торгуют.
Так я про биржу и писал. Если Вы читали внимательно то там можно понять, что я писал об отличии торговли акциями на форексе и торговли акциями на бирже. Правда в моем сообщении слова биржа не было, но знающий человек поймет, что на форексе акциями не торгуют.
Не факт. Многие думают что CFD==Акции.
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Решила попробовать пошортить. Как-то все странно... Есть какая-то акция на определенном уровне цены, допустим 3000руб. И есть 2 кнопочки: Купить LMT, Продать LMT. И?) Допустим считаешь, что цена будет падать. Жмешь - Продать LMT, далее идет в "Заявки", затем заявка исполняется и акция попадает в "Позиции"...
Результат - есть акция на 3к, есть долг на 3к (количество акций -1)
В итоге есть "Исполненная заявка", и?) Как дальше действовать?) Сразу оформить заявку "Купить LMT" на том уровне, на котором считаешь, что цена начнет расти? ...
И далее получаешь разницу между "Продать" и "Купить"?
Данная акция (уже купленная)... Ммм... Она Имеет какой-то уникальный номер\форму\пометку? Как продать именно ее? Я просто в мобильном приложении увидела кнопочку "Закрыть позицию", а вот в приложении не могу найти.
Подскажите логику...