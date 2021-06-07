WTF? MathMod(1.01,0.001) == 0.001??? - страница 3
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Это всё замечательно, но double и float не подходят для финансового учета.
Тут все правильно и я с этим согласен, но эти выкладки о погрешности вычисления я в советник не вставлю. Возвращаемся на землю, MathMod(1.01,0.001) == 0.001 и это сточки зрения математики чушь. Предложи свое решение, как пользоваться функцией MathMod, чтобы MathMod (1.01,0.001) было равно нулю. У меня выше уже было решение.
Это всё замечательно, но double и float не подходят для финансового учета.
угу, Decimal нужен, но думаю, что мы (юзеры) тоже с этим Decimal найдем кучу неразрешимых проблем )))
Возвращаемся на землю, MathMod(1.01,0.001) == 0.001 и это сточки зрения математики чушь
ну да, вот Вы наконец то и пришли к выводу, что все компьютеры на Земле работают не правильно... с точки зрения математики (я на полном серьезе!!! ) , к сожалению это так... так задумано, как говорят деды: "всем не угодишь"
Предложи свое решение, как пользоваться функцией MathMod, чтобы MathMod (1.01,0.001) было равно нулю. У меня выше уже было решение.
вопрос не правильно ставите, вопрос Ваш - как с необходимой точностью решить MathMod(1.01,0.001) == 0.001 - эту задачу, как раз, Вы и решили
а работает все правильно и без граблей.... так сказать по стандарту IEEE - не вижу смысла обсуждать стандарты
угу, Decimal нужен, но думаю, что тоже мы (юзеры) с этим Decimal тож найдем кучу проблем )))
ну да, вот Вы наконец то и пришли к выводу, что все компьютеры на Земле работают не правильно... с точки зрения математики (я на полном серьезе!!! ) , к сожалению это так... так задумано, как говорят деды: "всем не угодишь"
вопрос не правильно ставите, вопрос Ваш - как с необходимой точностью решить MathMod(1.01,0.001) == 0.001 - эту задачу, как раз, Вы и решили
а работает все правильно и без граблей.... так сказать по стандарту IEEE - не вижу смысла обсуждать стандарты
Я рад что поставил под сомнение работу всех компьютеров. Спасибо.) Мне глубоко всеравно на IEEE и все ее половые трудности. Я сделал костыль и для решения моих задач округление до 8 го знака думаю достаточно.
Тут все правильно и я с этим согласен, но эти выкладки о погрешности вычисления я в советник не вставлю. Возвращаемся на землю, MathMod(1.01,0.001) == 0.001 и это сточки зрения математики чушь. Предложи свое решение, как пользоваться функцией MathMod, чтобы MathMod (1.01,0.001) было равно нулю. У меня выше уже было решение.
с точки зрения MQL MathMod(1.01,0.001) == 0.001 так-же чушь... то есть MQL с математикой согласен :-)
то есть ваше возмущение основано на недопонимании как работают double и Print
то есть тема топика
MathMod(1.01,0.001) == 0.001
угу, Decimal нужен, но думаю, что мы (юзеры) тоже с этим Decimal найдем кучу неразрешимых проблем )))
Я вижу решение проблемы в создании собственного класса. Благо, фортматы и алгоритмы придуманы до нас :)
ну да, вот Вы наконец то и пришли к выводу, что все компьютеры на Земле работают не правильно... с точки зрения математики (я на полном серьезе!!! ) , к сожалению это так... так задумано, как говорят деды: "всем не угодишь"
Ну, нет. Это проблема у процессоров и информационных систем, которые не реализовали корректную работу с десятичными числами.
Банки же работают без этого косяка.
Ну, нет. Это проблема у процессроров и информационных систем, которые не реализовали корректную работу с десятичными числами.
Банки же работают без этого косяка.
остаётся написать советник "epsilon" эксплуатирующий ошибку представления десятичных дробей в double :-)
остаётся написать советник "epsilon" эксплуатирующий ошибку представления десятичных дробей в double :-)
с какой стати тут написание советника?
с какой стати тут написание советника?
место такое :-)