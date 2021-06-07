WTF? MathMod(1.01,0.001) == 0.001???
Поскольку ожидаемый остаток целочисленный, поэтому, чтобы соблюсти порядок, приводим к типу (int).
Ловкость рук и никакого ...
Код:
void OnStart() { double val1=MathMod(1.01,0.001); float val2=(float)fmod(1.01,0.001); int val3=(int)MathMod(1.01,0.001); int val4=(int)fmod(1.01,0.001); Print(" val1=",val1); Print(" val2=",val2); Print(" val3=",val3); Print(" val4=",val4); } //+------------------------------------------------------------------+
Результат:
val1=0.0009999999999999879 val2=0.001 val3=0 val4=0
Столкнулся в MT5. MathMod(1.01,0.001) == 0.001 То как меня учили математике, то остаток от деления должен быть равен 0. Почему терминал выдает 0.001? Возможно моя школа устарела?)
Потому, что функция возвращает вещественный остаток от деления двух чисел.
Это не школа устарела, это вы чуток устарели:)))
Потому, что функция возвращает вещественный остаток от деления двух чисел.
Это не школа устарела, это вы чуток устарели:)))
Ладно, поучи старика.) Что такое вещественный остаток, ты забыл объяснить?
Ладно, поучи старика.) Что такое вещественный остаток, ты забыл объяснить?
Ты это всерьёз?
Ты это всерьёз?
Да! Все смотрят на тебя, тыже не пустозвон я надеюсь.
Да! Все смотрят на тебя, тыже не пустозвон я надеюсь.
.
Соответственно, вещественный остаток, это остаток в виде вещественного числа.
.
Соответственно, вещественный остаток, это остаток в виде вещественного числа.
Экспонат - это то, что экспонируется ))
Столкнулся в MT5. MathMod(1.01,0.001) == 0.001 То как меня учили математике, то остаток от деления должен быть равен 0. Почему терминал выдает 0.001? Возможно моя школа устарела?)
потому что 1.01 не представляется в точности, double ..
образно: оно для компьютера 1.009(9) , соотв целая часть от x/0.001 получается 100 и остаток (модуль) 0.0009(9) который приводится к 0.001
c double надо быть крайне осторожным из-за подобных вещей и всегда про них помнить
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