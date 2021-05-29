TimeCurrent() запаздывает - страница 2
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Странный лаг. Есть предположение что это может быть связано с тем как вы эту функцию используете.
Если вам нужно значение datetime, нет смысла использовать функцию, в которую передается структура mqldatetime, т.е. лучше использовать TimeCurrent() вместо TimeCurrent(ts)
Если вы используете TimeCurrent(ts) есть смысл работать дальше со структурой ts а не с возвращаемым значением.
Исправил, результат тот же
TimeCurrent() возвращает последнее время по тому символу, на графике которого выполняется код. А в заголовке обзора время - последнее время их всех символов. Наверно.
Он на евре стоит. Евра тики получает по 1-2 в секунду
Исправил, результат тот же
локальное время синхронизировано?что выдает барабашкин скрипт?
локальное время синхронизировано?
Да. Вопрос не во внешних параметрах. Я потестил на другом советнике - норм отрабатывает. У меня на текущем "тормозит". Сложно предположить где ошибка, поэтому я пытаюсь вопрос решить концептуально - надо понять, что может влиять на задержку отображения.
А вот еще интереснее
Напомню код
Если в логе и в комментарии последние числа не совпадают - код просто не доходит до комментария на соответствующих тиках.
Если в логе и в комментарии последние числа не совпадают - код просто не доходит до комментария на соответствующих тиках.
Дельная мысль. Поставил счетчик в начало OnInit. Закомментил все подключения файлов и начал по одному раскомменчивать. В итоге нашел проблемное место в коде - пока еще не исправил, но дело было не в Comment и в подобном. Проблема в передаче данных одного из индюков. Сейчас разберусь, что там "завешивает" процесс.
Решил.
Советник зависал - без уведомлений и оповещений, просто вис, поэтому время замирало. Потом он перезагружался самостоятельно и время обновлялось... и продолжал висеть.
Вис из-за индюка - МА с большим параметром на днях. В тесте все работает, на боевом - отказался и даже не предупредил.
Все же очень интересна природа зависания, почему не ошибка, ни записи в журнале?
Решил.
Советник зависал - без уведомлений и оповещений, просто вис, поэтому время замирало. Потом он перезагружался самостоятельно и время обновлялось... и продолжал висеть.
Вис из-за индюка - МА с большим параметром на днях. В тесте все работает, на боевом - отказался и даже не предупредил.
Все же очень интересна природа зависания, почему не ошибка, ни записи в журнале?