Вопрос: Как скачать простой ini-файл по протоколу https? - страница 3
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честно говоря все это уровень детского сада, извините
вот сайт где он может найти ответы почти на все свои вопросы по делфи
честно говоря все это уровень детского сада, извините
вот сайт где он может найти ответы почти на все свои вопросы по делфи
Да, Вы совершенно справедливо указали про "детский сад". Но я только две недели назад вообще к сетевым функциям пришёл.
До этого момента мне это просто не нужно было.
Буду разбираться.
Спасибо за отзывчивость.
Желаю счастья! Здоровья Вам и Вашим родным!
начинать не стыдно, все мы когда что то начинали. успехов !
Огромное спасибо! Всё сработало!
Приписал в свой проект Ваши типы-методы, саму функцию и несколько переменных.
начинать не стыдно, все мы когда что то начинали. успехов !
Уважаемый Рустам, возникла ещё одна проблема...
На Дискорде в случае изменения файла, меняется и ссылка на него, в частности цифровой идентификатор папки сообщения, при этом Имя файла остаётся неизменным. Можно-ли как-либо через Ваши функции просто найти последний по времени, и после этого скачать его?
А может у Вас есть функция не GET string, а Post String на тот-же адрес, что и чтение?
@Rustamzhan Salidzhanov
Рустам, помогите пожалуйста начинающему считать с сервера последний добавленный файл с одним и тем же именем.
К сожалению, у меня нет времени чтобы разобраться в этом и подсказать ему. Там скорее всего можно определять по идентификатору, расположенному непосредственно перед именем файла - чем больше число, тем позднее был добавлен файл. Смысл, как мне кажется, вычленить это значения у каждой ссылке, и скачать тот файл, у которого это число наибольшее. Это лишь предположения мои. Так как вы это уже знаете, я прошу вас, помогите человеку пожалуйста.
Пример ссылок на два разных файла, добавленных на сервер в один и тот же чат, и имеющих одинаковое имя: