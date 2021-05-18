Вопрос: Как скачать простой ini-файл по протоколу https? - страница 2
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Здравствуйте. Я именно тот, кто не смог получить файл из дискорда.
Пишу на Delphi-7, в связи с необходимой лицензионной чистотой среды разработки.
Раньше мне просто никогда не требовались сетевые возможности при программировании.
А теперь вот понадобилось.
Неужели только переход на современную версию Delphi может меня спасти???
Фрагмент кода:
Ошибка выскакивает на строке с IdHTTP1.Get
Может IdHTTP1 не поддерживает SSL/TLS запросы, вы же на https стучитесь.
А для SSL/TLS скорее всего нужны другие методы. Гуглите примеры для https.
Проверьте запросы сперва на эхо сервер https.
Может IdHTTP1 не поддерживает SSL/TLS запросы, вы же на https стучитесь.
А для SSL/TLS скорее всего нужны другие методы. Гуглите примеры для https.
Проверьте запросы сперва на эхо сервер https.
Возможно, не поддерживает TLS>=1.2, а сервер может не поддерживать все SSL и TLS<1.2.
Возможно, не поддерживает TLS>=1.2, а сервер может не поддерживать все SSL и TLS<1.2.
Чуть загуглив, становится понятно, что для метода IdHTTP1 нужно дополнительно настраивать свойства компонента TIdHTTP - IOHandler
указать компонент TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL, и установить зависимые библиотеки.
В общем мне кажется проблема именно в https
Здравствуйте. Я именно тот, кто не смог получить файл из дискорда.
Пишу на Delphi-7, в связи с необходимой лицензионной чистотой среды разработки.
Раньше мне просто никогда не требовались сетевые возможности при программировании.
А теперь вот понадобилось.
Неужели только переход на современную версию Delphi может меня спасти???
Фрагмент кода:
Ошибка выскакивает на строке с IdHTTP1.Get
А не проще ли сделать выгрузку и загрузку файла напрямую в эксперте?
А не проще ли сделать выгрузку и загрузку файла напрямую в эксперте?
Проще прочитать начало темы.
давным давно бросил пользоваться индейцем, написал WINAPIшные функции и не имею подобных проблем
Вот пример запроса
Вот это я получил :
вот инклюды : (так как сайт не принимает пас файлы переименовал их в тхт)
пользуйтесь
давным давно бросил пользоваться индейцем, написал WINAPIшные функции и не имею подобных проблем
Да, это именно то, что надо.
Приложите пожалуйста архив с этим исходником.
Я гляну что куда прописывать...
Просто даже на вскидку, в uses модулz WinInetGet прописан просто WinInet, а его нет...Ну, и так далее...
1) добавляем файлы в проект (Shift+F11)
2) прописываем в uses
3) пишем код
4) закомментируйте все "GetLog()" функции
@Rustamzhan Salidzhanov Рустам, человек говорит, что в приложенных вами файлах есть отсылка к отсутствующим у него исходникам.
WinInet - стандартная либка, если просит, то прописать в uses добавлять в проект не надо
Я вообще то надеялся что он на основе моих функций сделает свое, потому что большая часть из них ему не нужна, можно просто сдернуть функцию
function WininetGetString(Metod:THttpMethod; var Url:AnsiString; Params:AnsiString=''; RetErrCode:Boolean=false):Boolean;
прямо в проект и добавить только юнит WinInetErrors