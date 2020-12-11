Как оставить отзыв продукту или сигналу

Поиск ничего толкового не выдает, при этом не могу нигде оставить отзыв .

Что делать как быть ?

 
VOLDEMAR:

Чтобы оставить отзыв, нужно купить этот продукт. Пока не купите, можете оставлять комментарии в графе "Обсуждение".
 
barabashkakvn:
ок а как же с бесплатными продуктами, которые я скачал, почему другие оставляют отзывы а яне могу ?
Vladimir Pastushak:
Этот вопрос и меня интересует.  Кто-нибудь знает???
 
только что попробовал, кнопка появляется после скачивания и обновления страницы с отзывами.
 
Alexandr Bryzgalov:
В принципе так и должно быть, т.е. разработчики более или менее продумывают юзабилити ресурса. А то получится, что файл не скачал, зато прокомментировал (не читал, но осуждаю).
 
Yury Reshetov:
Суть в том, что "кнопка появляется после скачивания и обновления страницы с отзывами." Лично я не догадался обновить, кнопки не было видно.
 
Alexey Volchanskiy:
Всё правильно. Нафига ей появляться сразу после скачивания? Нормальный человек сначала скачает, поюзает, а потом, если появятся какие вопросы или замечания, то прокомментирует. Ненормальный сразу прёт высказаться о том, чего даже поюзать не успел.
 
Yury Reshetov:
Это правильно. Но кнопка должна быть показана в неактивном состоянии с соответствующим предупреждением.

Пример - год назад в здешнем сервис-деке при переписке сверху справа была кнопка "Закрыть". Я (и думаю, не только я) неоднократно нажимал на нее и думая, что закрыл страницу, закрывал заявку. А потом думал, куда заявка подевалась?

То есть в интерфейсе не было однозначности. Написал в СД, охотно исправили, теперь выглядит вот так 

 

