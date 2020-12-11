Как оставить отзыв продукту или сигналу
VOLDEMAR:Чтобы оставить отзыв, нужно купить этот продукт. Пока не купите, можете оставлять комментарии в графе "Обсуждение".
Что делать как быть ?
Поиск ничего толкового не выдает, при этом не могу нигде оставить отзыв .
barabashkakvn:ок а как же с бесплатными продуктами, которые я скачал, почему другие оставляют отзывы а яне могу ?
Vladimir Pastushak:Этот вопрос и меня интересует. Кто-нибудь знает???
только что попробовал, кнопка появляется после скачивания и обновления страницы с отзывами.
Alexandr Bryzgalov:В принципе так и должно быть, т.е. разработчики более или менее продумывают юзабилити ресурса. А то получится, что файл не скачал, зато прокомментировал (не читал, но осуждаю).
Yury Reshetov:Суть в том, что "кнопка появляется после скачивания и обновления страницы с отзывами." Лично я не догадался обновить, кнопки не было видно.
Alexey Volchanskiy:Всё правильно. Нафига ей появляться сразу после скачивания? Нормальный человек сначала скачает, поюзает, а потом, если появятся какие вопросы или замечания, то прокомментирует. Ненормальный сразу прёт высказаться о том, чего даже поюзать не успел.
Это правильно. Но кнопка должна быть показана в неактивном состоянии с соответствующим предупреждением.
Пример - год назад в здешнем сервис-деке при переписке сверху справа была кнопка "Закрыть". Я (и думаю, не только я) неоднократно нажимал на нее и думая, что закрыл страницу, закрывал заявку. А потом думал, куда заявка подевалась?
То есть в интерфейсе не было однозначности. Написал в СД, охотно исправили, теперь выглядит вот так
