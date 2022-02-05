Определение тиков с аукционов открытия/закрытия при торговле акциями
Во время аукционов открытия и закрытия начинают приходить тики которые к основной торговле не имеют отношения, в тестере по крайней мере.
Хотелось бы иметь возможность отделить эти тики от основных.
Можете увидеть их на скриншоте прикреплённом - в 18:40 начинается аукцион и появляются тики с огромным спредом, причём тики не помечены никакими особыми флагами
Вот описание аукциона закрытия https://smart-lab.ru/blog/441056.php - после аукциона можно провести сделку по цене закрытия
Точного времени окончания аукционов нету - оно плавающее, то есть по времени обрезать тики не вариант. Тем не менее встроенный тестер как-то эти тики обходит
Есть ли на данный момент какой-нибудь точный алгоритм или может быть api чтобы определить эти аукционные тики и отделить от остальных?
(p.s. вставить картинку не могу - чё за дурацкое ограничение?)
Именно по времени и необходимо обрезать.
Именно по времени и необходимо обрезать.
нету чёткого времени окончания аукциона - возможно +- 30 секунд на аукционе открытия и эти секунды очень важны в начале дня.
куда более важен аукцион закрытия, начинается он в 18:40, когда определится цена закрытия - есть возможность продать по цене закрытия и этот момент очень важен, проверял на реальных данных - много сделок роботы проводят именно в это время
почитай внимательно -
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chto-takoe-auktsion-zakrytiia-na-moskovskoi-birzhe
обрезать по времени совершенно не подходит
- bcs-express.ru
Во время аукционов открытия и закрытия начинают приходить тики которые к основной торговле не имеют отношения, в тестере по крайней мере.
Хотелось бы иметь возможность отделить эти тики от основных.
Можете увидеть их на скриншоте прикреплённом - в 18:40 начинается аукцион и появляются тики с огромным спредом, причём тики не помечены никакими особыми флагами
Вот описание аукциона закрытия https://smart-lab.ru/blog/441056.php - после аукциона можно провести сделку по цене закрытия
Точного времени окончания аукционов нету - оно плавающее, то есть по времени обрезать тики не вариант. Тем не менее встроенный тестер как-то эти тики обходит
Есть ли на данный момент какой-нибудь точный алгоритм или может быть api чтобы определить эти аукционные тики и отделить от остальных?
(p.s. вставить картинку не могу - чё за дурацкое ограничение?)
//+------------------------------------------------------------------+ //| aMar_time.mq5 | //| Copyright 2021 prostotrader | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021 prostotrader" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if(CheckMarketTime() == true) { //Торговое время } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Check Market Time function | //+------------------------------------------------------------------+ bool CheckMarketTime() { MqlTick a_ticks[]; MqlDateTime tick_time; int result = CopyTicks(Symbol(), a_ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1); if(result == 1) { if(TimeToStruct(a_ticks[0].time_msc / 1000, tick_time) == true) { //Проверка времени, если торговое, возвращаем return(true); } } return(false); } //+------------------------------------------------------------------+
Смешно, говорите, что время не подходит и даете ссылку, в которой везде только время :)
Все предельно ясно.
Биржа работает четко по времени, причем время фиксируется до наносекунд!
moment_ns u8 Время изменения состояния заявки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
Смешно, говорите, что время не подходит и даете ссылку, в которой везде только время :)
Все предельно ясно.
Биржа работает четко по времени, причем время фиксируется до наносекунд!
Фаза заключения сделок по Цене закрытия (18:45:00-18:45:30 — 18:50:00 либо 18:49:00-18:50:00, если активировалась доп. фаза)
Вот как раз вот это "либо" я и пытаюсь определить
получается что интервал 18:49:00-18:50:00 входит в любом случае и можем продать по цене закрытия в нём, ок - попробую затестить
всё таки кажется было бы неплохо иметь возможность отделять аукцион от основной торговли
спасибо за код)
- bcs-express.ru
Фаза заключения сделок по Цене закрытия (18:45:00-18:45:30 — 18:50:00 либо 18:49:00-18:50:00, если активировалась доп. фаза)
Вот как раз вот это "либо" я и пытаюсь определить
получается что интервал 18:49:00-18:50:00 входит в любом случае и можем продать по цене закрытия в нём, ок - попробую затестить
всё таки кажется было бы неплохо иметь возможность отделять аукцион от основной торговли
спасибо за код)
Вы просто подумать не хотите.
1. Посылаете свою заявку на аукцион c 18-40:01 --> 5 минут
2. В 18:45:00 --> видите, исполнилась Ваша заявка или нет.
P/S Если Вы думаете, что на этом Вам получится заработать, то оставьте эту идею...
Это все-равно (почти), что бросать монетку.
Вы просто подумать не хотите.
1. Посылаете свою заявку на аукцион c 18-40:01 --> 5 минут
2. В 18:45:00 --> видите, исполнилась Ваша заявка или нет.
P/S Если Вы думаете, что на этом Вам получится заработать, то оставьте эту идею...
Это все-равно (почти), что бросать монетку.
Идея у меня была другая - вот эту либу https://www.mql5.com/ru/code/22577 для фондового рынка заюзать,
ещё хотел сделать виртуальный стоп лосс, потом упёрся в эти аукционы и пока что нормального технического решения не нашёл
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Хотелось бы иметь возможность отделить эти тики от основных.
Можете увидеть их на скриншоте прикреплённом - в 18:40 начинается аукцион и появляются тики с огромным спредом, причём тики не помечены никакими особыми флагами
Вот описание аукциона закрытия https://smart-lab.ru/blog/441056.php - после аукциона можно провести сделку по цене закрытия
Точного времени окончания аукционов нету - оно плавающее, то есть по времени обрезать тики не вариант. Тем не менее встроенный тестер как-то эти тики обходит
Есть ли на данный момент какой-нибудь точный алгоритм или может быть api чтобы определить эти аукционные тики и отделить от остальных?
(p.s. вставить картинку не могу - чё за дурацкое ограничение?)