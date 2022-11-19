Невозможно отобразить текст всплывающей подсказки в тестере стратегий MT5

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Я не могу отобразить всплывающую подсказку в тестере стратегий. тогда как тот же код работает в терминале МТ5.

Пожалуйста, позвольте мне, почему я терплю неудачу. Какое возможное решение для этого.

 
jaffer wilson:

Я не могу отобразить всплывающую подсказку в тестере стратегий. тогда как тот же код работает в терминале МТ5.

Пожалуйста, позвольте мне, почему я терплю неудачу. Какое возможное решение для этого.

Что за всплывающая подсказка? 

 
jaffer wilson:

Я не могу отобразить всплывающую подсказку в тестере стратегий. тогда как тот же код работает в терминале МТ5.

Пожалуйста, позвольте мне, почему я терплю неудачу. Какое возможное решение для этого.

К сожалению, никак. В тестере всплывающих подсказок для объектов не сделали.

 
Nikita ChernyshovЧто за всплывающая подсказка? 

Наводишь мышиный курсор на объект и задерживаешь:

  Можно задать, изменить, убрать...

 
Так разве мы не можем ничего сделать или попробовать? Думаю, может быть что-то еще, что может помочь.
 
jaffer wilson:   Так разве мы не можем ничего сделать или попробовать? Думаю, может быть что-то еще, что может помочь.

Я вешаю в угол зеленую кнопку с надписью "Показать". При нажатии кнопка желтеет, надпись "Убрать" и появляется метка с текстом. При нажатии ...

 
Можно скидывать текст подсказки в лог
 
Malik Arykov:   Можно скидывать текст подсказки в лог

Так она ему на экране нужна и сразу, а в логе ее еще поискать надо...

 
Malik Arykov #:
Можно скидывать текст подсказки в лог

Каким образом? 

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