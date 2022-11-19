Невозможно отобразить текст всплывающей подсказки в тестере стратегий MT5
Я не могу отобразить всплывающую подсказку в тестере стратегий. тогда как тот же код работает в терминале МТ5.
Пожалуйста, позвольте мне, почему я терплю неудачу. Какое возможное решение для этого.
Что за всплывающая подсказка?
Я не могу отобразить всплывающую подсказку в тестере стратегий. тогда как тот же код работает в терминале МТ5.
Пожалуйста, позвольте мне, почему я терплю неудачу. Какое возможное решение для этого.
К сожалению, никак. В тестере всплывающих подсказок для объектов не сделали.
Наводишь мышиный курсор на объект и задерживаешь:
Можно задать, изменить, убрать...
Я вешаю в угол зеленую кнопку с надписью "Показать". При нажатии кнопка желтеет, надпись "Убрать" и появляется метка с текстом. При нажатии ...
Так она ему на экране нужна и сразу, а в логе ее еще поискать надо...
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Я не могу отобразить всплывающую подсказку в тестере стратегий. тогда как тот же код работает в терминале МТ5.
Пожалуйста, позвольте мне, почему я терплю неудачу. Какое возможное решение для этого.