Возможно ли получить информацию о логине MQL5 программно?

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Возможно ли получить информацию о логине MQL5 в терминале программно? Есть ли решения стандартные, как это например с получением информации о номере и имени счета?

 
https://www.mql5.com/ru/forum/2050
AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN)!!!
AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN)!!!
  • 2010.09.16
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN)!!!
 
fxsaber:
https://www.mql5.com/ru/forum/2050
Это не то, не номер счета мне нужен, а login mql5 
[Удален]   
https://www.mql5.com/ru/users/dken

вот это?

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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот программном

#property copyright "https://www.mql5.com/ru/users/dken"

acynt

 
SanAlex:

вот это?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот программном

Это не программно, а записать вручную в программу mql.

Речь идёт о "получить программно информацию о логине MQL5"

Вы хоть немного читайте вопросы
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Это не программно, а записать вручную в программу mql.

Речь идёт о "получить программно информацию о логине MQL5"

Вы хоть немного читайте вопросы

В журнал раз получает информацию - наверное можно в программном исполнении получить эту информацию 

2021.04.12 02:41:29.332 MQL5.community  activated for 'SanAlex', balance: 0.00
2021.04.12 02:41:29.387 Indicators      custom indicator Coral (USDJPY,M1) loaded succesfully
2021.04.12 02:41:29.388 Indicators      custom indicator Coral (USDCHF,M1) loaded succesfully
2021.04.12 02:41:29.389 Indicators      custom indicator Coral (GBPUSD,M1) loaded succesfully
2021.04.12 02:41:29.686 MQL5.chats      activated for 'SanAlex'

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

наверное в этом файле вся информация - mql5.community.dat

пишем код и читаем 

C:\Users\SanAlex\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Community\mql5.community.dat
 
SanAlex:

В журнал раз получает информацию - наверное можно в программном исполнении получить эту информацию 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

наверное в этом файле вся информация - mql5.community.dat

пишем код и читаем 

Какой код, приведите пример? Именно в этом заключается вопрос ТС.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Какой код, приведите пример? Именно в этом заключается вопрос ТС.

ну пример вот - я запустил камеру 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   ShellExecuteW(NULL,"Open","explorer.exe","C:\\Program Files (x86)\\Lenovo\\YouCam\\YouCam.exe",NULL,SW_SHOW);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Снимок

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

так же можно запустить блокнот(или какую не будь программку) и прочитать файл   - mql5.community.dat

 
SanAlex:

ну пример вот - я запустил камеру 

Есть вот такое TerminalInfoInteger(...)

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT

Флаг наличия авторизационных данных MQL5.community в терминале

bool

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION

Наличие подключения к MQL5.community

bool


Ещё вот такое, кстати это считаю лишним по причине анонимности

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE

Баланс пользователя в MQL5.community

double
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Есть вот такое TerminalInfoInteger(...)

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT

Флаг наличия авторизационных данных MQL5.community в терминале

bool

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION

Наличие подключения к MQL5.community

bool


Ещё вот такое, кстати это считаю лишним по причине анонимности

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE

Баланс пользователя в MQL5.community

double

Ну вот! даже всё проще!

 
SanAlex:

Ну вот! даже всё проще!

Почти. Только нет именно того, о чём спрашивают "получить информацию о логине MQL5"

Вы знаете ответ на этот вопрос? 
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