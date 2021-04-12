Возможно ли получить информацию о логине MQL5 программно?
- 2010.09.16
- www.mql5.com
https://www.mql5.com/ru/forum/2050
https://www.mql5.com/ru/users/dken
вот это?
<link rel="dns-prefetch" href="https://c.mql5.com"> <meta name="robots" content="noindex"> <meta name="description" content="Alexandr Gavrilin - DKeN - Профиль трейдера"> <meta property="og:url" content="https://www.mql5.com/ru/users/dken"> <meta property="og:title" content="Alexandr Gavrilin"> <meta property="og:description" content="Профиль трейдера"> <meta property="vk:image" content="https://c.mql5.com/i/og/mql5-logo-vk-2.png"> <meta property="og:image" content="https://c.mql5.com/avatar/2017/9/59CF4366-B6CB_big.jpg"> <meta property="og:image:width" content="200"> <meta property="og:image:height" content="200"> <meta name="twitter:card" content="summary_large_image" /> <meta name="twitter:site" content="@mql5com"> <meta name="twitter:image" content="https://c.mql5.com/avatar/2017/9/59CF4366-B6CB_big.jpg">
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вот программном
#property copyright "https://www.mql5.com/ru/users/dken"
вот это?
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вот программном
Это не программно, а записать вручную в программу mql.
Речь идёт о "получить программно информацию о логине MQL5"Вы хоть немного читайте вопросы
Это не программно, а записать вручную в программу mql.
Речь идёт о "получить программно информацию о логине MQL5"Вы хоть немного читайте вопросы
В журнал раз получает информацию - наверное можно в программном исполнении получить эту информацию
2021.04.12 02:41:29.332 MQL5.community activated for 'SanAlex', balance: 0.00 2021.04.12 02:41:29.387 Indicators custom indicator Coral (USDJPY,M1) loaded succesfully 2021.04.12 02:41:29.388 Indicators custom indicator Coral (USDCHF,M1) loaded succesfully 2021.04.12 02:41:29.389 Indicators custom indicator Coral (GBPUSD,M1) loaded succesfully 2021.04.12 02:41:29.686 MQL5.chats activated for 'SanAlex'
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наверное в этом файле вся информация - mql5.community.dat
пишем код и читаем
C:\Users\SanAlex\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Community\mql5.community.dat
В журнал раз получает информацию - наверное можно в программном исполнении получить эту информацию
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
наверное в этом файле вся информация - mql5.community.dat
пишем код и читаем
Какой код, приведите пример? Именно в этом заключается вопрос ТС.
Какой код, приведите пример? Именно в этом заключается вопрос ТС.
ну пример вот - я запустил камеру
//+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- ShellExecuteW(NULL,"Open","explorer.exe","C:\\Program Files (x86)\\Lenovo\\YouCam\\YouCam.exe",NULL,SW_SHOW); } //+------------------------------------------------------------------+
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
так же можно запустить блокнот(или какую не будь программку) и прочитать файл - mql5.community.dat
ну пример вот - я запустил камеру
Есть вот такое TerminalInfoInteger(...)
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
Флаг наличия авторизационных данных MQL5.community в терминале
|
bool
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
Наличие подключения к MQL5.community
|
bool
Ещё вот такое, кстати это считаю лишним по причине анонимности
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
Баланс пользователя в MQL5.community
|
double
Есть вот такое TerminalInfoInteger(...)
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
Флаг наличия авторизационных данных MQL5.community в терминале
|
bool
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
Наличие подключения к MQL5.community
|
bool
Ещё вот такое, кстати это считаю лишним по причине анонимности
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
Баланс пользователя в MQL5.community
|
double
Ну вот! даже всё проще!
Ну вот! даже всё проще!
Почти. Только нет именно того, о чём спрашивают "получить информацию о логине MQL5"Вы знаете ответ на этот вопрос?
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Возможно ли получить информацию о логине MQL5 в терминале программно? Есть ли решения стандартные, как это например с получением информации о номере и имени счета?