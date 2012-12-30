AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN)!!!
ld73:Если это при тестировании - тогда это нормально.
Доброго!
Print("Аккаунт = ",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN));
На сколько я предполагаю это номер логина, тогда объясните почему вместо моего номера 670027 я получаю 12345, это что прикол такой?
Не понимаю "тогда это нормально"?
По моему это просто не нормально, зачем было так делать, где логика?
ld73:Для тестера вполне логично. Кстати, это дополнительная возможность определить в тестере или нет советник...
Наверно проблема в том, что эксперт не должен работать на чужом счете даже в тестере, а как определить что счет тот что надо?
sergeev:Тоды нужно просить разработчиков чтобы они брали номер с того счета по данным которого тестирование проводится...
Вам поможет запуск терминала со специальным конфигурационным файлом, где в блоке [Tester] в параметре Login указан нужный Вам счет:
Тестер когда-нибудь научится видеть реальный номер счета пользователя?
MoneyJinn:Да, я думаю, что пора сделать показ текущего активного счета.
