Доброго!

Print("Аккаунт = ",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN));

На сколько я предполагаю  это номер логина, тогда объясните почему вместо моего номера 670027 я получаю 12345, это что прикол такой?

 
Если это при тестировании -  тогда это нормально.
 

Не понимаю "тогда это нормально"?

По моему это просто не нормально, зачем было так делать, где логика?

ld73:

Не понимаю "тогда это нормально"?

По моему это просто не нормально, зачем было так делать, где логика?

Для тестера вполне логично. Кстати, это дополнительная возможность определить в тестере или нет советник...
 
Наверно проблема в том, что эксперт не должен работать на чужом счете даже в тестере, а как определить что счет тот что надо?
sergeev:
Наверно проблема в том, что эксперт не должен работать на чужом счете даже в тестере, а как определить что счет тот что надо?
Тоды нужно просить разработчиков чтобы они брали номер с того счета по данным которого тестирование проводится...
 

Вам поможет запуск терминала со специальным конфигурационным файлом, где в блоке [Tester] в параметре Login указан нужный Вам счет:


 
Тестер когда-нибудь научится видеть реальный номер счета пользователя?
MoneyJinn:
Тестер когда-нибудь научится видеть реальный номер счета пользователя?
Да, я думаю, что пора сделать показ текущего активного счета.
