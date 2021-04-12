Возможно ли получить информацию о логине MQL5 программно? - страница 2

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Vitaly Muzichenko:

Почти. Только нет именно того, о чём спрашивают "получить информацию о логине MQL5"

Вы знаете ответ на этот вопрос? 

В Файле   - mql5.community.dat  Логин есть - только нужно правильно его, как то с помощью кода прочесть.

ccoom

 
SanAlex:

В Файле   - mql5.community.dat  Логин есть - только нужно правильно его, как то с помощью кода прочесть.


Эти данные без winapi не прочесть. Это не решение.
 

уже задавали вопрос. 

и ответ был "примерно таким" :

В целях безопасности и добросовестного использования маркета, данные о имени логина добавляться не будут

- Примерно как то так звучало. 



Хотя наличие информации о средствах на счете пользователя в mql5 - звучит странно. 

 
Vladislav Andruschenko:

уже задавали вопрос. 

и ответ был "примерно таким" :

- Примерно как то так звучало. 



Хотя наличие информации о средствах на счете пользователя в mql5 - звучит странно. 

Ну, хотя флаг наличия авторизации - это уже хорошо.
 
Alexandr Gavrilin:

Возможно ли получить информацию о логине MQL5 в терминале программно? Есть ли решения стандартные, как это например с получением информации о номере и имени счета?

long acc_login = AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN); //Номер счета
string acc_user = AccountInfoString(ACCOUNT_NAME);  //Владелец
 
prostotrader:

это не то, логин от mql5 нужен. 

 
SanAlex:

В Файле   - mql5.community.dat  Логин есть - только нужно правильно его, как то с помощью кода прочесть.


Тогда уж "Config/common.ini", не?

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