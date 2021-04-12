Возможно ли получить информацию о логине MQL5 программно? - страница 2
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Почти. Только нет именно того, о чём спрашивают "получить информацию о логине MQL5"Вы знаете ответ на этот вопрос?
В Файле - mql5.community.dat Логин есть - только нужно правильно его, как то с помощью кода прочесть.
В Файле - mql5.community.dat Логин есть - только нужно правильно его, как то с помощью кода прочесть.
уже задавали вопрос.
и ответ был "примерно таким" :
В целях безопасности и добросовестного использования маркета, данные о имени логина добавляться не будут
- Примерно как то так звучало.
Хотя наличие информации о средствах на счете пользователя в mql5 - звучит странно.
уже задавали вопрос.
и ответ был "примерно таким" :
- Примерно как то так звучало.
Хотя наличие информации о средствах на счете пользователя в mql5 - звучит странно.
Возможно ли получить информацию о логине MQL5 в терминале программно? Есть ли решения стандартные, как это например с получением информации о номере и имени счета?
это не то, логин от mql5 нужен.
В Файле - mql5.community.dat Логин есть - только нужно правильно его, как то с помощью кода прочесть.
Тогда уж "Config/common.ini", не?