MetaTrader 5 для macOS: готовый DMG-пакет и обновление CrossOver - страница 2
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всё работает
нужно
1) Попытаться заново поставить программу и получив отказ
2) Войти в "Защита и безопасность" в разделе "Основные" внизу "Разрешить использование прорамм, загруженных из..." по-моему тут будет сказано - была попытка поставить МТ 5 и нужно разрешить установку и для этого, скорее всего снять блокировку с замка внизу, введя пароль от учётной записи. Только установив, не забыть закрыть замок и вернуть всё в исходное состояние.У меня так работает на High Sierra.
Не работает. Mojave.
То, что вы описываете это другая ошибка. Про загруженный из интернета файл. Тогда да, можно нажать на кнопку "разрешить" и все. А тут он ругается, что не может проверить на вирусы. Это другая история.
После последнего обновления macOS до версии Monterey 12.3 (m1)
выдает ошибку при запуске терминала:
У вас очень старая версия ядра Crossover, которая надеется на наличие системного пакета Python 2.7. Этого пакета уже нет в Monterey 12.3
Нужно удалить полностью программы MetaTrader 4/MetaTrader 5 и поставить заново, скачав последние DMG пакеты:
У вас очень старая версия ядра Crossover, которая надеется на наличие системного пакета Python 2.7. Этого пакета уже нет в Monterey 12.3
Нужно удалить полностью программы MetaTrader 4/MetaTrader 5 и поставить заново, скачав последние DMG пакеты:
Заработало, спасибо
Билд 3337, перестал запускаться метаэдитор и боты в тестере не тестируются
В англ части тоже пишут
Попробуйте удалить предыдущую версию и поставить заново DMG пакет с версией 3368.
Мы внесли исправления для работы под MacOS.
Попробуйте удалить предыдущую версию и поставить заново DMG пакет с версией 3368.
Мы внесли исправления для работы под MacOS.
3368 метаэдитор работает, спасибо
но боты не не тестируются (мак на М1)
upd. Переключился на второго агента и тестер завелся
еще при переустановке сохраняются каталоги со старыми ботами, не подскажете в каком месте? Они же вроде как внутри пакета и должны пересоздаваться.