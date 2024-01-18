MetaTrader 5 для macOS: готовый DMG-пакет и обновление CrossOver - страница 2

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Вопрос разработчикам - какие изменения в новой версии МТ5 (2609) приложения для iPadOS-macOS?
 
user4321:

всё работает

нужно

1) Попытаться заново поставить программу и получив отказ

2) Войти в "Защита и безопасность" в разделе "Основные" внизу "Разрешить использование прорамм, загруженных из..." по-моему тут будет сказано  - была попытка поставить МТ 5 и нужно разрешить установку и для этого, скорее всего снять блокировку с замка внизу, введя пароль от учётной записи. Только установив, не забыть закрыть замок и вернуть всё в исходное состояние. 

У меня так работает на High Sierra.

Не работает. Mojave.

То, что вы описываете это другая ошибка. Про загруженный из интернета файл. Тогда да, можно нажать на кнопку "разрешить" и все. А тут он ругается, что не может проверить на вирусы. Это другая история.

[Удален]  

После последнего обновления macOS до версии Monterey 12.3 (m1)

выдает ошибку при запуске терминала:

 

У вас очень старая версия ядра Crossover, которая надеется на наличие системного пакета Python 2.7. Этого пакета уже нет в Monterey 12.3

Termination Reason:    Namespace DYLD, Code 1 Library missing
Library not loaded: /System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Python
Referenced from: /Applications/MetaTrader 5.app/Contents/MacOS/MetaTrader 5
Reason: tried: '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Python' (no such file)

Нужно удалить полностью программы MetaTrader 4/MetaTrader 5 и поставить заново, скачав последние DMG пакеты:

Все заработает.
[Удален]  
MetaQuotes #:

У вас очень старая версия ядра Crossover, которая надеется на наличие системного пакета Python 2.7. Этого пакета уже нет в Monterey 12.3

Нужно удалить полностью программы MetaTrader 4/MetaTrader 5 и поставить заново, скачав последние DMG пакеты:

Все заработает.

Заработало, спасибо

[Удален]  

Билд 3337, перестал запускаться метаэдитор и боты в тестере не тестируются

В англ части тоже пишут

MT5 Language Editor not working (M2 MacBook Pro)
MT5 Language Editor not working (M2 MacBook Pro)
  • 2022.07.04
  • www.mql5.com
Hi Everyone Recently got the new M2 MacBook Pro but struggling with the Mt5 platform, specifically the Metaquotes Language Editor...
 
После обновления 3367 запускается и сразу же вылетает!
 
какой макос под вин 10 не работает и никто недумает из руководства.
 

Попробуйте удалить предыдущую версию и поставить заново DMG пакет с версией 3368.

Мы внесли исправления для работы под MacOS.

[Удален]  
MetaQuotes #:

Попробуйте удалить предыдущую версию и поставить заново DMG пакет с версией 3368.

Мы внесли исправления для работы под MacOS.

3368 метаэдитор работает, спасибо

но боты не не тестируются (мак на М1)

upd. Переключился на второго агента и тестер завелся


еще при переустановке сохраняются каталоги со старыми ботами, не подскажете в каком месте? Они же вроде как внутри пакета и должны пересоздаваться.

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