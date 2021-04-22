Вопросы для коротких ответов. - страница 2
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Вопрос знатокам.
Можно ли используя функцию iCustom сменить ПЕРИОД графика в пользовательском индикаторе, и на новом периоде (выше/ниже текущего) передать расчетные данные в вызываемый индикатор (советник) ?
пример вызова
в вызываемом индикаторе начало параметров такие:
У меня ничего не получилось, возвращается число 2147483647.
Как выяснил, значение double 2147483647 принято в качестве пустого значения EMPTY_VALUE, т.е. значения, для которого отсутствует отображение буфера индикатора.
Предполагаю, что сменить период или символ не возможно. В таком случае какие имеются варианты решения данной проблемы?
Спасибо.
Вопрос знатокам.
Можно ли используя функцию iCustom сменить ПЕРИОД графика в пользовательском индикаторе, и на новом периоде (выше/ниже текущего) передать расчетные данные в вызываемый индикатор (советник) ?
Надеюсь, что период имеется в виду таймфрейм, правильно было бы применять таймфрейм следующим образом:
а так в хэндле:
пример применения iCustom https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom
"выкурил" весь мануал по функции iCustom. Проверил разные записи iCustom в других советниках, копировал строки и прогонял у себя.
Никаких изменений. Пишет 0 или число 2147483647.
Чего-то или где-то я не "догоняю". Или функция все-же не рабочая для таймфрейма.
Знатоки, гуру форума - отзовитесь.
немного сумбурно, но что то даже не предположу что в поиске искать... в общем забыл все....
мне нужен знак синуса:
вычислять сам синус не вижу смысла, нужен только знак
проблема: как получить знак синуса, если предположим у меня угол 77.8 Pi ?
немного сумбурно, но что то даже не предположу что в поиске искать... в общем забыл все....
мне нужен знак синуса:
вычислять сам синус не вижу смысла, нужен только знак
проблема: как получить знак синуса, если предположим у меня угол 77.8 Pi ?
Два условия, исходя из Вашего же рисунка:
Если вопрос про перевод из радианов в градусы, то формула:
немного сумбурно, но что то даже не предположу что в поиске искать... в общем забыл все....
мне нужен знак синуса:
вычислять сам синус не вижу смысла, нужен только знак
проблема: как получить знак синуса, если предположим у меня угол 77.8 Pi ?
double MathMod() Возвращает вещественный остаток от деления двух чисел.
мыслю должно что-то получиться
градусы в радианы и обратно - совсем не проблема
проблема, что тригонометрический круг (рис выше) - имеет значения от 0 до 2 Pi
а если у меня 77.8 Pi ... то спиной чую, что можно сократить это значение и попасть в эти 0..2Pi и соответственно вычислить знак синуса (косинуса опционально)