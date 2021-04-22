Вопросы для коротких ответов. - страница 2

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IBRAGIM AIBUEV:

И что это значит?

Это сообщение, адресованное администратору сайта, если не ошибаюсь, то именно он занимается такими поправками  

 
IBRAGIM AIBUEV:
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как изменить персональные данные, имя и фамилию в профиле?

Попробуйте задать этот вопрос вот по этому адресу:   

https://www.mql5.com/ru/contact

 

Вопрос знатокам.

Можно ли используя функцию iCustom  сменить ПЕРИОД графика в пользовательском индикаторе, и на новом периоде (выше/ниже текущего) передать расчетные данные в вызываемый индикатор (советник) ? 

пример вызова

  int     TimeFrame  =  15;      // новый период
   double TF = iCustom(NULL,0,"BarsNum",0,0);

в вызываемом индикаторе начало параметров такие:

       int  TimeFrame =  0;         // период
          string  Symb  =  NULL;   // символ

У меня ничего не получилось, возвращается число 2147483647.

Как выяснил, значение double  2147483647 принято в качестве пустого значения  EMPTY_VALUE, т.е. значения, для которого отсутствует отображение буфера индикатора.

Предполагаю, что сменить период или символ не возможно. В таком случае какие имеются варианты решения данной проблемы?

Спасибо.

 
Vadim Naumkin:

Вопрос знатокам.

Можно ли используя функцию iCustom  сменить ПЕРИОД графика в пользовательском индикаторе, и на новом периоде (выше/ниже текущего) передать расчетные данные в вызываемый индикатор (советник) ? 

Надеюсь, что период имеется в виду таймфрейм, правильно было бы применять таймфрейм следующим образом:

input ENUM_TIMEFRAMES         TF1=PERIOD_M1;          //Timeframe 1
input ENUM_TIMEFRAMES         TF2=PERIOD_M5;          //Timeframe 2
input ENUM_TIMEFRAMES         TF3=PERIOD_M15;         //Timeframe 3

а так в хэндле:

TF=iCustom(NULL,TF1,"индикатор" или
TF=iCustom(NULL,PERIOD_M1,"индикатор"

пример применения iCustom https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom

Документация по MQL5: Технические индикаторы / iCustom
Документация по MQL5: Технические индикаторы / iCustom
  • www.mql5.com
iCustom - Технические индикаторы - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

"выкурил" весь мануал по функции  iCustom. Проверил разные записи iCustom в других советниках, копировал строки и прогонял у себя. 

Никаких изменений. Пишет 0 или число 2147483647.

Чего-то или где-то я не "догоняю". Или функция все-же не рабочая для таймфрейма.

Знатоки, гуру форума - отзовитесь.

 
Вопрос закрыт. Сам разобрался. Функция работает как часики.
 

немного сумбурно, но что то даже не предположу что в поиске искать... в общем забыл все....

мне нужен знак синуса:

вычислять сам синус не вижу смысла, нужен только знак

проблема: как получить знак синуса, если предположим у меня угол 77.8 Pi ?

 
Igor Makanu:

немного сумбурно, но что то даже не предположу что в поиске искать... в общем забыл все....

мне нужен знак синуса:

вычислять сам синус не вижу смысла, нужен только знак

проблема: как получить знак синуса, если предположим у меня угол 77.8 Pi ?

Два условия, исходя из Вашего же рисунка:

  1. Угол от 270 до 360 и угол от 0 до 90 - положительный.
  2. Иначе - отрицательный.

Если вопрос про перевод из радианов в градусы, то формула:


 
Igor Makanu:

немного сумбурно, но что то даже не предположу что в поиске искать... в общем забыл все....

мне нужен знак синуса:

вычислять сам синус не вижу смысла, нужен только знак

проблема: как получить знак синуса, если предположим у меня угол 77.8 Pi ?

double  MathMod()  Возвращает вещественный остаток от деления двух чисел.

мыслю должно что-то получиться

 

градусы в радианы и обратно - совсем не проблема

 проблема, что тригонометрический круг (рис выше) - имеет значения от 0 до 2 Pi


а если у меня 77.8 Pi ... то спиной чую, что можно сократить это значение и попасть в эти 0..2Pi   и  соответственно вычислить знак синуса (косинуса опционально) 

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