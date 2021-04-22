Вопросы для коротких ответов. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
градусы в радианы и обратно - совсем не проблема
проблема, что тригонометрический круг (рис выше) - имеет значения от 0 до 2 Pi
а если у меня 77.8 Pi ... то спиной чую, что можно сократить это значение и попасть в эти 0..2Pi и соответственно вычислить знак синуса (косинуса опционально)
В MQL5 операция "%" даёт остаток от деления.
градусы в радианы и обратно - совсем не проблема
проблема, что тригонометрический круг (рис выше) - имеет значения от 0 до 2 Pi
а если у меня 77.8 Pi ... то спиной чую, что можно сократить это значение и попасnь в эти 0..2Pi
.
.
.
В MQL5 операция "%" даёт остаток от деления.
да, знаю, думал в этом направлении - но остаток от деления работает только для целых чисел, у меня 77.9 Pi
как и вопрос, по сути сводится к работе с вещественными числами - нужно не потерять точность, а переводить радианы в градусы - совсем не охота, хотя точно будет работать корректно
т.е. по сути мой вопрос: как правильно поделить в радианах 77.9 Pi на 2Pi и правильно сравнить результат с 0, Pi/2.....
да, знаю, думал в этом направлении - но остаток от деления работает только для целых чисел, у меня 77.9 Pi
как и вопрос, по сути сводится к работе с вещественными числами - нужно не потерять точность, а переводить радианы в градусы - совсем не охота, хотя точно будет работать корректно
т.е. по сути мой вопрос: как правильно поделить в радианах 77.9 Pi на 2Pi и правильно сравнить результат с 0, Pi/2.....
Возможно, стоит хранить величины углов не в радианах, а в оборотах или градах? При делении на Pi всегда будут ошибки.
.
Возможно, стоит хранить величины углов не в радианах, а в оборотах или градах? При делении на Pi всегда будут ошибки.
возможно
если честно, то вообще не принципиально, как в прочем и знак синуса )))
нужно в ГА прогонять рендомно какое то число и в зависимости от подобранной формулы формировать 4 состояния конечного автомата..... первое, что пришло на ум - трибометрический круг, хотя могу просто целое число (int) брать остаток от деления = %4
в общем это решеная теперь задача))))
но вопрос определение знака синуса / косинуса без вычисления - открыт! - в рунете на том же киберфоруме видел вопросы, но тоже без ответа!
;)
.
наверное будет работать, еще бы упростить, чтобы без MathMod() - вообще норм
возможно
если честно, то вообще не принципиально, как в прочем и знак синуса )))
нужно в ГА прогонять рендомно какое то число и в зависимости от подобранной формулы формировать 4 состояния конечного автомата..... первое, что пришло на ум - трибометрический круг, хотя могу просто целое число (int) брать остаток от деления = %4
в общем это решеная теперь задача))))
но вопрос определение знака синуса / косинуса без вычисления - открыт! - в рунете на том же киберфоруме видел вопросы, но тоже без ответа!
;)
наверное будет работать, еще бы упростить, чтобы без MathMod() - вообще норм
.
наверное будет работать, еще бы упростить, чтобы без MathMod() - вообще норм
sin(x)*|sin(x)|^(-1), если прокатит без зеро девайд
do_y=MathSin(do_x);
do_sign=do_y * MathPow(MathAbs(do_y),-1);
Подскажите, можно ли рынок форекс разделить на две части?
Первое это то, что нельзя предсказать, т.н. шумы и может нет смысла их анализировать.
И второе то, что предсказуемо и можно из этого извлекать прибыль. (И если это так, то что же тогда предсказуемо?)
Подскажите, можно ли рынок форекс разделить на две части?
Первое это то, что нельзя предсказать, т.н. шумы и может нет смысла их анализировать.
И второе то, что предсказуемо и можно из этого извлекать прибыль. (И если это так, то что же тогда предсказуемо?)
При открытии рыночной позиции известно только размер убытка при срабатывании StopLoss. Известно также стоимость одного пункта изменения цены. Известно время начала и окончания торгов и календарных международных праздников.