Прочтите комиссию из спецификации - страница 3
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Entschuldigung!
Russisch ist nicht meine Stärke. :-)
Это не проблема. Автопереводчик корректно переводит на русский ваши фразы.
Ich überprüfe immer durch Tippen - ich öffne es mit einer Menge von 0,01 und sehe, wie viel sie gepackt haben.
es ist ein Beispiel.
Es geht um das hinzufügen eines neuen Befehls im MLQ5.
Так он понятно описал проблему. И это действительно проблема, т.к. можно вляпаться на крупную сумму.
Маржа за 1лот включает комиссию на любом ДЦ в спецификации символа и доступна програмно.
Маржа за 1лот включает комиссию на любом ДЦ в спецификации символа и доступна програмно.
Маржа, это не комиссия.
При входе в рынок имеем 3 расхода. Маржа, спред и комиссия. При закрытии позиции маржа возвращается на счёт, а спред и комиссия не возвращается.
Да, и ещё своп есть.
Маржа, это не комиссия.
Да, это не комиссия, но в спецификации указана необходимая сумма для открытия одного лота с учетом комиссии.
Скорее всего - Вчера была Среда, а как мы знаем в Среду бешеный СВОП.
es fehlt im MQL5 ein Befehl um die Kommission auszulesen.
Wie kann ich die Entwickler ansprechen um darauf aufmerksam zu machen?
Ermitteln der Swap-Long Werte... hier -20
Ermitteln der maximalen Lots... hier 500
Ermitteln der Kommision???
В MQL5 отсутствует команда для чтения комиссии.
Как я могу связаться с разработчиками, чтобы они узнали об этом?
Вы наверное вчера открыли позиции и они ещё у Вас открыты .
И утром проснувшись глянули на профит и у Вас глаза на лоб полезли ?
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У Вас посмотрю день тройного Свопа в Пятницу - значит я Ошибаюсь.
В МТ4 есть функция OrderCommission(), для МТ5 есть аналогичная функция в библиотеке MT4Orders.mqh от fxsaber
https://www.mql5.com/ru/code/16006
Я не проверял, с уверенностью сказать не могу, но надо проверить что возвращается в структуру MqlTradeCheckResult
Не получится-ли узнать из разницы, например эквити текущее и полученное в структуру.
Если мы можем получить размер маржи на сделку, а разница эквити и значение структуры будет больше маржи, то можно считать, что комиссия учитывается при проверке функцией OrderCheck()
В общем надо проверять, а у меня нет счёта с комиссиями.