Прочтите комиссию из спецификации - страница 3

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Uwe Koeppe:

Entschuldigung!

Russisch ist nicht meine Stärke. :-)

Это не проблема. Автопереводчик корректно переводит на русский ваши фразы.

 
SanAlex:

Ich überprüfe immer durch Tippen - ich öffne es mit einer Menge von 0,01 und sehe, wie viel sie gepackt haben.

es ist ein Beispiel.

Es geht um das hinzufügen eines neuen Befehls im MLQ5.

 
PapaYozh:

Так он понятно описал проблему. И это действительно проблема, т.к. можно вляпаться на крупную сумму.

Маржа за 1лот включает комиссию на любом ДЦ в спецификации символа и доступна програмно.

 
Volodymyr Zubov:

Маржа за 1лот включает комиссию на любом ДЦ в спецификации символа и доступна програмно.

Маржа, это не комиссия.

При входе в рынок имеем 3 расхода. Маржа, спред и комиссия. При закрытии позиции маржа возвращается на счёт, а спред и комиссия не возвращается.

Да, и ещё своп есть.

 
Vitaly Muzichenko:

Маржа, это не комиссия.

Да, это не комиссия, но в спецификации указана необходимая сумма для открытия одного лота с учетом комиссии.

[Удален]  

Скорее всего - Вчера была Среда, а как мы знаем в Среду бешеный СВОП.

 

es fehlt im MQL5 ein Befehl um die Kommission auszulesen.

Wie kann ich die Entwickler ansprechen um darauf aufmerksam zu machen?


Ermitteln der Swap-Long Werte... hier -20

SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SWAP_LONG);


Ermitteln der maximalen Lots... hier 500

SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MAX);


Ermitteln der Kommision???


[Удален]  
Uwe Koeppe:

В MQL5 отсутствует команда для чтения комиссии.

Как я могу связаться с разработчиками, чтобы они узнали об этом?

Вы наверное вчера открыли позиции и они ещё у Вас открыты .

И утром проснувшись глянули на профит и у Вас глаза на лоб полезли ? 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

У Вас посмотрю  день тройного Свопа в Пятницу - значит я Ошибаюсь. 

Снимок 3

 

В МТ4 есть функция OrderCommission(), для МТ5 есть аналогичная функция в библиотеке MT4Orders.mqh от fxsaber

https://www.mql5.com/ru/code/16006

MT4Orders
MT4Orders
  • www.mql5.com
Параллельное использование ордерных систем MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
 

Я не проверял, с уверенностью сказать не могу, но надо проверить что возвращается в структуру MqlTradeCheckResult 

struct MqlTradeCheckResult 
  { 
   uint         retcode;             // Код ответа 
   double       balance;             // Баланс после совершения сделки 
   double       equity;              // Эквити после совершения сделки 
   double       profit;              // Плавающая прибыль 
   double       margin;              // Маржевые требования 
   double       margin_free;         // Свободная маржа 
   double       margin_level;        // Уровень маржи 
   string       comment;             // Комментарий к коду ответа (описание ошибки) 
  };

Не получится-ли узнать из разницы, например эквити текущее и полученное в структуру.

Если мы можем получить размер маржи на сделку, а разница эквити и значение структуры будет больше маржи, то можно считать, что комиссия учитывается при проверке функцией OrderCheck()

В общем надо проверять, а у меня нет счёта с комиссиями.

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