Прочтите комиссию из спецификации - страница 4
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Sie haben wahrscheinlich gestern Stellen eröffnet und sie sind noch bei Ihnen offen.
Und am Morgen wachten sie auf und schauten auf den Gewinn und deine Augen waren auf deine Stirn gerichtet?
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Ich werde mir Ihren Triple- Swap-Tag am Freitag ansehen - das bedeutet, dass ich FALSCH bi
ich habe keine Positionen offen und es geht nicht um den Triple Swap sondern um die Kommission.
Diese wird aber nur angezeigt, wenn man auch einen ECN-Account verwendet
Я не проверял, с уверенностью сказать не могу, но надо проверить что возвращается в структуру MqlTradeCheckResult
Не получится-ли узнать из разницы, например эквити текущее и полученное в структуру.
Если мы можем получить размер маржи на сделку, а разница эквити и значение структуры будет больше маржи, то можно считать, что комиссия учитывается при проверке функцией OrderCheck()
В общем надо проверять, а у меня нет счёта с комиссиями.
hier wird auch keine Kommission ermittelt.
Die Kommission ist nur existent, wenn man einen ECN- Account verwendet. Trader, die einen Standard- Account verwenden, kennen keine Kommission
Ich muss mich entschuldigen, daß ich mich als Ausländer an das russische Forum gewandt habe.
Ich wollte nur auf einen fehlenden Befehl hinweisen und die daraus resultierenden Folgen.
Ich dachte, vielleicht gibt es hier Entwickler, die diesen fehlenden Befehl hinzufügen können.
Im deutschen Forum wird dieses Anliegen ignoriert.
Mein Fehler...
Прошу прощения за то, что обратился на российский форум как иностранец.
Я просто хотел указать на недостающую команду и возможные последствия.
Я подумал, может быть, здесь есть разработчики, которые могут добавить эту недостающую команду.
Это беспокойство игнорируется на немецком форуме.
Моя ошибка...
Спасибо Вам за общение - Извините если я, чем то Вас Обидел.
Спасибо Вам за общение - Извините если я, чем то Вас Обидел.
nein, es ist OK.
ich denke, daß 99% der Trader einen Standard- Account verwenden und deshalb das Thema nicht wichtig ist.
Надо писать об ошибке.
На самом деле функция OrderCheck() возвращает в структуру текущий баланс, текущий эквити и плавающую прибыль без учёта открываемой позиции.
Кстати, о комиссии - но на ФОРТС. Тут она складывается из комиссии биржи и комиссии брокера. В спецификации не доступна ни одна.
И если первую мы можем хотя бы увидеть в сделке, то узнать вторую, кроме как у брокера, нельзя.
Нет, это нормально.
Я думаю, что 99% трейдеров используют стандартный счет, поэтому тема не важна.
Солидарен с Вами. Тоже злой на такую проблему. Давно пора исправить. Может после Вашего поста устранят этот недостаток.
Ich stimme mit Ihnen ein. Auch wütend auf so ein Problem. Es ist höchste Zeit, das Problem zu beheben. Vielleicht werden sie nach Ihrem Beitrag dieses Manko beseitigen.
Danke!