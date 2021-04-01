Прочтите комиссию из спецификации

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Привет люди,

Я поднял эту тему очень давно. За это время из МТ5 вышло так много обновлений. Единственный ли я использую счета ECN?

Я могу прочитать все значения из спецификации символа ... часы торговли , максимальный размер лота, комиссию за своп и т. Д., Но не глупую комиссию, хотя она указана в спецификации.

Неужели здесь так сложно ввести новую команду? Необходимо каждый раз считывать значение вручную и пересчитывать его, чтобы узнать ПЕРЕД сделкой, какую комиссию я могу ожидать. Каждый брокер и каждый символ уникальны. Эти комиссии, особенно в случае криптовалют, иногда бывают астрономическими, и вы очень легко можете оказаться в минусе, если не знаете их стоимость.

Вот пример:

DAX 1 Lot ... около 0,18 евро

EURUSD 1 лот ... 4 €

BTCEUR 1 лот ... 400 € !!!!!!!!!!!!!!!


привет Уве

[Удален]  
Uwe Koeppe:

DAX 1 Lot ... около 0,18 евро

EURUSD 1 лот ... 4 €

BTCEUR 1 лот ... 400 € !!!!!!!!!!!!!!!


Комиссия или Своп ???

 
SanAlex:

Provision oder Tausch ???

Kommission



[Удален]  
Uwe Koeppe:

Kommission

А в Истории ?

Снимок

 
SanAlex:

Und in der Geschichte?


das ist kein Problem, hier die Werte auszulesen.

Ich möchte die Kommission aus der Spezifikation des Symbols auslesen um zu erfahren, wie hoch die Kommission sein wird, bevor ich einen Trade eingehe.

[Удален]  
Uwe Koeppe:

Прочитать значения здесь не проблема.

Я хотел бы прочитать комиссию из спецификации символа, чтобы узнать, какая комиссия будет перед входом в сделку.

Это  надо узнавать у своего брокера - У каждого брокера свои расценки 

 
SanAlex:

Sie müssen dies von Ihrem Broker erfahren - Jeder Broker hat seine eigenen Preise

die Werte, die in der Spezifikation des Symbols angegeben werden sind die gültigen Werte meines Brokers. Er liefert ja die Werte in der Spezifikation.
[Удален]  
Uwe Koeppe:
значения, указанные в спецификации символа, являются действительными значениями моего брокера. Он предоставляет значения, указанные в спецификации.

Ну раз Вы видите эти значения - значит Вас устраивает и Вы совершаете сделку. 

 
SanAlex:

Ну раз Вы видите эти значения - значит Вас устраивает и Вы совершаете сделку. 

К чему ваша демагогия?

Человек озвучил проблему: неизвестна комиссия ДО первой сделки.

 

es geht nicht darum, den Wert zu sehen, sondern ihn durch einen Befehl im MQL5 auszulesen, so, wie ich die Swap- Gebühren über  den Befehl:

SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SWAP_LONG);

auslesen kann.

[Удален]  
PapaYozh:

К чему ваша демагогия?

Человек озвучил проблему: неизвестна комиссия ДО первой сделки.

так почему бы ему не показать комиссию? - (с закрытой позиции)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

откуда эти цифры ?

Снимок 2

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