Прочтите комиссию из спецификации
Uwe Koeppe:
BTCEUR 1 лот ... 400 € !!!!!!!!!!!!!!!
DAX 1 Lot ... около 0,18 евро
EURUSD 1 лот ... 4 €
BTCEUR 1 лот ... 400 € !!!!!!!!!!!!!!!
Комиссия или Своп ???
SanAlex:
Provision oder Tausch ???
Kommission
SanAlex:
Ну раз Вы видите эти значения - значит Вас устраивает и Вы совершаете сделку.
К чему ваша демагогия?
Человек озвучил проблему: неизвестна комиссия ДО первой сделки.
es geht nicht darum, den Wert zu sehen, sondern ihn durch einen Befehl im MQL5 auszulesen, so, wie ich die Swap- Gebühren über den Befehl:
SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SWAP_LONG);
auslesen kann.
PapaYozh:
К чему ваша демагогия?
Человек озвучил проблему: неизвестна комиссия ДО первой сделки.
так почему бы ему не показать комиссию? - (с закрытой позиции)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
откуда эти цифры ?
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Привет люди,
Я поднял эту тему очень давно. За это время из МТ5 вышло так много обновлений. Единственный ли я использую счета ECN?
Я могу прочитать все значения из спецификации символа ... часы торговли , максимальный размер лота, комиссию за своп и т. Д., Но не глупую комиссию, хотя она указана в спецификации.
Неужели здесь так сложно ввести новую команду? Необходимо каждый раз считывать значение вручную и пересчитывать его, чтобы узнать ПЕРЕД сделкой, какую комиссию я могу ожидать. Каждый брокер и каждый символ уникальны. Эти комиссии, особенно в случае криптовалют, иногда бывают астрономическими, и вы очень легко можете оказаться в минусе, если не знаете их стоимость.
Вот пример:
DAX 1 Lot ... около 0,18 евро
EURUSD 1 лот ... 4 €
BTCEUR 1 лот ... 400 € !!!!!!!!!!!!!!!
привет Уве