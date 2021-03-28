Нужен робот (советник) скальпер !!!
Привет всем!
Предложите или подскажите пожалуйста робота торгующего на высоких частотах в ТФ m1-m5.
Необязательно чтобы робот показывал колоссальные проценты в положительную сторону, достаточно оставаться при первоначальном стартовом депозите (нужен трафик и большое кол-во сделок).
Инструменты: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, EURCHF, GBPCHF, USDCHF, GOLD, GOLDEURO, SILVER, SILVEREURO (любой из данных инструментов, предпочтительно SILVER)
Просадка: не более 18% от депозита
Терминал: mt4 (желательно),mt5
Примечания: без мартингейл
Пересечение двух старых добрых Машек вам в помощь. "Быстрой" и "медленной" Если по ночам торговать не будете, даже и проценты будут приличные, как бы вы от них не открещивались :)))) Ну а насчет просадки - какую выберете, такая и будет. Все в руках трейдера. 18 так 18. Если нормальная в 90% не устраивает чем то.
чувак ты это серьезно?
вот так просто тебе взяли и прям посоветовали робота прибыльного))
я тебе открою секрет НА ВСЕМ Маркете такого нету))
так что не живи иллюзиями
чувак ты это серьезно?
вот так просто тебе взяли и прям посоветовали робота прибыльного))
я тебе открою секрет НА ВСЕМ Маркете такого нету))
так что не живи иллюзиями
Чувак, я спрашиваю о не прибыльном роботе. Я ищу робота, который торгует даже в ноль, но часто и много, так как нужен просто трафик по объёмам. Я давно на рынке, знаю что роботы дело не постоянное. Никогда их не применял, но думаю, что найти робота который будет тебе просто объёмы делать реально.
Вот с терминала - будет много открывать
из этого
//--- check for short position (SELL) possibility if(m_macd_current>0) if(m_macd_current<m_signal_current && m_macd_previous>m_signal_previous) if(m_macd_current>(m_macd_open_level) && m_ema_current<m_ema_previous) {
превратил в это
//--- check for short position (SELL) possibility if(m_macd_current<m_signal_current) {
вот в тестере
вот сам код
Это для EURUSD или пофиг?
Скажи пожалуйста, как часто открывает и какая динамика у депозита?
Mt4 или Mt5?
В названии файла 99,99999% ответа.
Остальные 0.00001% ответа увидите в тестере.
Это-же очень просто, когда дали готовый советник.
Это для EURUSD или пофиг?
Скажи пожалуйста, как часто открывает и какая динамика у депозита?
Mt4 или Mt5?
открывает от Индикатора macd сигнальную(красная линия) пересекает срабатывает сигнал
можно вот здесь(где жёлтым мечено) вместо 0 установить 1 - будет открывать уже точно когда пересекает
//+------------------------------------------------------------------+ //| main function returns true if any position processed | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSampleExpert::Processing(void) { //--- refresh rates if(!m_symbol.RefreshRates()) return(false); //--- refresh indicators if(BarsCalculated(m_handle_macd)<2 || BarsCalculated(m_handle_ema)<2) return(false); if(CopyBuffer(m_handle_macd,0,0,2,m_buff_MACD_main) !=2 || CopyBuffer(m_handle_macd,1,0,2,m_buff_MACD_signal)!=2 || CopyBuffer(m_handle_ema,0,0,2,m_buff_EMA) !=2) return(false);
ещё можно вот здесь (где жёлтым мечено) 0 установить - будет тоже неплохое открытие.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for short position opening | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSampleExpert::ShortOpened(void) { bool res=false; //--- check for short position (SELL) possibility if(m_macd_current<m_signal_current) {
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Привет всем!
Предложите или подскажите пожалуйста робота торгующего на высоких частотах в ТФ m1-m5.
Необязательно чтобы робот показывал колоссальные проценты в положительную сторону, достаточно оставаться при первоначальном стартовом депозите (нужен трафик и большое кол-во сделок).
Инструменты: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, EURCHF, GBPCHF, USDCHF, GOLD, GOLDEURO, SILVER, SILVEREURO (любой из данных инструментов, предпочтительно SILVER)
Просадка: не более 18% от депозита
Терминал: mt4 (желательно),mt5
Примечания: без мартингейл