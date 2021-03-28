Нужен робот (советник) скальпер !!!

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Привет всем!

Предложите или подскажите пожалуйста робота торгующего на высоких частотах в ТФ m1-m5.

Необязательно чтобы робот показывал колоссальные проценты в положительную сторону, достаточно оставаться при первоначальном стартовом депозите (нужен трафик и большое кол-во сделок). 

Инструменты: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, EURCHF, GBPCHF, USDCHF, GOLD, GOLDEURO, SILVER, SILVEREURO (любой из данных инструментов, предпочтительно SILVER)

Просадка: не более 18% от депозита

Терминал: mt4 (желательно),mt5

Примечания: без мартингейл

[Удален]  
В тестер мт4 Любой скальпер это Грааль
 

какой хитропопый ТС :-)

так в наглую перекидывать фриланс в обычный форум...


 
Dmitrii Buneev:

Привет всем!

Предложите или подскажите пожалуйста робота торгующего на высоких частотах в ТФ m1-m5.

Необязательно чтобы робот показывал колоссальные проценты в положительную сторону, достаточно оставаться при первоначальном стартовом депозите (нужен трафик и большое кол-во сделок). 

Инструменты: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, EURCHF, GBPCHF, USDCHF, GOLD, GOLDEURO, SILVER, SILVEREURO (любой из данных инструментов, предпочтительно SILVER)

Просадка: не более 18% от депозита

Терминал: mt4 (желательно),mt5

Примечания: без мартингейл


Пересечение двух старых добрых Машек вам в помощь.  "Быстрой" и "медленной"  Если по ночам торговать не будете, даже и проценты будут приличные, как бы вы от них не открещивались :))))    Ну а насчет просадки - какую выберете, такая и будет. Все в руках трейдера. 18 так 18.  Если нормальная  в 90% не устраивает чем то.   

 

чувак ты это серьезно?

вот так просто тебе взяли и прям посоветовали робота прибыльного))

я тебе открою секрет НА ВСЕМ Маркете такого нету))

так что не живи иллюзиями

 
Marbass:

чувак ты это серьезно?

вот так просто тебе взяли и прям посоветовали робота прибыльного))

я тебе открою секрет НА ВСЕМ Маркете такого нету))

так что не живи иллюзиями

Чувак, я спрашиваю о не прибыльном роботе. Я ищу робота, который торгует даже в ноль, но часто и много, так как нужен просто трафик по объёмам. Я давно на рынке, знаю что роботы дело не постоянное. Никогда их не применял, но думаю, что найти робота который будет тебе просто объёмы делать реально. 

[Удален]  
Dmitrii Buneev:

Вот с терминала - будет много открывать 

из этого 

//--- check for short position (SELL) possibility
   if(m_macd_current>0)
      if(m_macd_current<m_signal_current && m_macd_previous>m_signal_previous)
         if(m_macd_current>(m_macd_open_level) && m_ema_current<m_ema_previous)
           {

превратил в это 

//--- check for short position (SELL) possibility
   if(m_macd_current<m_signal_current)
     {

вот в тестере 

slivator

вот сам код

Файлы:
slivator.mq5  17 kb
 
SanAlex:

Вот с терминала - будет много открывать 

из этого 

превратил в это 

вот в тестере 

вот сам код

Это для EURUSD или пофиг? 

Скажи пожалуйста, как часто открывает и какая динамика у депозита?

Mt4 или Mt5?

 
Dmitrii Buneev:

Это для EURUSD или пофиг? 

Скажи пожалуйста, как часто открывает и какая динамика у депозита?

Mt4 или Mt5?

В названии файла 99,99999% ответа.

Остальные 0.00001% ответа увидите в тестере.

Это-же очень просто, когда дали готовый советник.

[Удален]  
Dmitrii Buneev:

Это для EURUSD или пофиг? 

Скажи пожалуйста, как часто открывает и какая динамика у депозита?

Mt4 или Mt5?

открывает от Индикатора macd  сигнальную(красная линия) пересекает срабатывает сигнал 

можно вот здесь(где жёлтым мечено)  вместо 0 установить 1 - будет открывать уже точно когда пересекает 

//+------------------------------------------------------------------+
//| main function returns true if any position processed             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::Processing(void)
  {
//--- refresh rates
   if(!m_symbol.RefreshRates())
      return(false);
//--- refresh indicators
   if(BarsCalculated(m_handle_macd)<2 || BarsCalculated(m_handle_ema)<2)
      return(false);
   if(CopyBuffer(m_handle_macd,0,0,2,m_buff_MACD_main)  !=2 ||
      CopyBuffer(m_handle_macd,1,0,2,m_buff_MACD_signal)!=2 ||
      CopyBuffer(m_handle_ema,0,0,2,m_buff_EMA)         !=2)
      return(false);

ещё можно вот здесь (где жёлтым мечено) 0 установить - будет тоже неплохое открытие.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for short position opening                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::ShortOpened(void)
  {
   bool res=false;
//--- check for short position (SELL) possibility
   if(m_macd_current<m_signal_current)
     {

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Эксперта можно на все пары установить не только EUR\USD - НА ВСЕ И ВСЁ

[Удален]  
Dmitrii Buneev:

Это для EURUSD или пофиг? 

Скажи пожалуйста, как часто открывает и какая динамика у депозита?

Mt4 или Mt5?

если для мт4 нужен Вы его можете сами сделать из терминального эксперта  MACD Sample.mq4

- где жёлтым зачёркнуто удалите а синем оставьте

slivator 2 

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