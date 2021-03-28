Нужен робот (советник) скальпер !!! - страница 2
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вот для мт4
сам код эксперта
вот для мт4
сам код эксперта
тут можно тоже что бы не на 0 открывало а на 1
нужно тут изменить на 1 где 0 в жёлтом цвете
вот так уже будет открывать
Можно ещё вместо MACD установить Stochastic
вот тут
вот с стохастиком
вот для мт4
сам код эксперта
Тестере мт4 отстойный, он мало правды показывает, поэтому если и нужен мт4, то советник должен быть написан кроссплатформенно - в мт5 тестировать, а в мт4 торговать.
Тестере мт4 отстойный, он мало правды показывает, поэтому если и нужен мт4, то советник должен быть написан кроссплатформенно - в мт5 тестировать, а в мт4 торговать.
Да я так! хотел подсказать человеку, что нужно вникать в код и самому себе эксперта можно сделать. - я понимаю так, если пользоваться экспертом, нужно понимать как он работает как и от чего открывается и закрывается.