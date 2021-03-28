Нужен робот (советник) скальпер !!! - страница 2

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вот для мт4

slivator 3

сам код эксперта

Файлы:
slivator.mq4  6 kb
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SanAlex:

вот для мт4

сам код эксперта

тут можно тоже что бы не на 0 открывало а на 1 

нужно тут изменить на 1 где 0 в жёлтом цвете

//--- to simplify the coding and speed up access data are put into internal variables
   MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
   MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
   SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);
   SignalPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1);
   MaCurrent=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
   MaPrevious=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);

вот так уже будет открывать 

slivator 4

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Можно ещё вместо MACD установить Stochastic

вот тут 

//--- to simplify the coding and speed up access data are put into internal variables
   MacdCurrent=iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0);
   MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
   SignalCurrent=iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0);
   SignalPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1);
   MaCurrent=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
   MaPrevious=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);

slivator 5

вот с стохастиком 

Файлы:
slivatorStochastic.mq4  6 kb
 
SanAlex:

вот для мт4

сам код эксперта

Тестере мт4 отстойный, он мало правды показывает, поэтому если и нужен мт4, то советник должен быть написан кроссплатформенно - в мт5 тестировать, а в мт4 торговать.

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Vitaly Muzichenko:

Тестере мт4 отстойный, он мало правды показывает, поэтому если и нужен мт4, то советник должен быть написан кроссплатформенно - в мт5 тестировать, а в мт4 торговать.

Да я так! хотел подсказать человеку, что нужно вникать в код и самому себе эксперта можно сделать. - я понимаю так, если пользоваться экспертом, нужно понимать как он работает как и от чего открывается и закрывается. 

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