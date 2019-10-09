Как копировать сигнал с компьютера если на нём установлено 10 терминалов и открывается не та платформа брокера,которая нужна?

Здравствуйте !ситуация следующая:
хочу копировать сигнал,авторизовался в платформе,сигнал находится в рейтинге,но в самой платформе метатрейдер его нет(уже перезагружал терминал)
искал по числу подписчиков,по средствам на счёте..нет его в платформе и всё тут,а на сайте mql5 есть.
попробовал подключиться к сигналу с сайта,но сайт для этого скачивает терминал и далее не запускает его,а запускает уже установленный на моём компьютере метатрейдер 4(и не того брокера через которого я  хочу копировать) .. и как быть? 
 
Нужно использовать поисковую строку терминала - она находится справа вверху:


 
Нужно использовать поисковую строку терминала - она находится справа вверху:


спасибо!всё получилось)

 
подскажите пожалуйста как понять эти цифры проскальзывания например 0.20*196=39,2 это столько пунктов отклонение от поставщика может составлять или как?

EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.20 × 196
0.17 × 195
AUDCAD
7.00 × 1
