Задать алгоритм вручную и автоматизировать эксперта. - страница 3
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Хороший Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/22218 подойдёт к Эксперту (Algorithm manually automate) https://www.mql5.com/ru/code/34046
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два раза щелкнув по линии - можно скопировать имя(или изменив цвет) в Эксперте задать команду
Хороший Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/22218 подойдёт к Эксперту (Algorithm manually automate) https://www.mql5.com/ru/code/34046
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
два раза щелкнув по линии - можно скопировать имя(или изменив цвет) в Эксперте задать команду
что то у меня не получилось поймать линию на минутном графике. Но он работает как обычный сигнальный Индикатор, его можно в Эксперт, вписать по имени Индикатора и получать от него сигнал.
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что бы Эксперт его обнаружил - нужно чтобы скомпилированный Индикатор с расширением HarmonicPatternFinderV3.ex5 был в папке Индикаторы
что то у меня не получилось поймать линию на минутном графике. Но он работает как обычный сигнальный Индикатор, его можно в Эксперт, вписать по имени Индикатора и получать от него сигнал.
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что бы Эксперт его обнаружил - нужно чтобы скомпилированный Индикатор с расширением HarmonicPatternFinderV3.ex5 был в папке Индикаторы
так не работает - должно всё быть в папке - у меня например папка Harmonic Pattern
нужно в эксперте так прописать - НHarmonic Pattern\\HarmonicPatternFinderV3 - вот так работает.
так не работает - должно всё быть в папке - у меня например папка Harmonic Pattern
нужно в эксперте так прописать - НHarmonic Pattern\\HarmonicPatternFinderV3 - вот так работает.
Это всё ерунда запускать его так!
- Если этим Индикатором пользоваться - то лучше использовать его в ручном исполнении. щёлкнув по создавшему паттерну и он покажет уровни - меняем цвет и имя нужных линии(имя обязательно сменить на любое), и задаём команду в Эксперте.
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два раз щёлкнул по записи --- и если я правильно понял отрисованный паттерн = пробьёт жирную линию, значит пойдёт вниз
и в эксперте на эти линии задал команды - выше жирной buy - сама жирная закрыть - нижняя в sell