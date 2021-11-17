Задать алгоритм вручную и автоматизировать эксперта. - страница 3

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Хороший Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/22218 подойдёт к Эксперту (Algorithm manually automate) https://www.mql5.com/ru/code/34046

XAUUSDH1 Algorithm manually automate

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два раза щелкнув по линии - можно скопировать имя(или изменив цвет) в Эксперте  задать команду 

Harmonic Pattern Finder V3
Harmonic Pattern Finder V3
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Индикатор отображает существующие и возникающие гармонические паттерны.
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SanAlex:

Хороший Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/22218 подойдёт к Эксперту (Algorithm manually automate) https://www.mql5.com/ru/code/34046

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два раза щелкнув по линии - можно скопировать имя(или изменив цвет) в Эксперте  задать команду 

что то у меня не получилось поймать линию на минутном графике.  Но он работает как обычный сигнальный Индикатор, его можно в Эксперт, вписать по имени Индикатора и получать от него сигнал.

Algorithm manually automate 2

Algorithm manually automate 3

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что бы Эксперт его обнаружил - нужно чтобы скомпилированный Индикатор с расширением  HarmonicPatternFinderV3.ex5 был в папке Индикаторы  

Algorithm manually automate 4

Algorithm manually automate 5

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SanAlex:

что то у меня не получилось поймать линию на минутном графике.  Но он работает как обычный сигнальный Индикатор, его можно в Эксперт, вписать по имени Индикатора и получать от него сигнал.

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что бы Эксперт его обнаружил - нужно чтобы скомпилированный Индикатор с расширением  HarmonicPatternFinderV3.ex5 был в папке Индикаторы  


так не работает - должно всё быть в папке - у меня например папка  Harmonic Pattern

нужно в эксперте так прописать - НHarmonic Pattern\\HarmonicPatternFinderV3  - вот так работает.

Algorithm manually automate 6

Algorithm manually automate 7

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SanAlex:

так не работает - должно всё быть в папке - у меня например папка  Harmonic Pattern

нужно в эксперте так прописать - НHarmonic Pattern\\HarmonicPatternFinderV3  - вот так работает.


Это всё ерунда запускать его так! 

- Если этим Индикатором пользоваться - то лучше использовать его в ручном исполнении. щёлкнув по создавшему паттерну и он покажет уровни - меняем цвет и имя нужных линии(имя обязательно сменить на любое), и задаём команду в Эксперте. 

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два раз щёлкнул по записи --- и если я правильно понял отрисованный паттерн = пробьёт жирную линию, значит пойдёт вниз

pattern 3  

и в эксперте на эти линии задал команды - выше жирной buy - сама жирная закрыть - нижняя в sell

pattern 4

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