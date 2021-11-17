Задать алгоритм вручную и автоматизировать эксперта. - страница 2
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Здесь можно скачать https://www.mql5.com/ru/code/34046
Поторопился с Экспертом выложив его в кодобазу - кое какие недостатки нужно Исправить, уже всё исправил но нужно ещё одну Функцию добавить
ещё две линии, которые открывают в разные стороны при пересечении и сигнал поступал на новом баре.
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вот так с помощью кнопок выставил линии - которые можно запускать в автомате.
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так для тренировки - пока до делаю до конца Полноценного помощника в торговле.
Поторопился с Экспертом выложив его в кодобазу - кое какие недостатки нужно Исправить, уже всё исправил но нужно ещё одну Функцию добавить
ещё две линии, которые открывают в разные стороны при пересечении и сигнал поступал на новом баре.
\\\\\\\\\\\\\\\\
вот так с помощью кнопок выставил линии - которые можно запускать в автомате.
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так для тренировки - пока до делаю до конца Полноценного помощника в торговле.
В Кодобазе обновил https://www.mql5.com/ru/code/34046добавил ещё от 4 линии Горизонтальных или Трендовых
Налепил что сам путаюсь. - Путает фильтр, надо его изучить!
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Важно теперь запомнить - что бы на отскок определённой линии, правильно у казать на неё и задать дистанцию
Все линии подключены к Команде
Верхние к OPEN UP - Нижние к OPEN DOWN ------------ это те линии которые относятся к UP
Верхние к CLOSE UP - Нижние к CLOSE DOWN ---------- это те линии которые относятся к DOWN
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можно на кнопках Выставить команды - И задать везде дистанцию , только разную прописать что бы они выскочили на разном расстоянии
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когда сработает линия она автоматически отпрыгнет, опять на туже дистанцию
С Помощью этого Индикатора https://www.mql5.com/ru/code/32395 можно организовать не плохую стратегию
Фильтр Жёлтая - первая ближняя линии от жёлтой открываем, за пределы вышла не открываем. Самая последняя линия (отключаем фильтр для линии - в противоположную сторону открываем)
Пример как передать с одной линии команду на другую линию.
Ведь если удалить Линию которую рисует Индикатор и переместить её в другое место Индикатор вернёт её на своё место.
- Тогда можно из одной линии, передать другой линии выполнять дальнейшие действия, задав на другой линии нужною команду, и задать дистанцию.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Предупреждение! ещё же есть линии в эксперте, которым тоже можно выставить дистанцию - и если там установлена дистанция , линия тоже установится - при этом нужно задать желаемую команду.
Пример - как я задал Эксперту работу с помощью фильтра от Pivot Индикатора - правда я добавил в индикатор ещё две линии "S0" "R0" - которые фильтруют и запрещают действия(на картинке крестики)
"P" - Фильтр: Выше BUY - Ниже SELL
"R2" - противоположно откроет вниз - при этом отскочит линия на заданное расстояния вверх
"S2" - противоположно откроет верх - при этом отскочит линия на заданное расстояния вниз
Пример фильтра - другой метод
"R2" - Выше линии команды работают
"S2" - Ниже линии команды работают
Между этими линиями команды не работают.
Обновил до версии "1.002" https://www.mql5.com/ru/code/34046
- Есть один недостаток, Когда Индикатор с линиями и Вы его используете в Эксперте - при смене шаблона с сохранённым Экспертом, линии почему-то удаляются.
Выход - нужно перезагрузить терминал.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Или есть способ по лучше - нужно в OnDeinit(const int reason) запретить удаления объектов (в Индикаторе не в Эксперте)
на форуме про функцию напомнили https://www.mql5.com/ru/forum/365617#comment_21489434 я её не подключил, если кто пользуется Экспертом - может её сам подключить
вырезать её отсюда
и вставить её сюда - только ещё добавить sinput
что бы получилось так