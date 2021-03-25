У кого есть полу ручной мартингейл советнгик?
- FAQ по сервису Сигналы
- Нужны ли в МТ4/5 StopLoss TakeProfit с закрытием части позиции?
- Мартингейл и антимартингейл.
Всем привет. Нужен мартингейл советник который открывает сделки не целыми лотами а дробя каждый умноженный объем на несколько частей т.е. чтобы не было заметно что это мартингейл а складывалось впечатление как будто работали без мартингейл. Т.е. если коефицент умножения будет *2 то обемы открывалисть не так 0,10-0,20-0,40-0,80 а так 0,10-( 0,10-0,10) (0,10-0,10-0,10-0,10) т.е. объем открывает дробями.
Вам то нужно всего две строчки добавить - туда где в коде у вас открывает
input uint maxLimits=1; // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
double price=m_symbol.Ask(); for(uint i=0; i<maxLimits; i++) { //--- open position if(m_trade.PositionOpen(m_symbol.Name(),ORDER_TYPE_BUY,OptimizedBuy(),price,0.0,0.0)) printf("Position by %s to be opened",m_symbol.Name()); else { printf("Error opening BUY position by %s : '%s'",m_symbol.Name(),m_trade.ResultComment()); printf("Open parameters : price=%f,TP=%f",price,0.0); } res=true; }
Вам то нужно всего две строчки добавить - туда где в коде у вас открывает
Так это количество возможных (в цвете кода) позиций, а не лоты, а за лоты отвечает совершенно другой код...
если у Вас в настройках будет лот 0.01 и Вы установите количество позиций 10 - у Вас откроется 10 позиции по одной цене с лотом 0.01 и того = 0.10
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пример - до -15 баксов будет открывать 10 позиции по 0.01
от -15 до минус -28 по 10 позиции по 0.02 и так далее
input group "---- Lots Parameters ----" input uint maxLimits = 10; // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону input double InpLots1 = 0.01; // : Lots 1 input int InpLots_01 = 15; // In currency >< In points input double InpLots2 = 0.02; // : Lots 2 input int InpLots_02 = 28; // In currency >< In points input double InpLots3 = 0.04; // : Lots 3 input int InpLots_03 = 43; // In currency >< In points input double InpLots4 = 0.08; // : Lots 4
чтобы не было заметно что это мартингейл а складывалось впечатление как будто работали без мартингейл.
Интересно узнать, у кого должно сложиться такое впечатление?
если у Вас в настройках будет лот 0.01 и Вы установите количество позиций 10 - у Вас откроется 10 позиции по одной цене с лотом 0.01 и того = 0.10
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пример - до -15 баксов будет открывать 10 позиции по 0.01
от -15 до минус -28 по 10 позиции по 0.02 и так далее
мартингейл или нет вычисляется по кривой баланса в стейтменте.
мартингейл или нет вычисляется по кривой баланса в стейтменте.
не понятен вопрос - если Вы про функцию с лотом, то я позаимствовал с форума с этой темы https://www.mql5.com/ru/forum/107406#comment_3018721
- 2008.03.07
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