У кого есть полу ручной мартингейл советнгик?

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Всем привет. Нужен мартингейл советник который открывает сделки не целыми лотами а дробя каждый умноженный объем на несколько частей т.е. чтобы не было заметно что это мартингейл а складывалось впечатление как будто работали без мартингейл. Т.е. если коефицент умножения будет *2 то обемы открывалисть не так 0,10-0,20-0,40-0,80 а так 0,10-( 0,10-0,10)  (0,10-0,10-0,10-0,10) т.е. объем открывает дробями.
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Asfandiyor Ibragimov:
Всем привет. Нужен мартингейл советник который открывает сделки не целыми лотами а дробя каждый умноженный объем на несколько частей т.е. чтобы не было заметно что это мартингейл а складывалось впечатление как будто работали без мартингейл. Т.е. если коефицент умножения будет *2 то обемы открывалисть не так 0,10-0,20-0,40-0,80 а так 0,10-( 0,10-0,10)  (0,10-0,10-0,10-0,10) т.е. объем открывает дробями.

Вам то нужно всего две строчки добавить - туда где в коде у вас открывает 

input uint maxLimits=1;  // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
         double price=m_symbol.Ask();
         for(uint i=0; i<maxLimits; i++)
           {
            //--- open position
            if(m_trade.PositionOpen(m_symbol.Name(),ORDER_TYPE_BUY,OptimizedBuy(),price,0.0,0.0))
               printf("Position by %s to be opened",m_symbol.Name());
            else
              {
               printf("Error opening BUY position by %s : '%s'",m_symbol.Name(),m_trade.ResultComment());
               printf("Open parameters : price=%f,TP=%f",price,0.0);
              }
            res=true;
           }
 
SanAlex:

Вам то нужно всего две строчки добавить - туда где в коде у вас открывает 

Так это количество возможных (в цвете кода) позиций,  а не лоты, а за лоты отвечает совершенно другой код...
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Vladislav Amnkin:
Так это количество возможных (в цвете кода) позиций,  а не лоты, а за лоты отвечает совершенно другой код...

если у Вас в настройках будет лот 0.01 и Вы установите количество позиций 10 - у Вас откроется 10 позиции по одной цене с лотом 0.01 и того = 0.10 

Снимок 4

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пример - до -15 баксов будет открывать 10 позиции по 0.01 

от -15 до минус -28 по 10 позиции по 0.02 и так далее 

input group    "---- Lots Parameters ----"
input uint     maxLimits                    = 10;                // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   InpLots1                     = 0.01;              // : Lots 1
input int      InpLots_01                   = 15;                // In currency >< In points
input double   InpLots2                     = 0.02;              // : Lots 2
input int      InpLots_02                   = 28;                // In currency >< In points
input double   InpLots3                     = 0.04;              // : Lots 3
input int      InpLots_03                   = 43;                // In currency >< In points
input double   InpLots4                     = 0.08;              // : Lots 4
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Asfandiyor Ibragimov:
чтобы не было заметно что это мартингейл а складывалось впечатление как будто работали без мартингейл.

Интересно узнать, у кого должно сложиться такое впечатление?

 
SanAlex:

если у Вас в настройках будет лот 0.01 и Вы установите количество позиций 10 - у Вас откроется 10 позиции по одной цене с лотом 0.01 и того = 0.10 

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пример - до -15 баксов будет открывать 10 позиции по 0.01 

от -15 до минус -28 по 10 позиции по 0.02 и так далее 

мартингейл или нет вычисляется по кривой баланса в стейтменте.

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Alexandr Bryzgalov:

мартингейл или нет вычисляется по кривой баланса в стейтменте.

не понятен вопрос - если Вы про функцию с лотом, то я позаимствовал с форума с этой темы https://www.mql5.com/ru/forum/107406#comment_3018721

Увеличение размера ЛОТА. ПОМОГИТЕ!!!
Увеличение размера ЛОТА. ПОМОГИТЕ!!!
  • 2008.03.07
  • www.mql5.com
Скажите, можно ли как то увеличить размер лота с каждой сделки....??? К примеру, у меня депозит 100, торгую с лотом 0.50. депозит 200, торую 1...
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