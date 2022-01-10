Советники: Jax - страница 4

Новый комментарий
 

(не вполне честный) Хинт, по использованию Jax :

во время типичной максимальной внутридневной волатильности (около 17 по MSK) , на двух счетах в разных DC открыть противоположные "Total JAX" :-)

будет двойная "игра на нервах" - 1) закрыть оба по суммарной прибыли задавив личную жабу 2) суметь вывести и перераспределить средства :-) 

 

типичный Total Jax в действии :

главное в Жах - задавить личную жадность и вовремя выйти

 
Тотал Жах! 😁
 

по просьбам товарищей ведётся работа по добавлению двух фич:

1) ограничение максимального лота (открытие сериями ордеров с ограниченным макс.объёмом)

2) авто-закрытие по достижению показателей. Например "счёт удвоился - закрыли всё"

 
а условия жаха как-то формализованы?
 
transcendreamer #:
а условия жаха как-то формализованы?

Да !

ЖАХ только по нажатию кнопки :-) 

 
Maxim Kuznetsov #:

Да !

ЖАХ только по нажатию кнопки :-) 

супер 🙂

1234
Новый комментарий