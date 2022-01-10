Советники: Jax - страница 4
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(не вполне честный) Хинт, по использованию Jax :
во время типичной максимальной внутридневной волатильности (около 17 по MSK) , на двух счетах в разных DC открыть противоположные "Total JAX" :-)
будет двойная "игра на нервах" - 1) закрыть оба по суммарной прибыли задавив личную жабу 2) суметь вывести и перераспределить средства :-)
типичный Total Jax в действии :
главное в Жах - задавить личную жадность и вовремя выйти
по просьбам товарищей ведётся работа по добавлению двух фич:
1) ограничение максимального лота (открытие сериями ордеров с ограниченным макс.объёмом)
2) авто-закрытие по достижению показателей. Например "счёт удвоился - закрыли всё"
а условия жаха как-то формализованы?
Да !
ЖАХ только по нажатию кнопки :-)
Да !
ЖАХ только по нажатию кнопки :-)
супер 🙂