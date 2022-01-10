Советники: Jax - страница 2
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Добавил отображение линий, весьма полезно и познавательно..
Дистанция между верхними и нижними линями - де-факто это торговый диапазон ЖАХа.
Как видно он не такой уж и маленький, порядка суточной волатильности.
Можно вполне разумно торговать, выбирая движения и даже есть место для "вовремя остановиться".
линии располагай на "пиках" "впадинах" графика...(немножко больше линий) и тогда тебе откроются тайны поведения цены - от которых трансдриммер хотел уберечь сообщество :))
если кому интересно, полезная функция которая рассчитывает уровни Jax:
может быть полезно и в других советниках, берите, пользуйтесь
Добавил отображение линий, весьма полезно и познавательно..
Дистанция между верхними и нижними линями - де-факто это торговый диапазон ЖАХа.
Как видно он не такой уж и маленький, порядка суточной волатильности.
Можно вполне разумно торговать, выбирая движения и даже есть место для "вовремя остановиться".
по идее к панельке нужен индикатор(аддон в мега-панель?),
который покажет где сейчас уровень СТОП-АУТ и где он будет если ЖАХНУТЬ..
чё-то в кодобейзе ничего не нашлось работоспособного.
Да было бы не плохо видеть где будет уровень Стоп-аута если жахнуть
Привет. Этот советник не выставляет сам ТП и стоп лоссы?
стоп-лосс`ом тут выступает стопаут. То есть автоматически он есть и дальше его не выставить...
а при таком риске тейк берётся исключительно "руками".
наверное заключительная версия :-)
добавился режим Total Jax - вся получаемая прибыль сразу доливает позицию...
кстати, для особо любопытных и разумом дерзких ..
спец.вопрос: насколько быстро можно слить счёт 5000 с плечом 1:100 на 95% не пипсуя?
Тотал Жах 😁
это самое выдающееся что я видел на форуме
кстати, для особо любопытных и разумом дерзких ..
спец.вопрос: насколько быстро можно слить счёт 5000 с плечом 1:100 на 95% не пипсуя?