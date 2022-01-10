Советники: Jax - страница 3
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Смотря на чём открыться. Если на xauusd, то за один день с лотом 0,01 без усреднения. Так как ATR там высокий.
ну если только в рублях :-) то есть эквивалент 5000 рублей на долларовом счёте (не в центах) 80$
но даже и тогда, единственной сделкой невыйдет...останется поболее чем -95%
ну если только в рублях :-) то есть эквивалент 5000 рублей на долларовом счёте (не в центах) 80$
но даже и тогда, единственной сделкой невыйдет...останется поболее чем -95%
Там свечка около 10 фигур за день. Хватит на все 100%. Если считать, что за одну фигуру $10.
даже с 80$ не выйдет...
одной сделкой вычистить счёт на 95% не выйдет никак..то есть даже в этот неудачный день, надо было-бы открываться трижды
счёт выскребается почти под 0 только серией мелких сделок.
даже с 80$ не выйдет...
одной сделкой вычистить счёт на 95% не выйдет никак..то есть даже в этот неудачный день, надо было-бы открываться трижды
счёт выскребается почти под 0 только серией мелких сделок.
при SO_SO=0% можно даже в минус улетет..:-) достаточно гепа
при SO_SO=0% можно даже в минус улетет..:-) достаточно гепа
Тотал Жах 😁
это самое выдающееся что я видел на форуме
а как же ZUP? =/
А вот было бы интересно что получилось бы если построить не одну а множество всех моделей жахококона для каждой точки графика и затем сложить их все и получить градиент насыщенности (каждая точка = сумма значений из каждой копии модели) или может быть изолиниями можно это нарисовать...
это будет выглядить...навскидку....от каждой отдельной точки, примерно как траектория тралов у которых ещё и дистанция сокращается, причём нелинейно...Остаётся проинтегрировать эти экспоненты и видимо ещё кой-чего
то есть вот такая примерно фигура, правильно развёрнутая и подвешенная как трал от 1000 до 0 .. (от 2000 и.д. для разных плечей)
красивая кстати фигуля, чистокровная..это стопаут тотального жаха
Мелкое дополнение в коде - в режиме Total jax теперь сделки открываются учитывая спред. Новый ордер (на всю свободную маржу) откроется только если внутри спреда нет другого открытого ордера
на общий результат это не сильно влияет, но ошибка 148 (слишком много ордеров) наступает позже