Советники: Jax - страница 3

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Account_:
Смотря на чём открыться. Если на xauusd, то за один день с лотом 0,01 без усреднения. Так как ATR там высокий.
У вас на скрине вышекак раз xauusd)

P.S. 5000 должно быть в рублях) Тогда то, что я написал - верно. 

Свечки (D1) на скрине во вложении хватит, чтобы слить.

ну если только в рублях :-) то есть эквивалент 5000 рублей на долларовом счёте (не в центах) 80$

но даже и тогда, единственной сделкой невыйдет...останется поболее чем -95%

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

ну если только в рублях :-) то есть эквивалент 5000 рублей на долларовом счёте (не в центах) 80$

но даже и тогда, единственной сделкой невыйдет...останется поболее чем -95%

Там свечка около 10 фигур за день. Хватит на все 100%. Если считать, что одна фигура ‘стОит’ $10. 
 
Account_:
Там свечка около 10 фигур за день. Хватит на все 100%. Если считать, что за одну фигуру $10. 

даже с 80$ не выйдет...


одной сделкой вычистить счёт на 95% не выйдет никак..то есть даже в этот неудачный день, надо было-бы открываться трижды

счёт выскребается почти под 0 только серией мелких сделок.

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

даже с 80$ не выйдет...


одной сделкой вычистить счёт на 95% не выйдет никак..то есть даже в этот неудачный день, надо было-бы открываться трижды

счёт выскребается почти под 0 только серией мелких сделок.

10 пунктов (100 пипсов) стоят $1 (лотом 0,01).
Соответственно, одна фигура (1000 пипсов) стоит $10.

У нас на счете $80 или 8000 пипсов (при уровне стопаута 100% - условие слития счета под 0, то есть от 80 останется ровно 0).

Открываемся, ловим 1000 пунктов (10000 пипсов) -> в деньгах это: 10*10=$100.

100>80, значит, открывшись одной сделкой объемом 0,01 и поймав 1000 пунктов, мы сольёмся железно. 

Но, нас закроют раньше. Так как у нас не $100, а $80 под движение против нас в $100.

Вроде как очень понятно написано, почему одной сделкой можно получить стопаут при заданных условиях в открытом вопросе выше. Одна сделка - это ‘открыл минимальным лотом/и закрыл по стопауту ’ 😈



 
Account_:

У нас на счете $80 или 8000 пипсов (при уровне стопаута 100% - условие слития счета под 0, то есть от 80 останется ровно 0).

при SO_SO=0% можно даже в минус улетет..:-) достаточно гепа

 
А вот было бы интересно что получилось бы если построить не одну а множество всех моделей жахококона для каждой точки графика и затем сложить их все и получить градиент насыщенности (каждая точка = сумма значений из каждой копии модели) или может быть изолиниями можно это нарисовать...
[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

при SO_SO=0% можно даже в минус улетет..:-) достаточно гепа

Помню гэп вверх в понедельник на нефти, после обстрела объектов Saudi Aramco дронами. Наверняка кто-то получил жирный минус и долг.

P.S. Я написал SO 100%, правильнее писать 0%, да)
 
transcendreamer:

Тотал Жах 😁

это самое выдающееся что я видел на форуме

а как же ZUP? =/

 
transcendreamer:
А вот было бы интересно что получилось бы если построить не одну а множество всех моделей жахококона для каждой точки графика и затем сложить их все и получить градиент насыщенности (каждая точка = сумма значений из каждой копии модели) или может быть изолиниями можно это нарисовать...

это будет выглядить...навскидку....от каждой отдельной точки, примерно как траектория тралов у которых ещё и дистанция сокращается, причём нелинейно...Остаётся проинтегрировать эти экспоненты и видимо ещё кой-чего 

то есть вот такая примерно фигура, правильно развёрнутая и подвешенная как трал от 1000 до 0 .. (от 2000 и.д. для разных плечей)


красивая кстати фигуля, чистокровная..это стопаут тотального жаха

 

Мелкое дополнение в коде - в режиме Total jax теперь сделки открываются учитывая спред. Новый ордер (на всю свободную маржу) откроется только если внутри спреда нет другого открытого ордера

на общий результат это не сильно влияет, но ошибка 148 (слишком много ордеров) наступает позже


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