Советники: Jax
Jax:
Автор: Maxim Kuznetsov
Норм) Лучший* советник))
*Как раз для меня лучший
Норм) Лучший* советник))
*Как раз для меня лучший
кстати в тестере - работает.
Можно тренироваться "Жахать" :-)
пожалуй стоит причесать код и ещё Total_Jax набросать...
чтобы переоткрывался как только появляется достаточная маржа. Пока "СТОП" не скажешь или "стоп-аут" не скажет ДЦ :-)
Жах-потрошитель!
точно так :-)
потрошит или депо или ДЦ.
Ошибок не прощает вообще, зато даёт шанс увидеть (даже снять) приятную цифру на балансе ещё в этой жизни.
спасибо хорошая панелька...не надо долго мучиться...раз и в дамках...респект...
по идее к панельке нужен индикатор(аддон в мега-панель?),
который покажет где сейчас уровень СТОП-АУТ и где он будет если ЖАХНУТЬ..
чё-то в кодобейзе ничего не нашлось работоспособного.
с визуальной частью пожалуй хватит..
дальше функциональные плюшки.
у пока - песня !
Добавил отображение линий, весьма полезно и познавательно..
Дистанция между верхними и нижними линями - де-факто это торговый диапазон ЖАХа.
Как видно он не такой уж и маленький, порядка суточной волатильности.
Можно вполне разумно торговать, выбирая движения и даже есть место для "вовремя остановиться".
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Jax:
Простая панель - открывает сделки по рынку на всю доступную маржу
Автор: Maxim Kuznetsov