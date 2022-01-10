Советники: Jax

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Jax:

Простая панель - открывает сделки по рынку на всю доступную маржу

Автор: Maxim Kuznetsov

[Удален]  
Automated-Trading:

Jax:

Автор: Maxim Kuznetsov

Норм) Лучший* советник))

*Как раз для меня лучший

 
trading_bro:

Норм) Лучший* советник))

*Как раз для меня лучший

кстати в тестере - работает.

Можно тренироваться "Жахать" :-)

 

пожалуй стоит причесать код и ещё Total_Jax набросать...

чтобы переоткрывался как только появляется достаточная маржа. Пока "СТОП" не скажешь или "стоп-аут" не скажет ДЦ :-)

 
Жах-потрошитель!
 
Skyrider:
Жах-потрошитель!

точно так :-)

потрошит или депо или ДЦ.

Ошибок не прощает вообще, зато даёт шанс увидеть (даже снять) приятную цифру на балансе ещё в этой жизни.

 

спасибо хорошая панелька...не надо долго мучиться...раз и в дамках...респект...

 

по идее к панельке нужен индикатор(аддон в мега-панель?),

который покажет где сейчас уровень СТОП-АУТ и где он будет если ЖАХНУТЬ..

чё-то в кодобейзе ничего не нашлось работоспособного. 

 

с визуальной частью пожалуй хватит..

дальше функциональные плюшки.

у пока - песня !


 

Добавил отображение линий, весьма полезно и познавательно..

Дистанция между верхними и нижними линями - де-факто это торговый диапазон ЖАХа.

Как видно он не такой уж и маленький, порядка суточной волатильности.

Можно вполне разумно торговать, выбирая движения и даже есть место для "вовремя остановиться".

 
Спасибо за хорошую панельку. Если добавите ЖАХ в несколько ордеров, то вообще цены не будет.
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