Налоговый и финансовый контроль - страница 3
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расскажите нам в чем причина эмиграции из рф
родину не любят !
родину не любят !
ну как не любят, уезжают у кого есть возможность, вроде как скучают и назад хотят вернуться даже, попробуй Австралийца например эмигрировать) таких мест не мало
не утверждаю что там лучше,
интересно увидеть ваши взгляды не кухарки-обывателя
расскажите нам в чем причина эмиграции из рф
В том что у нас византийское право, а не римское.
родину не любят !
Родина и власть на родине вещи разные... но я бы не стал углубляться в эту тему... если посты уберут это нормально, это не политический форум)))
В том что у нас византийское право, а не римское.
не буду с вами спорить, я наверное не прав буду, какие-то странные слова используете)
У жены, двоюродная сестра в США живет. (не в мегаполисе, там, где медведи бродят, как у нас соседские кошки).
С мужем небольшой бизнес. Спросил за налоги.
Сказала, что все платят и все официально, там не скроешься.
Расчет идет так. (Могу ошибаться с суммами, поэтому не пишу, больше запомнил принцип)
Муж и жена, на каждого есть сумма которая не облагается налогом. + трое детей тоже своя сумма, + страховки.
Итого платят они 0. Так как зарабатывают не много.
При этом уровень жизни, скажем так получше моего. На билет в Украину хватает.
Поле озвученного и осознанного, то, как происходит у нас, вызывает чувство глубокой несправедливости.
есть вот такой интересный индекс
есть вот такой интересный индекс
Не понятно, кто его составлял и чем руководствовались.
Кубу приравнять к Венгрии и Литве?
Это совсем разный уровень.
теперь понятно, почему все так стремятся рожать в Гренландии
так они если отделятся, самыми богатыми станут