Налоговый и финансовый контроль - страница 3

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Fast235:

расскажите нам в чем причина эмиграции из рф

родину не любят !

 
Denis Sartakov:

родину не любят !

ну как не любят, уезжают у кого есть возможность, вроде как скучают и назад хотят вернуться даже, попробуй Австралийца например эмигрировать) таких мест не мало

 
Fast235:

не утверждаю что там лучше,

интересно увидеть ваши взгляды не кухарки-обывателя

расскажите нам в чем причина эмиграции из рф

В том что у нас византийское право, а не римское.

 
Denis Sartakov:

родину не любят !

Родина и власть на родине вещи разные... но я бы не стал углубляться в эту тему... если посты уберут это нормально, это не политический форум)))

 
Valeriy Yastremskiy:

В том что у нас византийское право, а не римское.

не буду с вами спорить, я наверное не прав буду, какие-то странные слова используете)

 

У жены, двоюродная сестра в США живет. (не в мегаполисе, там, где медведи бродят, как у нас соседские кошки).

С мужем небольшой бизнес. Спросил за налоги. 

Сказала, что все платят и все официально, там не скроешься. 

Расчет идет так. (Могу ошибаться с суммами, поэтому не пишу, больше запомнил принцип)

Муж и жена, на каждого есть сумма которая не облагается налогом. + трое детей тоже своя сумма, + страховки.

Итого платят они 0. Так как зарабатывают не много. 

При этом уровень жизни, скажем так получше моего. На билет в Украину хватает. 

Поле озвученного и осознанного, то, как происходит у нас, вызывает чувство глубокой несправедливости. 

 

есть вот такой интересный индекс

 

 
transcendreamer:

есть вот такой интересный индекс

Не понятно, кто его составлял и чем руководствовались.

Кубу приравнять к Венгрии и Литве?

Это совсем разный уровень.

 
теперь понятно, почему все так стремятся рожать в Гренландии
 
Aleksey Nikolayev:
теперь понятно, почему все так стремятся рожать в Гренландии

так они если отделятся, самыми богатыми станут

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