Налоговый и финансовый контроль - страница 4
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не буду с вами спорить, я наверное не прав буду, какие-то странные слова используете)
Первый абзац
Первый абзац
спасибо мне и без этого не плохо было)
спасибо мне и без этого не плохо было)
Рад за Вас.
смотрите что я ещё принёс
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital#Index
Не понятно, кто его составлял и чем руководствовались.
Кубу приравнять к Венгрии и Литве?
Это совсем разный уровень.
Взвешивают ВВП на тушу, продолжительность жизни, прочие экономические показатели, безработицу, климат (который не тот) и прочее, даже число самоубивств, гендерные и политические свободы, коррупцию итд итп...
Куба это интересный феномен, думаю так получилось из-то того что индекс опирается ещё на субъективные факторы восприятия
теперь понятно, почему все так стремятся рожать в Гренландии
Не, индекс по смыслу отражает не где рожать, а где хотел бы родиться
гендерные и политические свободы, коррупцию итд итп...
В западных рейтингах это не объективные показатели (которые невозможно измерить), а "индекс ощущения", который абсолютно ничего не значит.
Как пример, несколько лет назад был опрос, кажется в Британии, какой, по-вашему, процент гомосексуалистов в стране. Получилось десятки процентов, хотя по статистике было 1.5% (по памяти, очень приблизительно).
В западных рейтингах это не объективные показатели (которые невозможно измерить), а "индекс ощущения", который абсолютно ничего не значит.
Как пример, несколько лет назад был опрос, кажется в Британии, какой, по-вашему, процент гомосексуалистов в стране. Получилось десятки процентов, хотя по статистике было 1.5% (по памяти, очень приблизительно).
Неужели есть какие-то точные методы определения процента гомосексуалистов?) Такие же опросы, только вопросы формулируются по-другому.
Неужели есть какие-то точные методы определения процента гомосексуалистов?) Такие же опросы, только вопросы формулируются по-другому.
Именно. Разница в вопросе "как Вы думаете, сколько..." и "являетесь ли Вы..." (а уже в те годы там было не зазорно объявить себя, а потом - даже модно). Именно об индексе ощущений и говорю.По индексу ощущения коррупции россияне поставили свою страну на уровень африканских и азиатских стран, а я-то знаю, какая коррупция в Азии, жил там. И с бытовой коррупцией в РФ за свою жизнь ни разу не сталкивался, и близкие мои тоже. Хотя и машину водил. Ну, поборы на ремонт в школе не считаем, да и нет такого уже очень давно.
В западных рейтингах это не объективные показатели (которые невозможно измерить), а "индекс ощущения", который абсолютно ничего не значит.
Как пример, несколько лет назад был опрос, кажется в Британии, какой, по-вашему, процент гомосексуалистов в стране. Получилось десятки процентов, хотя по статистике было 1.5% (по памяти, очень приблизительно).
А некоторые показатели вообще очень трудно измерить... мне вот недавно рассказали про шкалу Кейнси... это когда человек между гетеро и гомо... (один раз - не п*****с 😁) а что касается таких вещей как воспринимаемый уровень качества жизни вообще никак не определить их кроме как опросами... есть оценки качества жизни исключительно на субъективном понимании и усреднении, например:
https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2021&displayColumn=0
Именно. Разница в вопросе "как Вы думаете, сколько..." и "являетесь ли Вы..." (а уже в те годы там было не зазорно объявить себя, а потом - даже модно). Именно об индексе ощущений и говорю.
Это крайне наивное представление, что можно как-то так правильно сформулировать вопрос, что данные опроса будут абсолютно точными. Смещение будет всегда - вопрос лишь в том, какие его средние и дисперсия. Причём, смещение будет зависеть от возраста, пола, национальности и тд.