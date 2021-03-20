Налоговый и финансовый контроль

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Контроль ФНС за расходами граждан стартовал! Чем это опасно и что теперь нельзя делать?
Контроль ФНС за расходами граждан стартовал! Чем это опасно и что теперь нельзя делать?
  • 2021.03.14
  • www.youtube.com
ФНС запустила режим "бешеного принтера" по генерации решений по контролю за доходами граждан. С марта стартовала программа учета и фиксации (читай контроля) ...
 
Edgar Akhmadeev:

Все как всегда, всегда сперва хотелка, потом делаем, потом думаем... Грусть.

Банковской тайны уже нет (с 17 марта) для налоговой в отношении всех резидентов и юриков и физиков. А вот защищенность от внешних заходов в фнс откровенно слаба, да и народ тама не так много получает... Ждемс первых резов.

юпд

Если заявить о пропаже чела, то первым действием в полиции является проверка на судимость и статус розыска, в розыске чел или нет. Так вот что бы узнать в розыске чел или нет, не нужно делать запрос, можно просто заявить в полицию, что договорились встретиться и чел не пришел и 3 дня вы его не можете найти)))))

 

без денных паспорта или 3 дня не пошевелятся,

MQ так же делают, все еще не могут распознать ложные сообщения

 
Наверняка, это подготовка к ратификации Россией 20-й статьи UNCAC.
 
Aleksey Nikolayev:
Наверняка, это подготовка к ратификации Россией 20-й статьи UNCAC.

Это подготовка, чтоб кто был богатым - станет ещё богаче, а кто утянул пояса - будет искать способ, на чём ещё сэкономить, чтобы выжить.

 
Интеграция баз всех ведомств идёт уже давно, не скрывается. И так во всем мире. Китай впереди всех.
Да, психологически это вызывает отторжение, все вспоминают Оруэлла. Но и ништяки мы видим, цифровое правительство, госуслуги, МФЦ... А внимание к нашим налогам ещё долго будет появляться только при интересных суммах. Здесь есть такие люди, интересные им, но их мало.
А вообще, если бы мои доходы были бы достаточными, я не против налогов. На них государство и развивается (правда, не на копейки от физлиц).
Проблемы две. Большинство живёт небогато. И часто просто невозможно легализовать доход.
 
Aleksey Nikolayev:
Наверняка, это подготовка к ратификации Россией 20-й статьи UNCAC.

Для этого это излишне. Всего лишь надо с византийской модели перейти на римскую.))) Без этого не поможет. Петру первому не помогло, и счас недалеко ушли)))

А как обоснование действий вполне возможно.

 
Edgar Akhmadeev:
Интеграция баз всех ведомств идёт уже давно, не скрывается. И так во всем мире. Китай впереди всех.
Да, психологически это вызывает отторжение, все вспоминают Оруэлла. Но и ништяки мы видим, цифровое правительство, госуслуги, МФЦ... А внимание к нашим налогам ещё долго будет появляться только при интересных суммах. Здесь есть такие люди, интересные им, но их мало.
А вообще, если бы мои доходы были бы достаточными, я не против налогов. На них государство и развивается (правда, не на копейки от физлиц).
Проблемы две. Большинство живёт небогато. И часто просто невозможно легализовать доход.
 
 
Edgar Akhmadeev:
Интеграция баз всех ведомств идёт уже давно, не скрывается. И так во всем мире. Китай впереди всех.
Да, психологически это вызывает отторжение, все вспоминают Оруэлла. Но и ништяки мы видим, цифровое правительство, госуслуги, МФЦ... А внимание к нашим налогам ещё долго будет появляться только при интересных суммах. Здесь есть такие люди, интересные им, но их мало.
А вообще, если бы мои доходы были бы достаточными, я не против налогов. На них государство и развивается (правда, не на копейки от физлиц).
Проблемы две. Большинство живёт небогато. И часто просто невозможно легализовать доход.

Это не проблемы, это следствия. Проблемы гораздо выше этих следствий.

 
Vitaly Muzichenko:
 
Согласен почти во всём, кроме окончания - пусть государство исчезнет. Государство не может исчезнуть, оно просто поменяет хозяев. Как сказал умный человек - не хотите кормить свою армию, будете кормить чужую.
 
Valeriy Yastremskiy:

Это не проблемы, это следствия. Проблемы гораздо выше этих следствий.

Россия - самая богатая ресурсами страна. Россияне - "непропорционально небогаты". Это вечная и неизбывная судьба государства, вынужденного жить за железным занавесом. Который никуда не делся, он же построен снаружи.
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