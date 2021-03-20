Налоговый и финансовый контроль
- 2021.03.14
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Все как всегда, всегда сперва хотелка, потом делаем, потом думаем... Грусть.
Банковской тайны уже нет (с 17 марта) для налоговой в отношении всех резидентов и юриков и физиков. А вот защищенность от внешних заходов в фнс откровенно слаба, да и народ тама не так много получает... Ждемс первых резов.
юпд
Если заявить о пропаже чела, то первым действием в полиции является проверка на судимость и статус розыска, в розыске чел или нет. Так вот что бы узнать в розыске чел или нет, не нужно делать запрос, можно просто заявить в полицию, что договорились встретиться и чел не пришел и 3 дня вы его не можете найти)))))
без денных паспорта или 3 дня не пошевелятся,
MQ так же делают, все еще не могут распознать ложные сообщения
Наверняка, это подготовка к ратификации Россией 20-й статьи UNCAC.
Это подготовка, чтоб кто был богатым - станет ещё богаче, а кто утянул пояса - будет искать способ, на чём ещё сэкономить, чтобы выжить.
Наверняка, это подготовка к ратификации Россией 20-й статьи UNCAC.
Для этого это излишне. Всего лишь надо с византийской модели перейти на римскую.))) Без этого не поможет. Петру первому не помогло, и счас недалеко ушли)))
А как обоснование действий вполне возможно.
Интеграция баз всех ведомств идёт уже давно, не скрывается. И так во всем мире. Китай впереди всех.
Интеграция баз всех ведомств идёт уже давно, не скрывается. И так во всем мире. Китай впереди всех.
Это не проблемы, это следствия. Проблемы гораздо выше этих следствий.
Это не проблемы, это следствия. Проблемы гораздо выше этих следствий.
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