Советник не выставляет заявки - страница 2

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andrey46:
Убрал не торгует 
 
andrey46 В случае выхода по стопу и перезаход будет по стоп ордеру лотность и цена останется старая 

Условие для BuyStop:
Если есть рыночный buy и его цена открытия больше текущей цены Ask хоть на 1 пипс то поставить стоповый с его лотом и на его цену открытия
Таким образом будет ошибка 130 пока текущая цена не сползёт ниже, т.к. пытается установить ордер слишком близко к текущей цене

andrey46Убрал не торгует 

Параметры чему равны ?

LvlPrc = 
OpenPrc = 

 
FXwin:

Условие для BuyStop:
Если есть рыночный buy и его цена открытия больше текущей цены Ask хоть на 1 пипс то поставить стоповый на его место с его лотом и на цену его цену открытия
Таким образом будет ошибка 130 пока текущая цена не сползёт ниже, т.к. пытается установить ордер слишком близко к текущей цене

Параметры чему равны ?

LvlPrc = 
OpenPrc = их значение задаётся в параметрах советника

 
andrey46 их значение задаётся в параметрах советника

Это я вижу что они вынесены и задаются в настройках))
Так чему они равны то, чтобы понимать почему нет сигнала на открытие

 
FXwin:

Это я вижу что они вынесены и задаются в настройках))
Так чему они равны то, чтобы понимать почему нет сигнала на открытие


Равны в каком то определённом примере?
Или в общем? 
 
andrey46:

Равны в каком то определённом примере?
Или в общем? 
Цена открытия эта та цена по которой должен открыться бай лимит или селл при условии закрытия предыдущего бара ниже или выше уровня 
 
andrey46:

Равны в каком то определённом примере?
Или в общем? 

Советник сейчас торгует по EURUSD на D1 ?
На одном из скринов видно что используется в параметре уровень по цене 1.1917
Сейчас советник на какой паре не открывает сделки и какие параметры заданы этих уровней
LvlPrc = 
OpenPrc =
Так же идёт сравнение уровней которые записаны в глобальные переменные, нужен скрин что там за значения присвоены 


 
FXwin:

Советник сейчас торгует по EURUSD на D1 ?
На одном из скринов видно что используется в параметре уровень по цене 1.1917
Сейчас советник на какой паре не открывает сделки и какие параметры заданы этих уровней
LvlPrc = 
OpenPrc =
Так же идёт сравнение уровней которые записаны в глобальные переменные, нужен скрин что там за значения присвоены 


 
andrey46

В глобальные переменные записывается цена закрытия предыдущей свечи и уровня LvlPrc 
Не понятно для чего это всё писать в глобальные если и так эти данные известны и они не потеряются после перезагрузки терминала

Сейчас SellLimit должен быть если:

1. цена закрытия предыдущей свечи ниже или равно уровня LvlPrc (это совпадает, цена закрытия записана 1.19013 и цена уровня 1.1917)
2. цена закрытия предыдущей свечи выше уровня LvlPrc (это не совпадает)
3. текущая цена Bid ниже значения установленного в параметрах OpenPrc (чему он равен? если =0 то сигнала не будет)

п.2 надо убрать из условий (строчка 97 по скрину) и тогда начнётся торговля


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