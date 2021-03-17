Советник не выставляет заявки - страница 2
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Условие для BuyStop:
Если есть рыночный buy и его цена открытия больше текущей цены Ask хоть на 1 пипс то поставить стоповый с его лотом и на его цену открытия
Таким образом будет ошибка 130 пока текущая цена не сползёт ниже, т.к. пытается установить ордер слишком близко к текущей цене
Параметры чему равны ?
LvlPrc =
OpenPrc =
Условие для BuyStop:
Если есть рыночный buy и его цена открытия больше текущей цены Ask хоть на 1 пипс то поставить стоповый на его место с его лотом и на цену его цену открытия
Таким образом будет ошибка 130 пока текущая цена не сползёт ниже, т.к. пытается установить ордер слишком близко к текущей цене
Параметры чему равны ?
LvlPrc =
OpenPrc = их значение задаётся в параметрах советника
Это я вижу что они вынесены и задаются в настройках))
Так чему они равны то, чтобы понимать почему нет сигнала на открытие
Это я вижу что они вынесены и задаются в настройках))
Так чему они равны то, чтобы понимать почему нет сигнала на открытие
Советник сейчас торгует по EURUSD на D1 ?
На одном из скринов видно что используется в параметре уровень по цене 1.1917
Сейчас советник на какой паре не открывает сделки и какие параметры заданы этих уровней
LvlPrc =
OpenPrc =
Так же идёт сравнение уровней которые записаны в глобальные переменные, нужен скрин что там за значения присвоены
Советник сейчас торгует по EURUSD на D1 ?
На одном из скринов видно что используется в параметре уровень по цене 1.1917
Сейчас советник на какой паре не открывает сделки и какие параметры заданы этих уровней
LvlPrc =
OpenPrc =
Так же идёт сравнение уровней которые записаны в глобальные переменные, нужен скрин что там за значения присвоены
В глобальные переменные записывается цена закрытия предыдущей свечи и уровня LvlPrc
Не понятно для чего это всё писать в глобальные если и так эти данные известны и они не потеряются после перезагрузки терминала
Сейчас SellLimit должен быть если:
1. цена закрытия предыдущей свечи ниже или равно уровня LvlPrc (это совпадает, цена закрытия записана 1.19013 и цена уровня 1.1917)
2. цена закрытия предыдущей свечи выше уровня LvlPrc (это не совпадает)
3. текущая цена Bid ниже значения установленного в параметрах OpenPrc (чему он равен? если =0 то сигнала не будет)
п.2 надо убрать из условий (строчка 97 по скрину) и тогда начнётся торговля