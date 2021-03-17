Советник не выставляет заявки
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- Ошибка Market closed в тестере
- Советники: MACD Stochastic 2
Суть советника проста, когда бар закрывается ниже определённой цены выставляется заявка на продажу или покупку от заданной цены... на тестере советник работает без укоризненно высталыет заявки делает сделки. Но на реальном счету заявки не выставляются в чем причина?
1. Во вкладке эксперты есть ошибки?
2. Нет сигнала для открытий
3. Не верный объём лота (например на центовом у многих запрещён лот 0.01)
1. Во вкладке эксперты есть ошибки?
2. Нет сигнала для открытий
3. Не верный объём лота (например на центовом у многих запрещён лот 0.01)
Такие ошибки
Ошибок работы советника там нет
Видно что в параметрах для сигнала указана цена 1.1917
Эта цена сегодня ещё не была достигнута
Следовательно сигнала для открытия ещё не было
Наверно в коде есть ещё какая нибудь проверка,
т.е. например было открытие бара выше установленной цены и далее было закрытие ниже этой цены, то только тогда будет сигнал
Ошибок работы советника там нет
Видно что в параметрах для сигнала указана цена 1.1917
Эта цена сегодня ещё не была достигнута
Следовательно сигнала для открытия ещё не было
Наверно в коде есть ещё какая нибудь проверка,
т.е. например было открытие бара выше установленной цены и далее было закрытие ниже этой цены, то только тогда будет сигнал
Сигнал на открытие заявки был( это закрытие пред идущей дневки ниже уровня, то есть должна была заявка на продажу выстаыиться по 1 1917
Без кода не помочь
Или кусок кода показать где вызываются открытия
Или весь код показать чтобы найти причину молчания
Без кода не помочь
Или кусок кода показать где вызываются открытия
Или весь код показать чтобы найти причину молчания
Сигнал для BuyLimit:
Предыдущий бар закрылся >= установленного уровня
и
Бар закрылся < установленного уровня
и
текущая цена Ask > установленного уровня открытия
Строчку 79 и 100 убрать, тогда будет торговать))
Строчка 183-208, странная отправка стоповых ордеров, нет лота и цены установки
Сигнал для BuyLimit:
Предыдущий бар закрылся >= установленного уровня
и
Бар закрылся < установленного уровня
и
текущая цена Ask > установленного уровня открытия
Строчку 79 и 100 убрать, тогда будет торговать))
Строчка 183-208, странная отправка стоповых ордеров, нет лота и цены установки
В случае выхода по стопу и перезаход будет по стоп ордеру лотность и цена останется старая
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