Как найти угол наклона Линии в MQL5?
Я пробовал следующие методы и обнаружил, что результат отображается на изображении.
Код:
Скажите, пожалуйста, почему у меня такая разница. Как я могу избежать такой разницы в результате? Если разницы избежать невозможно, то какой метод мне следует использовать?
Пожалуйста, помогите мне с этим. А функция ChartTimePriceToXY () изменяет вывод, если я разверну экран до максимума. Так что это звучит немного ненадежно для расчета, но все же нужно знать лучший метод.
Вариантов я вижу два.
- Считать не угол, а тангенс угла используя отношение количества пунктов к количеству баров.
- Отказаться от угла и обратить внимание на скорость изменения цены. Сколько пунктов прошла цена за единицу времени.
В МТ4 и МТ5 измерять углы на графике с автоматическим масштабом бессмысленно. Разве что использовать фиксированный масштаб.
Но мне нужно знать наклон индикатора зигзага. Вот почему я пытаюсь найти способ получить угол наклона. Не могли ли вы помочь мне, пожалуйста.
Вариантов я вижу два.
- Считать не угол, а тангенс угла используя отношение количества пунктов к количеству баров.
- Отказаться от угла и обратить внимание на скорость изменения цены. Сколько пунктов прошла цена за единицу времени.
Спасибо за совет. Но даст ли он мне угол наклона? Я знаю, что приведенное выше предложение дает другое уравнение, но я хотел знать, как найти угол наклона.
Если ничего нет, не могли бы вы сформулировать свое предложение, пожалуйста?
Но, как верно говорит Ihor Herasko - данные будут зависимы от масштаба графика. Поэтому первоначально нужно подготовить график - зафиксировать шкалу...
- 2016.12.17
- www.mql5.com
Спасибо за совет. Но даст ли он мне угол наклона? Я знаю, что приведенное выше предложение дает другое уравнение, но я хотел знать, как найти угол наклона.
Если ничего нет, не могли бы вы сформулировать свое предложение, пожалуйста?
Если вы забыли школьную программу по математике, то почитайте что такое тангенс угла. Это просто отношение противолежащего катета к прилежащему. Соответственно, зная тангенс легко определить угол. В мои школьные годы это делалось по таблице (На снимке только часть этой таблицы)
а сейчас наверное есть варианты попроще. По сути вам совершенно не надо знать угол. Вам больше нужен тангенс.
Если вы забыли школьную программу по математике, то почитайте что такое тангенс угла. Это просто отношение противолежащего катета к прилежащему. Соответственно, зная тангенс легко определить угол. В мои школьные годы это делалось по таблице (На снимке только часть этой таблицы)
а сейчас наверное есть варианты попроще. По сути вам совершенно не надо знать угол. Вам больше нужен тангенс.
Я пробовал следующие методы и обнаружил, что результат отображается на изображении.
Мне, для моих целей, помог этот индикатор. Взял нужное из исходного кода.
- www.mql5.com
Спасибо за совет. Но даст ли он мне угол наклона? Я знаю, что приведенное выше предложение дает другое уравнение, но я хотел знать, как найти угол наклона.
Если ничего нет, не могли бы вы сформулировать свое предложение, пожалуйста?
Скорость в случае количество пунктов за время это и есть угол в градианах. Это как уклон 5 метров на 100 метров пути. И в нашем случае это более правильный путь. Абсолютный угол в градусах этой системе координат малоценен.
Поэтому первоначально нужно подготовить график - зафиксировать шкалу...
Масштаб чарта можно не фиксировать, просто делать расчеты согласно фиксированному масштабу.
Но для визуализации и проверки, да нужно чарт приводить к нужному масштабу.
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Я пробовал следующие методы и обнаружил, что результат отображается на изображении.
Код:
Скажите, пожалуйста, почему у меня такая разница. Как я могу избежать такой разницы в результате? Если разницы избежать невозможно, то какой метод мне следует использовать?
Пожалуйста, помогите мне с этим. А функция ChartTimePriceToXY () изменяет вывод, если я разверну экран до максимума. Так что это звучит немного ненадежно для расчета, но все же нужно знать лучший метод.