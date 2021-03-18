Как найти угол наклона Линии в MQL5? - страница 3

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Valeriy Yastremskiy:
Нет. Код вычисляет угол в одинаковых единицах. Единицы пунктов и единицы времени. Масштаб не будет влиять. Код посмотрите.

Откуда ж вас так много тут... как в песне "боже хоть на миг дай мне дробовик")

вот ваш код работает

 
Aleksey Mavrin:

Откуда ж вас так много тут... как в песне "боже хоть на миг дай мне дробовик")

вот ваш код работает

Вы что в переменные поставили? В момент времени т1 цена ц1 в момент времени т2 цена ц2. Надеюсь так? И при чем здесь масштаб?
Или вы привязались к графику.
 
А где джаффер ? 
 
Aleksey Mavrin:

Произвольный, потому что зависит от масштаба графика, потянете мышкой график - изменился)

Произвольный да, но только потому что привязан к координатам, масштаб это следствие.

ChartTimePriceToXY

ChartTimePriceToXY

Преобразует координаты графика из представления время/цена в координаты по оси X и Y.

НЕ заметил, признаю.

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