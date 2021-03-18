Как найти угол наклона Линии в MQL5? - страница 3
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Нет. Код вычисляет угол в одинаковых единицах. Единицы пунктов и единицы времени. Масштаб не будет влиять. Код посмотрите.
Откуда ж вас так много тут... как в песне "боже хоть на миг дай мне дробовик")
вот ваш код работает
Откуда ж вас так много тут... как в песне "боже хоть на миг дай мне дробовик")
вот ваш код работает
Произвольный, потому что зависит от масштаба графика, потянете мышкой график - изменился)
Произвольный да, но только потому что привязан к координатам, масштаб это следствие.ChartTimePriceToXY
ChartTimePriceToXY
Преобразует координаты графика из представления время/цена в координаты по оси X и Y.
НЕ заметил, признаю.