перевернуть график
Можно ли как то в мт4 перевернуть график с ног на голову? А то я хороший медведь но в аналогичных технических бычьих моментах- теряюсь! А так хоть потестю
Можно, архив по ссылке _https://yadi.sk/d/Rm1F038EbhMnd
https://www.mql5.com/ru/code/9390
https://www.mql5.com/ru/code/9093
https://www.mql5.com/ru/code/10879
peace_dish, на сайте есть поиск. Первые две ссылки дает на запрос "перевернутый график", третью на запрос "инвертированный график". Попробуйте.
Инструкция по установке:
можно подробней?
- Запустить индикатор на графике нужного торгового инструмента, разрешив использование DLL. -
типа, отключить интернет?
- Открыть Offline-график созданного "перевернутого" торгового инструмента. -
и хорошо бы если Админ выдаст добро на то, что
getch дал нормальную программу... типа подтвердил авторитет
спс... т.е разве не проще отрубить инет чтобы посмотреть график оффлайн, чем лазить в настройках?
а можно ли в мт4 перенести график из квика, а то не нравится как квик рисует?
"а ешё?" )
"Огласите весь список пожалуйста." )
