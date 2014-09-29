перевернуть график

Можно ли как то в мт4 перевернуть график с ног на голову? А то я хороший медведь но в аналогичных технических бычьих моментах- теряюсь! А так хоть потестю

 
h   Правда он на МТ5,можете  здесь заказать https://www.mql5.com/ru/job на МТ4 что бы сделали ,либо  открывайте МТ5 когда надо
Индикатор показывает перевернутый график для нахождения лучших моментов для продажи.
 
Можно, архив по ссылке _https://yadi.sk/d/Rm1F038EbhMnd
DomovenokBrest:
Можно, архив по ссылке _https://yadi.sk/d/Rm1F038EbhMnd
а хорошо бы получить от админа сайта подтверждение что это файл не попортит мне комп или настройки мт4?
 

https://www.mql5.com/ru/code/9390

https://www.mql5.com/ru/code/9093

https://www.mql5.com/ru/code/10879

peace_dish, на сайте есть поиск. Первые две ссылки дает на запрос "перевернутый график", третью на запрос "инвертированный график". Попробуйте.

 
Silent:

https://www.mql5.com/ru/code/9390

https://www.mql5.com/ru/code/9093

https://www.mql5.com/ru/code/10879

peace_dish, на сайте есть поиск. Первые две ссылки дает на запрос "перевернутый график", третью на запрос "инвертированный график". Попробуйте.


Инструкция по установке:


можно подробней?

  • Запустить индикатор на графике нужного торгового инструмента, разрешив использование DLL. - 


типа, отключить интернет?

  • Открыть Offline-график созданного "перевернутого" торгового инструмента. - 


и хорошо бы если Админ выдаст добро на то, что getch дал нормальную программу... типа подтвердил авторитет

Можно! переверните монитор.
 
F1 - Клиентский терминал  / Настройки клиентского терминала / Советники

F1 - Клиентский терминал  / Работа с графиками / Открытие графиков

Всё опубликованное на mql4.com/mql5.com перед публикацией проходит проверку.

 
спс... т.е разве не проще отрубить инет чтобы посмотреть график оффлайн, чем лазить в настройках?


а можно ли в мт4 перенести график из квика, а то не нравится как квик рисует?

 
"а ешё?" )

"Огласите весь список пожалуйста." )

