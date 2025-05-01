Копирование сделок сигнала
Можете посчитать по этому примеру (это просто несколько абзацев статьи) - ссылка на несколько абзацев и пример:
Управление средствами или как выбрать объем сделки?
И вот (машинный перевод с англ) -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Подписка на Сигнал: «Объем копируемых торговых операций может не совпадать ...» Предупреждение. Помогите, пожалуйста
Сергей Голубев , 2020.08.26 09:54
Вы можете проверить логи / журнал - там должно быть написано, почему 0.01.
Например - что-то в этом роде -
Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 140% (old value 280%)
И вы можете использовать этот пост # 5, чтобы проверить / рассчитать размер вашего лота.
Итак, все должно быть записано в журналах / журналах, связанных с размером лота.
То есть, если провайдер снял что-то со счета (или добавил), или вы это сделали (это называется - балансовые операции) - то это тоже будет отражено в журнале, с новым ratio.
Кстати, если балансовые операции происходят при открытых позициях, то идет пересчет лотов (часто - не в вашу пользу).
Поэтому рекомендуется (вам) делать балансовые операции при закрытых позициях. А если эти балансовые операции сделал провайдер на своем счете при открытых позициях, то это грубое нарушение (его нарушение, так как вы на этом деньги теряете), и провайдер из-за этого сильно теряет в рейтинге.
Если у провайдера депозит такой же как и у вас, и плечо такое же, то вам, чтобы иметь такие же лоты как и у него - нужно делать баланс немного больший, чем у него. Потому что - процент использования депозита в настройках у вас 95% или ниже ..
Кстати, учитывайте еще и округление (в меньшую сторону): Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?
Знание соотношение балансов не помогает точно соблюдать соотношение лотов, из-за округления лотов. Если я буду знать именно размер лота и соотношение сигнала, то я тогда смогу открыть дополнительный лот такой, чтобы соотношение сумарного лота всех ордеров было правильным. Если у нас соотношение балансов 2 к 1 то при открытии лота 0.03, у меня откроется лот 0.01 (0.015.лот не может быть) и соотношение уже 3 к 1 получается.
Не вздумайте вручную что-то там открываться якобы для коррекции объёмов. Любое ручное вмешательство (ручное открытие позиций) на счете на который производится копирование может привести к непредсказуемым последствиям.
Не вздумайте вручную что-то там открываться якобы для коррекции объёмов. Любое ручное вмешательство (ручное открытие позиций) на счете на который производится копирование может привести к непредсказуемым последствиям.
Это я знаю, и делаю на свой страх и риск. Но на данный момент неразу проблем не возникало. Поэтому задача ещё не решена.
Это Вам просто пока повезло, а вот на en форуме была ветка, где герой дня вручную торговал на счете на который копировался сигнал - у него была череда бесконечных открытий/закрытий позиций. Поэтому лучше делайте как положено: не допускайте любой посторонней торговли на счете на который копируется сигнал.
Это Вам просто пока повезло, а вот на en форуме была ветка, где герой дня вручную торговал на счете на который копировался сигнал - у него была череда бесконечных открытий/закрытий позиций. Поэтому лучше делайте как положено: не допускайте любой посторонней торговли на счете на который копируется сигнал.
:) Добрые люди, подскажите новичку, пожалуйста - заранее спасибо:
1) Могу ли я подключить подписанный сигнал к двум разным счётам на разных серверах VPS или только 1 счёт к 1 подписке ?
2) Могу ли я поменять уже подключённый сервер VPS (от MQL5 за 15$) на другой сервер (бесплатный) уже после начала старта подписки ?
:) Добрые люди, подскажите новичку, пожалуйста - заранее спасибо:
1) Могу ли я подключить подписанный сигнал к двум разным счётам на разных серверах VPS или только 1 счёт к 1 подписке ?
2) Могу ли я поменять уже подключённый сервер VPS (от MQL5 за 15$) на другой сервер (бесплатный) уже после начала старта подписки ?
Одна подписка - один счет.
Но с этого счета можете копировать сделки на другие свои счета при помощи копировщика сделок.
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1) Подскажите кто нибудь, возможно ли узнать в mq4 конкретный размер одрера, который открыл поставщик сигнала? Проблема в том ,что если например у меня баланс 500, а у поставщика сигнала 900, то при открытии ордера в 0.03 лота, у меня скопируется только 0.01 лота. И в случае когда поставщик сигнала открывает несколько таких лотов, возникает большая разница в рисках. Я написал дубликатор сделок, но без информации размера открытого ордера поставщика сигнала точно риски сделок повторить нельзя.
2) Как открыть через советник ордер мгновенно, а не по приходу нового тика? Ведь в ручную когда открываю одрер, то он не ждет тика. Пробовал использовать RefreshRates перед открытием ордера, но не помогло.