Рефф ссылку для закачки  МТ5  отменили ????
 
И  20 центов за 50 едениц рейтинга тоже. Вы как то выпали из темы)))) 
 
Что-то нет никаких комментариев по предложению улучшения партнёрки 

 

 

А читают ли эту тему, от кого зависит реализация предложений по улучшению? Или здесь для себя пишем о своих хотелках? Я особенной активности от сервиса не заметил на предмет в контакте с партнерами улучшать собственный сервис. Выхлоп от ПП крайне слабый, между 0,1% и 0,5% от посетивших Маркет, это не говоря уже о конверсии от посетителей специализированного на продаже софта для MT сайта. Для цифрового товара, на рынке где минимум 90% потенциальных покупателей имеют электронные деньги это просто смех. 

 Какие-то нужны действия от хозяев ПП или все это благое начинание так и останется начинанием. Я периодически мысли высказываю на тему улучшений, но пока при себе их придержу. Ну пока не увижу что все это не в пустоту уходит. 

 
что бы точно прочитали о новой хотелке пишите в сервисдеск в профиле
 
бесполезно, вопросы по партнёрке замыливаются по причине непрофильности для данного ресурса
 
ну а если вопрос о заработке денег не является для компании профильным, то боюсь мы здесь бессильны :)
 

Эта ссылка на cloud реферальная? Нигде не нашел информации

http://mql5.com/54jc 

Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Заработать деньги, продавая мощности своего компьютера для сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network
 
Эта ссылка на cloud реферальная? Нигде не нашел информации

ну, как не реферальная, если на другом ресурсе разместите, то за 1000 переходов начислят единицу рейтинга. 
 
Есть-ли партнерская программа на ресурсе МКЛ, через которую можно было-бы открывать реальные счета у различных брокеров? Мы открываем счета через партнерку, а ресурс под эти счета мог-бы представить ВПС бесплатно, если выгодно для ресурса. Это в порядке предложения.
