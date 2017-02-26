Программа по привлечению клиентов на ресурсы MQL - страница 5
Рефф ссылку для закачки МТ5 отменили ????
И 20 центов за 50 едениц рейтинга тоже. Вы как то выпали из темы))))
Что-то нет никаких комментариев по предложению улучшения партнёрки
А читают ли эту тему, от кого зависит реализация предложений по улучшению? Или здесь для себя пишем о своих хотелках? Я особенной активности от сервиса не заметил на предмет в контакте с партнерами улучшать собственный сервис. Выхлоп от ПП крайне слабый, между 0,1% и 0,5% от посетивших Маркет, это не говоря уже о конверсии от посетителей специализированного на продаже софта для MT сайта. Для цифрового товара, на рынке где минимум 90% потенциальных покупателей имеют электронные деньги это просто смех.
Какие-то нужны действия от хозяев ПП или все это благое начинание так и останется начинанием. Я периодически мысли высказываю на тему улучшений, но пока при себе их придержу. Ну пока не увижу что все это не в пустоту уходит.
что бы точно прочитали о новой хотелке пишите в сервисдеск в профиле
бесполезно, вопросы по партнёрке замыливаются по причине непрофильности для данного ресурса
Эта ссылка на cloud реферальная? Нигде не нашел информации
http://mql5.com/54jc
Эта ссылка на cloud реферальная? Нигде не нашел информации
http://mql5.com/54jc