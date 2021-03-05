Не строит "Трендовую линию по углу" - страница 2

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Nikolay Ivanov:
такой фокус(назначить цену и время, а пытаться узнать УГОЛ).. работать не будет.. потому что нету явного соответствия углам и ценам в масштабе. ну то есть видимый угол по ценам - зависит от масштаба графика, а есть угол линии он не зависит ни от чего вообще, ни от масштаба не от цен.. А есть угол математический, который можно рассчитать используя цены(но линия в этом случае не причем).. это 3 разные сущности.. Нужен угол - рассчитывайте сами. формулы все есть 

В МТ4 работает.

 
igrok333:
и это из-за попытки узнать угол линии.

Если сделать так:

то всё нормально строит и выводит Алерт 1.

 читайте выше, ответ уже дан. Кстати в мт4 тоже работать это не будет.. Угол будет показываться только если нарисованную линию сперва пошевелить руками, в этом момент ей назначится угол от "горизонта" и уже его можно прочитать.. только вам это не поможет в контексте.. 

 
igrok333:

В МТ4 работает.

не работает.. проверьте сами. только линию руками не трогайте, создайте кодом и считайте кодом.. будет =0.

Не может работать просто по определению.. 

 
Nikolay Ivanov:

не работает.. проверьте сами. только линию руками не трогайте, создайте кодом и считайте кодом.. будет =0.

Не может работать просто по определению.. 

работает. но иногда нули пишет.




Файлы:
6qvq7hrhr555.mq4  4 kb
 
igrok333:

работает. но иногда нули пишет.




 ок, чиселки пишет.. меняю масштаб.. в реал тайме.. размеры баров и "углы" меняются на тех же ценах.. то есть угол линии зависит от горизонта, а не от цены и времени 2х точек.. если в вашем понимании это "все работает".. ну ок.. 


 

можно вообще масштаб сделать так, чтобы бары были похожи на горизонтальный флет.. а линиям хоть бы что.. углы держут. и можно выбирать на любой вкус числа углов, какие понравятся.

если заинтересуетесь как математически рассчитать угол(реальный и рабочий), то подсказки тут https://ru.wikihow.com/найти-угол-наклона-прямой-по-двум-точкам

 
Nikolay Ivanov:

можно вообще масштаб сделать так, чтобы бары были похожи на горизонтальный флет.. а линиям хоть бы что.. углы держут. и можно выбирать на любой вкус числа углов, какие понравятся.

если заинтересуетесь как математически рассчитать угол(реальный и рабочий), то подсказки тут

Разве кто-то спрашивал о реальном значении угла? Разве кто-то просил формулы определения угла? Ваш бред совсем из другой оперы.

 

Всё нормально определяет…


 
Alexey Viktorov:

Разве кто-то спрашивал о реальном значении угла? Разве кто-то просил формулы определения угла? Ваш бред совсем из другой оперы.

а вас кто нить о чем спрашивал? Я только предупредил, что между реал углом и барами нельзя установить связь трендовой линией по углу. локальный угол от фонаря - пожалуйста.  Доп информация в целом полезна в частности и тем, кто будет искать похожие проблемы через поиск, если для вас это все бред - флаг в руки, как говорится.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
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Alexey Viktorov:

Всё нормально определяет…


а вы какой код использовали?

этот код индикатора не работает

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
  
  
  
   ObjectCreate(0,"name",OBJ_TRENDBYANGLE,0,iTime(NULL,0,10),iHigh(NULL,0,10),iTime(NULL,0,1),iHigh(NULL,0,1));
   
   ChartRedraw( 0);
   
   if (ObjectFind(0,"name")>=0)
      Alert(ObjectGetDouble(0,"name",OBJPROP_ANGLE));
   
   

   return(rates_total);
  }

в скрипте работает, а в индюке нет.

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