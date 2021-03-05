Не строит "Трендовую линию по углу" - страница 2
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такой фокус(назначить цену и время, а пытаться узнать УГОЛ).. работать не будет.. потому что нету явного соответствия углам и ценам в масштабе. ну то есть видимый угол по ценам - зависит от масштаба графика, а есть угол линии он не зависит ни от чего вообще, ни от масштаба не от цен.. А есть угол математический, который можно рассчитать используя цены(но линия в этом случае не причем).. это 3 разные сущности.. Нужен угол - рассчитывайте сами. формулы все есть
В МТ4 работает.
и это из-за попытки узнать угол линии.
Если сделать так:
то всё нормально строит и выводит Алерт 1.
читайте выше, ответ уже дан. Кстати в мт4 тоже работать это не будет.. Угол будет показываться только если нарисованную линию сперва пошевелить руками, в этом момент ей назначится угол от "горизонта" и уже его можно прочитать.. только вам это не поможет в контексте..
В МТ4 работает.
не работает.. проверьте сами. только линию руками не трогайте, создайте кодом и считайте кодом.. будет =0.
Не может работать просто по определению..
не работает.. проверьте сами. только линию руками не трогайте, создайте кодом и считайте кодом.. будет =0.
Не может работать просто по определению..
работает. но иногда нули пишет.
работает. но иногда нули пишет.
ок, чиселки пишет.. меняю масштаб.. в реал тайме.. размеры баров и "углы" меняются на тех же ценах.. то есть угол линии зависит от горизонта, а не от цены и времени 2х точек.. если в вашем понимании это "все работает".. ну ок..
можно вообще масштаб сделать так, чтобы бары были похожи на горизонтальный флет.. а линиям хоть бы что.. углы держут. и можно выбирать на любой вкус числа углов, какие понравятся.
если заинтересуетесь как математически рассчитать угол(реальный и рабочий), то подсказки тут https://ru.wikihow.com/найти-угол-наклона-прямой-по-двум-точкам
можно вообще масштаб сделать так, чтобы бары были похожи на горизонтальный флет.. а линиям хоть бы что.. углы держут. и можно выбирать на любой вкус числа углов, какие понравятся.
если заинтересуетесь как математически рассчитать угол(реальный и рабочий), то подсказки тут
Разве кто-то спрашивал о реальном значении угла? Разве кто-то просил формулы определения угла? Ваш бред совсем из другой оперы.
Всё нормально определяет…
Разве кто-то спрашивал о реальном значении угла? Разве кто-то просил формулы определения угла? Ваш бред совсем из другой оперы.
а вас кто нить о чем спрашивал? Я только предупредил, что между реал углом и барами нельзя установить связь трендовой линией по углу. локальный угол от фонаря - пожалуйста. Доп информация в целом полезна в частности и тем, кто будет искать похожие проблемы через поиск, если для вас это все бред - флаг в руки, как говорится.
Всё нормально определяет…
а вы какой код использовали?
этот код индикатора не работает
в скрипте работает, а в индюке нет.