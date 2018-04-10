индикатор-вспомогательные средние линии
Добрый день!
Помогите пожалуйста в доработке простого индикатора.
Нужно дополнительно рисовать горизонтальную 1 линию посередине между
максимумом и минимумом значения индикатора в плавающем интервале например 100 последних свечей.
То есть значение линии должно меняться с течением времени. 0,15/ 0,22/ 0,33 например. Ниже код:
Уточните, о чем идет речь. Из описания вроде бы следует, что нужна линия, отображенная относительно границ подокна индикатора. При этом указываете, что границы плавающие. Тут же в коде приводите:
#property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 2
То есть границы фиксированные. В этом случае нужно всего лишь добавить:
#property indicator_level3 1.0
Выходит, что речь идет не о границах окна. Может Вы говорите о показаниях индикатора? Но тогда там будет не горизонтальная линия, а кривая.
Если же код не имеет отношения к тексту описания, то ответ: только мучаясь с графическим объектом, который перерисовывается на каждом событии графика (обрабатывается в OnChartEvent).
Уточните, о чем идет речь. Из описания вроде бы следует, что нужна линия, отображенная относительно границ подокна индикатора. При этом указываете, что границы плавающие. Тут же в коде приводите:
То есть границы фиксированные. В этом случае нужно всего лишь добавить:
Выходит, что речь идет не о границах окна. Может Вы говорите о показаниях индикатора? Но тогда там будет не горизонтальная линия, а кривая.
Если же код не имеет отношения к тексту описания, то ответ: только мучаясь с графическим объектом, который перерисовывается на каждом событии графика (обрабатывается в OnChartEvent).
Уточняю:
если листать график индикатора назад, то есть от 0 бара к N-ному, то максимум меняется
и нужно чтобы рисовалась на графике индикатора в его окне прямая-средняя,
например показания индикатора (минимум-максимум) были от 0 до 3,2 (средняя будет 1,6),
а потом например 0-4,5 (средняя будет 2,25) и она будет нарисована,а старая стерта или
изменена на новую 100-периодную.
В мт4 вроде есть такие операторы SetLevelStyle и SetLevelValue.Как их использовать
не знаю.
Уточняю:
если листать график индикатора назад, то есть от 0 бара к N-ному, то максимум меняется
и нужно чтобы рисовалась на графике индикатора в его окне прямая-средняя,
например показания индикатора (минимум-максимум) были от 0 до 3,2 (средняя будет 1,6),
а потом например 0-4,5 (средняя будет 2,25) и она будет нарисована,а старая стерта или
изменена на новую 100-периодную.
В мт4 вроде есть такие операторы SetLevelStyle и SetLevelValue.Как их использовать
не знаю.
явно не так...
и проблема с формулированием мыслей тоже присутсвует :-)
медианное значение индикатора за 100 пред.свечей - это кривая (выше об этом уже сказали).
Но вам нужен уровень.
Для какой точки кривой его рисовать ? для самой последней ?? для крайней справа в окне ??
в любом случае - это чисто визуальная вещь, ну и нарисуйте её как горизонталь. Координату возьмите от требуемой точки и следите за её изменениями
Уточняю:
если листать график индикатора назад, то есть от 0 бара к N-ному, то максимум меняется
Максимум чего меняется: подокна или значение какого-либо буфера?
и нужно чтобы рисовалась на графике индикатора в его окне прямая-средняя,
например показания индикатора (минимум-максимум) были от 0 до 3,2 (средняя будет 1,6),
а потом например 0-4,5 (средняя будет 2,25) и она будет нарисована,а старая стерта или
изменена на новую 100-периодную.
В мт4 вроде есть такие операторы SetLevelStyle и SetLevelValue.Как их использовать
не знаю.
Если показания индикатора, то укажите, какие именно показания интересуют. Ведь в коде объявлено четыре буфера. Какой из них нужен? Да и при таком подходе вообще непонятно, что будете получать. Ведь при одном масштабе в видимой части окна появятся одни данные, а при другом масштабе - другие. Получите линию, зависящую от масштаба. Замечательный способ для самообмана выйдет.
в ответ на ваше:
-явно не так...
и проблема с формулированием мыслей тоже присутсвует :-)
должно быть так ,у культурных людей:
-извините,я не все понял.
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Добрый день!
Помогите пожалуйста в доработке простого индикатора.
Нужно дополнительно рисовать горизонтальную 1 линию посередине между
максимумом и минимумом значения индикатора в плавающем интервале например 100 последних свечей.
То есть значение линии должно меняться с течением времени. 0,15/ 0,22/ 0,33 например. Ниже код: