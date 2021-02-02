Опрос для программистов. Участвуете ли вы в торгах (в т.ч. посредством роботов) реальными деньгами? (несколько вариантов ответа) - страница 5

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Vitaly Muzichenko:

Программист, пишу роботов для всех, за всё время не написано ни одного, который-бы работал прибыльно на постоянной основе.

Торгую вручную.

Вчера просмотрел одно интересное видео и понял, что писать нужно роботов без использования индикаторов, а только с использованием тиков.

Позже приступлю к реализации, а пока составляю план, как это должно работать.

Поддерживаю, но есть нюанс)))

Временной ряд OHLC_V(либо Тick_V) -> классические(пусть авторские) индикаторы (уже "производная" по временному ряду) -> далее логика (алгебра) по классическим индикаторам, что фактически индикаторы по индикаторам, для выхода на эффекторы, - это тривиальный подход.

Временной ряд OHLC_V(либо Тick_V) -> преобразователь (но тоже будет индикатором( ) -> выход на эффекторы.

А если взглянуть на  Временной ряд OHLC_V(либо Тick_V) как на производную, восстановить производящую и ёё -> на эффекторы. 

 

А лучше всего торговать руками без всяких роботов.

Робот только в вашей голове и это нельзя перенести в код. (На данном этапе развития человечества)

 
Aleksandr Yakovlev:

А лучше всего торговать руками без всяких роботов.

Робот только в вашей голове и это нельзя перенести в код. (На данном этапе развития человечества)

истина как обычно ни там ни там :-)

лучше совмещать - человек планирует, а робот исполняет..

Робот полуавтомат "вход в продажи/покупки в диапазоне цен XX и и времени TT" прям таки идеальный помощник"

 
Vitaly Muzichenko:

Программист, пишу роботов для всех, за всё время не написано ни одного, который-бы работал прибыльно на постоянной основе.

Торгую вручную.

Вчера просмотрел одно интересное видео и понял, что писать нужно роботов без использования индикаторов, а только с использованием тиков.

Позже приступлю к реализации, а пока составляю план, как это должно работать.

Не догоняю как на тиках алгоритм работает. Если суммировать, прореживать, усреднять, ну это просто точнее, а суть та же. А вот чисто на тиках не понимаю как))))

 
Georgiy Merts:

Интересно, это ж какие вычислительные мощности нужны ? 

Тут одна ТС оптимизируется несколько часов... 

Тестирование - не оптимизация.

Стоит неск. десятков экспертов, в каждом по одному экземпляру индикаторов, но до нескольких сотен экземпляров роботов с разными параметрами, пользующихся этими индикаторами, имитируют сделки, пишут логи. У каждого экземпляра роботов свой файл состояния и свой лог-файл.

Ходит в виртуалке с 4 GB RAM и тремя ядрами I5-2500K, ssd.

 
JRandomTrader:

Мои индикаторами пользуются. Но не только ими, поэтому на истории могу тестировать только "базовые" алгоритмы.

А дальше - длительное тестирование имитацией торговли на реальных графиках. Одновременно тестируется 5-8 тыс. вариаций базовых алгоритмов.

Все зависит от выбранной стратегии. Основная масса не рабочая. И советник это наглядно показывает. У меня самого куча разных советников, на различные ТС, но пользуюсь только одним, хотя есть еще с парочку.  

 
Valeriy Yastremskiy:

Не догоняю как на тиках алгоритм работает. Если суммировать, прореживать, усреднять, ну это просто точнее, а суть та же. А вот чисто на тиках не понимаю как))))

Точность - не самое главное в торговле на тиках. На тиках видна интенсивность торгов в то или иное время. И это должно быть обязательно учтено в ТС.

 
Alexander_K:

Точность - не самое главное в торговле на тиках. На тиках видна интенсивность торгов в то или иное время. И это должно быть обязательно учтено в ТС.

Время между тиками больше меньше среднего времени между тиками... Понятно как посчитать, мониторить.... Но что это даёт не догоняю)))
 
Valeriy Yastremskiy:
Время между тиками больше меньше среднего времени между тиками... Понятно как посчитать, мониторить.... Но что это даёт не догоняю)))

Вы же, насколько я знаю, физик?

Тогда, вам должно быть понятно вот это:


 
Alexander_K:

Вы же, насколько я знаю, физик?

Тогда, вам должно быть понятно вот это:


Это все понятно, но в физике это упрощённо сложение функций сигнальных и СБ. Наложив на сигнал сб объяснили много вероятностных физических процессов. С тиками задача с другой стороны. Посчитать / отследить распределение временные, приращения на тиках можно, сравнить это с СБ тоже можно, выявить неСБ тоже можно. Но как применить это. Ну и мне кажется алгоритмы на тиках более просты)
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