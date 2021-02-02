Опрос для программистов. Участвуете ли вы в торгах (в т.ч. посредством роботов) реальными деньгами? (несколько вариантов ответа) - страница 5
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Программист, пишу роботов для всех, за всё время не написано ни одного, который-бы работал прибыльно на постоянной основе.
Торгую вручную.
Вчера просмотрел одно интересное видео и понял, что писать нужно роботов без использования индикаторов, а только с использованием тиков.
Позже приступлю к реализации, а пока составляю план, как это должно работать.
Поддерживаю, но есть нюанс)))
Временной ряд OHLC_V(либо Тick_V) -> классические(пусть авторские) индикаторы (уже "производная" по временному ряду) -> далее логика (алгебра) по классическим индикаторам, что фактически индикаторы по индикаторам, для выхода на эффекторы, - это тривиальный подход.
Временной ряд OHLC_V(либо Тick_V) -> преобразователь (но тоже будет индикатором( ) -> выход на эффекторы.
А если взглянуть на Временной ряд OHLC_V(либо Тick_V) как на производную, восстановить производящую и ёё -> на эффекторы.
А лучше всего торговать руками без всяких роботов.
Робот только в вашей голове и это нельзя перенести в код. (На данном этапе развития человечества)
А лучше всего торговать руками без всяких роботов.
Робот только в вашей голове и это нельзя перенести в код. (На данном этапе развития человечества)
истина как обычно ни там ни там :-)
лучше совмещать - человек планирует, а робот исполняет..
Робот полуавтомат "вход в продажи/покупки в диапазоне цен XX и и времени TT" прям таки идеальный помощник"
Программист, пишу роботов для всех, за всё время не написано ни одного, который-бы работал прибыльно на постоянной основе.
Торгую вручную.
Вчера просмотрел одно интересное видео и понял, что писать нужно роботов без использования индикаторов, а только с использованием тиков.
Позже приступлю к реализации, а пока составляю план, как это должно работать.
Не догоняю как на тиках алгоритм работает. Если суммировать, прореживать, усреднять, ну это просто точнее, а суть та же. А вот чисто на тиках не понимаю как))))
Интересно, это ж какие вычислительные мощности нужны ?
Тут одна ТС оптимизируется несколько часов...
Тестирование - не оптимизация.
Стоит неск. десятков экспертов, в каждом по одному экземпляру индикаторов, но до нескольких сотен экземпляров роботов с разными параметрами, пользующихся этими индикаторами, имитируют сделки, пишут логи. У каждого экземпляра роботов свой файл состояния и свой лог-файл.
Ходит в виртуалке с 4 GB RAM и тремя ядрами I5-2500K, ssd.
Мои индикаторами пользуются. Но не только ими, поэтому на истории могу тестировать только "базовые" алгоритмы.
А дальше - длительное тестирование имитацией торговли на реальных графиках. Одновременно тестируется 5-8 тыс. вариаций базовых алгоритмов.
Все зависит от выбранной стратегии. Основная масса не рабочая. И советник это наглядно показывает. У меня самого куча разных советников, на различные ТС, но пользуюсь только одним, хотя есть еще с парочку.
Не догоняю как на тиках алгоритм работает. Если суммировать, прореживать, усреднять, ну это просто точнее, а суть та же. А вот чисто на тиках не понимаю как))))
Точность - не самое главное в торговле на тиках. На тиках видна интенсивность торгов в то или иное время. И это должно быть обязательно учтено в ТС.
Точность - не самое главное в торговле на тиках. На тиках видна интенсивность торгов в то или иное время. И это должно быть обязательно учтено в ТС.
Время между тиками больше меньше среднего времени между тиками... Понятно как посчитать, мониторить.... Но что это даёт не догоняю)))
Вы же, насколько я знаю, физик?
Тогда, вам должно быть понятно вот это:
Вы же, насколько я знаю, физик?
Тогда, вам должно быть понятно вот это: