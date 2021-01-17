Нарисуйте прибыль на свече, закрывшей сделку - страница 3
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не проще
?
Теперь мне просто нужно выяснить, почему он ставит вдвое больше
ну, ... тут три варианта надо попробовать, чтобы исправить этот косяк
либо заставить перерисовать чарт в начале тика командой:
https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartredraw
либо удалять объект каждый раз перед созданием:
ObjectDelete(0,name);
либо тут:
сделать так:ну и далее проставить
IntegerToString(i)вместо name
все норм. но что за манипуляции с
не проще
?
Да тут наверно еще проще ему запомнить время закрытия ближайшей найденной сделки и потом от него искать.
P.S. Я об этом потом подумал, когда код скинул, но влом уже было писать с таким вариантом.
Да тут наверно еще проще ему запомнить время закрытия ближайшей найденной сделки и потом от него искать.
P.S. Я об этом потом подумал, когда код скинул, но влом уже было писать с таким вариантом.
Привет всем,
Очень рад сказать, что код работает как надо, результат пишет правильно.
Но я заметил, что OBJ_TEXT не позволяет редактировать фон, то есть вы не можете сделать поле значением внутри, как в примере.
Я провел небольшое исследование, и нам нужно переключиться на OBJ_EDIT, но я не знаю, как сделать так, чтобы расстояния X и Y следовали за свечой.
Сейчас немного, будет круто
Пожалуйста, помогите мне в этой миссии, было весело учиться у вас.
Привет всем,
Очень рад сказать, что код работает как надо, результат пишет правильно.
Но я заметил, что OBJ_TEXT не позволяет редактировать фон, то есть вы не можете сделать поле значением внутри, как в примере.
Я провел небольшое исследование, и нам нужно переключиться на OBJ_EDIT, но я не знаю, как сделать так, чтобы расстояния X и Y следовали за свечой.
Сейчас немного, будет круто
Пожалуйста, помогите мне в этой миссии, было весело учиться у вас.
ну и гуд
Цель достигнута, миссия выполнена.
И все-же вы продолжаете наступать на те-же грабли. Зачем переводить в строку время, а потом гнать его обратно. Если достаточно просто его знать в секундах.
Ну и добавил то что обещал. Запоминания времени последней найденной сделки плюс 1 секунда (плюс, для того чтоб не зацепить снова эту сделку).P.S. Запомнить время намного проще чем устраивать танцы с бубном, вокруг начала даты. И это еще не только в этой функции танцы, а перед ее вызовом происходят. Чтоб вызвать на последних секундах текущего дня. Зачем это нужно, если можно просто допустим вызывать ее в начале каждого бара и все.