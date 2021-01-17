Нарисуйте прибыль на свече, закрывшей сделку - страница 2
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Может это потому, что я использую BuyStop и SellStop?
Может это потому, что я использую BuyStop и SellStop?
Скорее всего да, у каждого отложенного ордера, свой тикет.
Может это потому, что я использую BuyStop и SellStop?
Добавьте проверку типа и все
А вообще у отложек прибыли нет.
Вот результат
Вот результат
Вы старые объекты удаляете, перед проверкой?
P.S. Сразу внимание не обратил.
Во первых время запоминать надо, можно так, или вынести в глобальную переменную. А вот вторых. Зачем лишние телодвижения с перегоном в строку и обратно. Если вам чисто нужно текущее время.
да, я его удалил.
У меня есть система с Buystop и Sellstop
и эти приказы истекают через 60 секунд, если не выполнены.
Я считаю, что они мешают.
Мне нужно удалить быть с "0,0"
Я извиняюсь, будьте любопытны. Для программирования это очень сильно выручает. Щелкните два раза по объекту, посмотрите его имя, сравните с позициями, отложками. Напишите во всевозможных местах printf(). Появится понимание гораздо быстрее, и на будущее опыт.
Это не нравоучение, а дружеский совет :)
Ну и можно добавить проверку стоит ли вообще перебирать что-то.
и можете вызывать ее хоть на каждом тике )