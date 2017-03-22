Библиотеки: LastOrder
Автор: Alexey Lopatin
Не критики ради, но внутренний перфекционист бунтует :)
Вот это:
int orders_total = 0; if( mode == MODE_HISTORY ) orders_total = OrdersHistoryTotal(); else orders_total = OrdersTotal();
Можно заменить на вот это:
int orders_total = (mode == MODE_HISTORY)? OrdersHistoryTotal(): OrdersTotal();
Это понятнее, компактнее и выполняется быстрее.
Далее вы ищите последний ордер, но с начала списка, в этом нет смысла, последний ордер быстрее искать с конца:
for (int i=orders_total-1; i>=0; i--) {...}
При этом, если ищем в открытых, нам нет надобности перебирать весь массив, первый ордер с конца и является последним (выборка ордеров сортирована по времени открытия)
if (mode == MODE_TRADES) return OrderTicket();
Подобная архитектура имеет значительный изъян, который может выйти боком при реальной торговле: вы не обрабатываете "грязный" SELECT. Где гарантия, что нужный вам ордер "отселектился"? Если вы внесете распринтовку неудавшегося селекта и поставите на реал, то увидите, что даже у хороших брокеров, ордера бывают не селектятся с первого раза.
Еще один архитектурный вопрос: так ли вам нужен тикет последнего ордера? Может проще SELECTом перемещать на него курсор? А затем пользоваться стандартными функциями. Ну или сделать возвратный параметр на структуру ордера.
Далее все те-же проблемы...
P.S. И прибивайте скобки к содержимому, это не только стандарт разметки кода, но также и общепринятый издательский стандарт.
1) Выполняется с той же скоростью.
2) Последний ордер может быть по другому инструменту, поэтому перебор нужен.
3) Ошибки селекта случаются, когда другая программа закрыла ордер, пока эта перебирала список (или сработал СЛ/ТП/стоп-аут)
Не критики ради... ;)
По поводу поиска последнего ордера. Когда я писал код, то предполагал, что я работаю с неким "черным ящиком" информации, о котором я знаю только то что она там есть и у меня есть методы доступа к ней.
По моему мнению, нужно перебирать весь массив по следующим причинам:
1. Я ничего не знаю как формируется список ордеров, по крайней мере я нашел в документации только это:
При последовательном выборе ордеров с помощью параметра SELECT_BY_POS информация отдаётся в том порядке, в котором она поступила с торгового сервера. Никакая сортировка полученного списка ордеров не гарантируется.
В каком порядке информация поступает с сервера я не знаю.
2. Даже если мы знаем порядок формирования списка ордеров сейчас, то в будущем он может измениться. Так что для большей надежности лучше перебирать весь список и сравнивать время открытия, ИМХО.
Да, есть некая избыточность, но я считаю, что она необходима.
Поэтому как перебирать ордера: с конца или начала , не играет роли.
По поводу "грязного" SELECT, где у меня в коде не проверяется обработка SELECT-а? Каждой функции стоит проверка результата OrderSelect(). Или я что-то не так понял?
Насчет последнего тикета. SELECTOM перемещать курсор не хочу, потому что нет гарантии, что какая-нибудь функция сделает также выборку, и мы потом будем получать информацию от другого ордера. ИМХО, лучше выбирать каждый раз ордер по тикету. Опять же, так надежнее. Да, можно для этого дела создать структуру с полной информацией по ордеру и возвращать её. Может будущей версии я так и сделаю. Но на моей практике, чаще всего мне нужно было получить какую-либо одну информацию, например, цену открытия. Гонять целую структуру ради этого и заполнять её вызывая все функции для обработки ордеров, я считаю, лишним.
1) Выполняется быстрее:
2) Я сказал, что не нужен полный перебор, читайте внимательнее
3) Ошибки селекта случаются также при перезагрузке терминала, дисконекте, свежем открытии, регламентных работах на сервере брокера и видимо еще по другим причинам. Вопрос: а что это меняет?
1. Оба варианта инлайнятся компилятором в один и тот же код, ваша проверка не корректна (проверяет не то, что нужно). Правда, @Renat Fatkhullin?
2. Вы сказали, цитирую, "первый ордер с конца и является последним". Это ошибка.
3. Про сервер брокера вы загнули ;) Селект-функция работает со списком ордеров в терминале. Ошибка случается, если список поменялся, и Селект обращается к ошибочному тикету или индексу.
А по сути вопроса: от того, есть распринтовка неудачного селекта или нет, ничего не меняется. А что делать при неудачном селекте вы не предложили. Есть мысли на этот счет?
Есть такое понятие как RAW соглашение. Так вот ордера формируются в порядке увеличения даты открытия, вам поступает сырой список и скорее отменят команду SELECT чем RAW соглашение.
Вы обрабатываете чистый селект: if (SELECT...
Но не обрабатываете "грязный" у вас нет else ...
В этом случае вы будете достаточно часто получать в лучшем случае предпоследний ордер, кстати именно поэтому, половина продуктов на маркете грешат двойными ордерами.
По поводу возврата ticket.
Все же политика курсора более выгодна, даже если вам действительно нужен тикет:
if (SelectLastOrder()) ticket = OrderTicket();
А вот уже в этом случае, можно не обрабатывать грязный селект, так как вы не производите с ним действий.
А то, что другая функция может переместить курсор: ну использовать штатный SELECT вам же это не мешает =), значит и не помешает использовать кастомный
По поводу разметки - согласен, погорячился =), приношу извинения.
1. Тоже так думал, но оказалось нет, дайте свою проверку, которая опровергнет мои слова.
2. Вы придираетесь к словам, мне надо было сказать первый с конца соответствующий заданному символу???
3. У вас есть доказательная база? У меня есть. Могу показать журнал за сегодняшний день, с терминала Альпари где на одном инструменте один советник уже дважды выдал распринтовку по гразному селекту.
Могу сделать тестовую сборку, но судя по 1му пункту тестам с открытым и понятным кодом вы не верите.
1. Не поленитесь, поищите посты Рената на тему проверки скорости, он неоднократно разжевывал подобные вопросы.
Свой вариант теста сделаю.
2. Возможно, придираюсь. Если не перечитать 2 раза, теряется часть смысла: "не нужно перебирать весь список". Возможно, только у меня.
3. Доказательная база чего? Что принт не повлияет на работу алгоритма? ;)
Я же спросил — что вы делаете с неудавшимися селектами? Спите, пока все не станут удавшимися?
Не переходите на выяснение отношений, давайте лучше код обсудим )
1. Пункт не существенный, профайлер часто косячит, согласен.
А вот по поводу 3тьего =)
Андрей, дело не в принте, а в том, что нельзя предпринимать дальнейшие действия, если нет уверенности что полученный тикет - последний. А в случае с грязным селектом, такой уверенности нет. Я бы просто пропустил этот тик.
Посты Рената читаю, также могу сказать, что в реальности терминал преподносит много сюрпризов. Поэтому весь свой код я подвергаю тщательному юнит тестированию и профилированию. И еще небыло у меня проекта, в котором не вылезла бы какая нибудь зловредная штука =) А когда мы работаем с деньгами - это не допустимо.
Я предложил альтернативу, возвращать флаг успеха и переносить курсор. =)
LastOrder:
Заголовочный файл, содержащий функции для поиска последнего и первого ордера в пуле ордеров (открытые или закрытые ордера).
Также есть функции для определения количества ордеров и триггера (вручную, по стоплоссу, по тэйкпрофиту), по которому ордер был закрыт.
Автор: Alexey Lopatin