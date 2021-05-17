Не видно некоторых продуктов в Маркете (через МТ).
Давно делал запрос в сервис деск, русский текст потерял, но есть перевод на англ, и привожу тут обратный машинный перевод на рус :)
- Товар куплен за деньги
- Продукт теперь платный, даже если он скачивалтся бесплатно.
В терминале ко всему этому добавляется одна категория:
- Физически установлен на устройстве
И если клиенты не делают ошибок (логинятся во вкладке Сообщество своим форумным логином, а не имейлом, с подтверждением успешного залогнинивания в журнале Метатрейдера, если у них установлен Internet Explorer последней версии и все нормально с настройками там, и так далее) - то посоветуйте им искать не в поиске Market tab, то есть не тут -
а в общем поиске Метатрейдера вверху справа -
Подробнее - в этой ветке The purchased tab is only showing the last two purchases
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Если у них какие-то ошибки (например, они все равно не могут найти какой-то продукт даже по общему поиску, который находится в Метатрейдере вверху справа) - то посылайте их на форум, или дайте прочитать эту ветку: Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4
Давно делал запрос в сервис деск, русский текст потерял, но есть перевод на англ, и привожу тут обратный машинный перевод на рус :)
- Товар куплен за деньги
- Продукт теперь платный, даже если он скачивалтся бесплатно.
В терминале ко всему этому добавляется одна категория:
- Физически установлен на устройстве
При чем тут профиль и покупки? Речь идет о новых потенциальных пользователях.
Я наблюдал похожую картину со статьями - некоторые из моих упорно не попадали в терминал/метаедитор, хотя список публикаций там был свежий и были видны более поздние статьи.
Я подозреваю проблемы с индексами на стороне серверов, которые эти все страницы (что продукты, что статьи) выдают клиенту.
Вот снова непонятности с покупкой, клиент купил продукт на сайте, а в МТ4 его не видно.
Не может скачать.
Дал ему ссылки на ветки чтобы изучал.
Но это жеж неправильно так делать - заплати деньги и ищи решение как скачать продукт.
Вот снова непонятности с покупкой, клиент купил продукт на сайте, а в МТ4 его не видно.
Не может скачать.
Дал ему ссылки на ветки чтобы изучал.
Но это жеж неправильно так делать - заплати деньги и ищи решение как скачать продукт.
никаких проблем не замечено последнюю неделю...
Глючит база данных маркета.
Обычно помогает Удаление/Обновление
никаких проблем не замечено последнюю неделю...
Глючит база данных маркета.
Обычно помогает Удаление/Обновление
- на скриншотах вроде один и тот же логин
- видит продукт в терминале, но он показывается как некупленный - "скачать демо/купить"
- на скриншотах вроде один и тот же логин
- видит продукт в терминале, но он показывается как некупленный - "скачать демо/купить"
В журнале терминала есть ошибка 443?
- на скриншотах вроде один и тот же логин
- видит продукт в терминале, но он показывается как некупленный - "скачать демо/купить"
- Наиболее частая ошибка - логинятся во вкладке Сообщество не своим форумным логином, а имейлом (который тоже наверное используют для логина на форуме).
- Затем, многие регистрируются на форуме через google и facebook, и потом не меняют свой пароль на форумный по этой ссылке https://www.mql5.com/en/auth_forgotten
- Еще - многие с МТ5 используют 32-битный Windows (надо 64-битный Windows для МТ5).
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Если кто-то жалуется что не может установить купленный продукт, то сразу просите предоставить вам строчки из лога - по этому посту (сделать рестарт Метатрейдера, и там будут похожие строчки в журнале):
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20
If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab
(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button ). It should look like this:
2021.03.16 05:13:07.133 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2832 started for MetaQuotes Software Corp. 2021.03.16 05:13:07.134 Terminal Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2 2021.03.16 05:13:07.134 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Если с билдом Метатрейдера, наличием Internet Explorer 11 версии и битностью (для МТ5) Windows все нормально (а это будет видно из строчек логов), то можете попросить его сделать так, как я сделал на скриншотах в посте #1
Если у товарища в логах (в журнале Метатрейдера) есть ошибка 403, то отошлите его на этот пост #3 (там возможные причины как 1, 2 и 3).
Если он купил продукт, а не может найти его как купленный в Метатрейдере (по какой-то причине, например - переустановил Метатрейдер, или продукт удален с Маркета, или еще по какой причине) - то отошлите его на этот пост #50
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Или (если товарищ не предоставил никаких тех данных - а таких очень много), то просто можно дать ему ссылку поста, где я собрал все возможные нюансы и как профиксить (чтобы проверил и сделал все это сам): #1
- 2021.05.15
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Добрый день.
Уже не в первый раз получаю сообщения от клиентов, что не могут найти некоторые мои продукты в Маркете, используя терминал. В то же время у меня поиск работает нормально (есть скриншоты поисков).
Это какая-то блокировка для других стран или баг поисковой системы?
Тогда почему другие продукты по тому же запросу находятся?
Если это блокировка, тогда прошу сказать по каким параметрам происходит отбор продуктов для блокировки.
Это получается недобросовестная конкуренция, какие-то продукты покупают, а какие-то не показываются в Маркете.
Спасибо.