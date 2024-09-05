Не видно моего сигнала - страница 2

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При верификации я лишь добавил те данные которых не хватало а не создал новый
[Удален]  
Erik Khizbullin:
При верификации я лишь добавил те данные которых не хватало а не создал новый

Вот Ваш аккаунт https://www.mql5.com/ru/users/erikhizbullin

Эрик Хизбуллин
Эрик Хизбуллин
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
И как мне удалить профиль трейдера
 
Или синхронизировать со своим аккаунтом?
 

Проблема возникла изначально в ошибке, что был счет без свопов. Позже я отключил сигнал и удалил. Затем на счете в личном кабинете включил свопы. Заново создал сигнал, а он не отображается в публичных. Сигнал создал с тем же торговым счетом, изменив перед этим в торговом счете инвест пароль.

 
Mikhail Efremov #:

Проблема возникла изначально в ошибке, что был счет без свопов. Позже я отключил сигнал и удалил. Затем на счете в личном кабинете включил свопы. Заново создал сигнал, а он не отображается в публичных. Сигнал создал с тем же торговым счетом, изменив перед этим в торговом счете инвест пароль.

Сигнал мониторится со вчерашнего дня, то есть для системы - это совсем новый сигнал.



FAQ по сервису Сигналы - Попробуйте открыть сигнал на платформе мт4, чтобы начать копировать торговые сигналы.
FAQ по сервису Сигналы - Попробуйте открыть сигнал на платформе мт4, чтобы начать копировать торговые сигналы.
  • 2020.02.06
  • dim.dost
  • www.mql5.com
сервер брокера которого то есть система определяет это как долларовый счет. В Метатрейдере на вкладке Сигналы какой-то выбранный вами на вебстранице сигнал может не показыааться. так как во вкладке показываются сигналы, которые совместимы с вашим счетом брокера
12
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