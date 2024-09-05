Не видно моего сигнала - страница 2
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При верификации я лишь добавил те данные которых не хватало а не создал новый
Вот Ваш аккаунт https://www.mql5.com/ru/users/erikhizbullin
Проблема возникла изначально в ошибке, что был счет без свопов. Позже я отключил сигнал и удалил. Затем на счете в личном кабинете включил свопы. Заново создал сигнал, а он не отображается в публичных. Сигнал создал с тем же торговым счетом, изменив перед этим в торговом счете инвест пароль.
Проблема возникла изначально в ошибке, что был счет без свопов. Позже я отключил сигнал и удалил. Затем на счете в личном кабинете включил свопы. Заново создал сигнал, а он не отображается в публичных. Сигнал создал с тем же торговым счетом, изменив перед этим в торговом счете инвест пароль.
Сигнал мониторится со вчерашнего дня, то есть для системы - это совсем новый сигнал.
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Пропали проценты доходности на сигнале МТ5
Marsel, 2019.04.03 07:44
Не буду повторяться: