Не видно моего сигнала

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Здравствуйте, после регистрации в mql5, я создал свой сигнал бесплатный. Только потом зарегистрировался (прошел верификацию) и хотел  свой сигнал сделать платным , но его больше нет в списке моих сигналов, а при попытке создать новый сигнал с того счета пишет что с этого счета уже ведется трансляция. Что делать?
[Удален]  
Erik Khizbullin:
Здравствуйте, после регистрации в mql5, я создал свой сигнал бесплатный. Только потом зарегистрировался (прошел верификацию) и хотел  свой сигнал сделать платным , но его больше нет в списке моих сигналов, а при попытке создать новый сигнал с того счета пишет что с этого счета уже ведется трансляция. Что делать?

Интересно, как Вы из бесплатного сигнала, хотите cделать платным ?

- бесплатный Демо счёт - платный Реальный счёт. Вам нужно создать новый сигнал с реального счёта что бы Вы могли платный сигнал демонстрировать.

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по порядку нажмите и увидите свой сигнал

Снимок

 
 я хотел удалить бесплатный и создать платный но с того же счета. Но мой бесплатный сигнал просто пропал и нигде не отображается, а то что показано на скриншоте поверьте я пробовал.
[Удален]  
Erik Khizbullin:
 я хотел удалить бесплатный и создать платный но с того же счета. Но мой бесплатный сигнал просто пропал и нигде не отображается, а то что показано на скриншоте поверьте я пробовал.

так не получится - если он у Вас был бесплатный - значит это демо счёт. А с демо счёта платным нельзя сделать.

 
Проблема в том что я не могу его удалить поскольку он не отображается. А если через историю браузера зайти он есть только никак не редактируется в том плане нет кнопки правка.
 
Счет реальный
 
Erik Khizbullin:
Проблема в том что я не могу его удалить поскольку он не отображается. А если через историю браузера зайти он есть только никак не редактируется в том плане нет кнопки правка.

https://www.mql5.com/ru/users/erikhizbullin

[Удален]  
Erik Khizbullin:
Проблема в том что я не могу его удалить поскольку он не отображается. А если через историю браузера зайти он есть только никак не редактируется в том плане нет кнопки правка.

зайдете в свой сигнал - и справа верхнем углу есть правка - там можно редактировать или удалить

 
бесплатным он был потому что когда создавался я не еще не прошел верификацию.
 
вот именно что ее там нет как- будто это чужой сигнал
[Удален]  
Erik Khizbullin:
вот именно что ее там нет как- будто это чужой сигнал

у Вас другой акаунт -

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