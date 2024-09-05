Не видно моего сигнала
Здравствуйте, после регистрации в mql5, я создал свой сигнал бесплатный. Только потом зарегистрировался (прошел верификацию) и хотел свой сигнал сделать платным , но его больше нет в списке моих сигналов, а при попытке создать новый сигнал с того счета пишет что с этого счета уже ведется трансляция. Что делать?
- Использовать сигналы со своего счета
- Не получается создать свой сигнал
- Платные и бесплатные сигналы .
Erik Khizbullin:
Здравствуйте, после регистрации в mql5, я создал свой сигнал бесплатный. Только потом зарегистрировался (прошел верификацию) и хотел свой сигнал сделать платным , но его больше нет в списке моих сигналов, а при попытке создать новый сигнал с того счета пишет что с этого счета уже ведется трансляция. Что делать?
Здравствуйте, после регистрации в mql5, я создал свой сигнал бесплатный. Только потом зарегистрировался (прошел верификацию) и хотел свой сигнал сделать платным , но его больше нет в списке моих сигналов, а при попытке создать новый сигнал с того счета пишет что с этого счета уже ведется трансляция. Что делать?
Интересно, как Вы из бесплатного сигнала, хотите cделать платным ?
- бесплатный Демо счёт - платный Реальный счёт. Вам нужно создать новый сигнал с реального счёта что бы Вы могли платный сигнал демонстрировать.
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по порядку нажмите и увидите свой сигнал
я хотел удалить бесплатный и создать платный но с того же счета. Но мой бесплатный сигнал просто пропал и нигде не отображается, а то что показано на скриншоте поверьте я пробовал.
Erik Khizbullin:
я хотел удалить бесплатный и создать платный но с того же счета. Но мой бесплатный сигнал просто пропал и нигде не отображается, а то что показано на скриншоте поверьте я пробовал.
я хотел удалить бесплатный и создать платный но с того же счета. Но мой бесплатный сигнал просто пропал и нигде не отображается, а то что показано на скриншоте поверьте я пробовал.
так не получится - если он у Вас был бесплатный - значит это демо счёт. А с демо счёта платным нельзя сделать.
Проблема в том что я не могу его удалить поскольку он не отображается. А если через историю браузера зайти он есть только никак не редактируется в том плане нет кнопки правка.
Счет реальный
Erik Khizbullin:
Проблема в том что я не могу его удалить поскольку он не отображается. А если через историю браузера зайти он есть только никак не редактируется в том плане нет кнопки правка.
Проблема в том что я не могу его удалить поскольку он не отображается. А если через историю браузера зайти он есть только никак не редактируется в том плане нет кнопки правка.
Erik Khizbullin:
Проблема в том что я не могу его удалить поскольку он не отображается. А если через историю браузера зайти он есть только никак не редактируется в том плане нет кнопки правка.
Проблема в том что я не могу его удалить поскольку он не отображается. А если через историю браузера зайти он есть только никак не редактируется в том плане нет кнопки правка.
зайдете в свой сигнал - и справа верхнем углу есть правка - там можно редактировать или удалить
бесплатным он был потому что когда создавался я не еще не прошел верификацию.
вот именно что ее там нет как- будто это чужой сигнал
Erik Khizbullin:
вот именно что ее там нет как- будто это чужой сигнал
вот именно что ее там нет как- будто это чужой сигнал
у Вас другой акаунт -
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