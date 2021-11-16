Прошу о помощи - страница 4

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qweas:

К сожалению "Blue Butterfly" недоступен.

Вы можете ознакомиться с другими продуктами Ramil Minniakhmetov:

что мне делать.нет доступа к продукту маркета.

у меня остались еше активации.

маркет меня обманул?


Если продукт снят с Маркета - это не означает, что продукт перестал работать. Продолжайте пользоваться.

 

ILYA_365:
Всех приветствую ..

Взаимно


.. Мне понравилась идея о том, что можно подойти к проблеме как случайному процессу, и ..

Суть в том что идея не обоснована 

Следование необоснованному => крайне опасный путь


Смысл данной темы следующий: Если есть, такой человек, который знает решение проблемы, то хотел бы его попросить намекнуть мне - с чего следует начать исследование для того, чтобы достичь нужного результата..

Есть смысл внимательно рассмотреть и полностью противоположный вариант => это далеко не случайный процесс

Тогда в случае удачи может удастся увидеть ясные конкретные факты подтверждающие этот вариант и рассмотреть соответствующие контрдействия

 

Практически невозможно вообразить в каком жутком бреду должен быть например преподаватель Теории вероятностей и математической статистики который может заявить что это случайный процесс


 
AIRAT SAFIN:

Практически невозможно вообразить в каком жутком бреду должен быть например преподаватель Теории вероятностей и математической статистики который может заявить что это случайный процесс


Случайность для одних, закономерности для других. Японские свечи укладывают картину хаоса в определенные модели (конструкции), как и волны, в тч и различные индикаторы. PS, никого не учу)

Не было бы хаосом - народ бы не покупал на хаях тогда и не продавал на лоях. Конечно это все дико для опытного трейдера. 

Системой можно победить рынок - войдя в точке A, выйти в точке Б

 
AIRAT SAFIN:

Практически невозможно вообразить в каком жутком бреду должен быть например преподаватель Теории вероятностей и математической статистики который может заявить что это случайный процесс


Приветствую, Айрат. Давно не появлялись здесь. А хотелось бы, чтобы почаще сюда наведывались и делились своими успехами и достижениями.)

 
khorosh:

Приветствую, Айрат. Давно не появлялись здесь. А хотелось бы, чтобы почаще сюда наведывались и делились своими успехами и достижениями.)

Привет!

Спасибо за добрые слова!

Главное достижение => удалось убедить себя что трейдинг вручную на реале это естественный путь и неизбежный

Реальные роботы рождаются в реале

 
AIRAT SAFIN:

Привет!

Спасибо за добрые слова!

Главное достижение => удалось убедить себя что трейдинг вручную на реале это естественный путь и неизбежный

Да, естественный интеллект пока значительно превосходит искусственный. )

 
khorosh:

Да, естественный интеллект пока значительно превосходит искусственный. )

100%

 
AIRAT SAFIN:

100%

В ларьках больше не торгуете, с Форекса или Биржи кормитесь?

 
khorosh:

В ларьках больше не торгуете, с Форекса или Биржи кормитесь?

Я их контролировал но сейчас нет и не собираюсь

Интересует только Форекс и пока только EURUSD

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