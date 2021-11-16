Прошу о помощи - страница 4
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что мне делать.нет доступа к продукту маркета.
у меня остались еше активации.
маркет меня обманул?
Если продукт снят с Маркета - это не означает, что продукт перестал работать. Продолжайте пользоваться.
ILYA_365:
Всех приветствую ..
Взаимно
.. Мне понравилась идея о том, что можно подойти к проблеме как случайному процессу, и ..
Суть в том что идея не обоснована
Следование необоснованному => крайне опасный путь
Смысл данной темы следующий: Если есть, такой человек, который знает решение проблемы, то хотел бы его попросить намекнуть мне - с чего следует начать исследование для того, чтобы достичь нужного результата..
Есть смысл внимательно рассмотреть и полностью противоположный вариант => это далеко не случайный процесс
Тогда в случае удачи может удастся увидеть ясные конкретные факты подтверждающие этот вариант и рассмотреть соответствующие контрдействия
Практически невозможно вообразить в каком жутком бреду должен быть например преподаватель Теории вероятностей и математической статистики который может заявить что это случайный процесс
Практически невозможно вообразить в каком жутком бреду должен быть например преподаватель Теории вероятностей и математической статистики который может заявить что это случайный процесс
Случайность для одних, закономерности для других. Японские свечи укладывают картину хаоса в определенные модели (конструкции), как и волны, в тч и различные индикаторы. PS, никого не учу)
Не было бы хаосом - народ бы не покупал на хаях тогда и не продавал на лоях. Конечно это все дико для опытного трейдера.
Системой можно победить рынок - войдя в точке A, выйти в точке Б
Практически невозможно вообразить в каком жутком бреду должен быть например преподаватель Теории вероятностей и математической статистики который может заявить что это случайный процесс
Приветствую, Айрат. Давно не появлялись здесь. А хотелось бы, чтобы почаще сюда наведывались и делились своими успехами и достижениями.)
Приветствую, Айрат. Давно не появлялись здесь. А хотелось бы, чтобы почаще сюда наведывались и делились своими успехами и достижениями.)
Привет!
Спасибо за добрые слова!
Главное достижение => удалось убедить себя что трейдинг вручную на реале это естественный путь и неизбежный
Реальные роботы рождаются в реале
Привет!
Спасибо за добрые слова!
Главное достижение => удалось убедить себя что трейдинг вручную на реале это естественный путь и неизбежный
Да, естественный интеллект пока значительно превосходит искусственный. )
Да, естественный интеллект пока значительно превосходит искусственный. )
100%
100%
В ларьках больше не торгуете, с Форекса или Биржи кормитесь?
В ларьках больше не торгуете, с Форекса или Биржи кормитесь?
Я их контролировал но сейчас нет и не собираюсь
Интересует только Форекс и пока только EURUSD